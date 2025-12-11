סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:15

בשעה זו, מדד ת"א 35 נסחר ביציבות, בעוד מדד ת"א 90 מתחזק בכ-0.7%. מדד ת"א־מניב חו"ל ממשיך להוביל את העליות ומטפס בכ-1.2%, אחריו בולטים לחיוב מדדי הנדל"ן והבנייה שמתקדמים בכ-0.8%. מנגד, מדד הביטוח מוביל כעת את הירידות בקרב המדדים הענפיים ונחלש בכ-0.6%.

מניית אקסל עולה בכ-8%, לאחר שדיווחה כי היא יוצאת לרכישה גדולה נוספת. החברה, שמנוהלת ע"י רונן שור המייסד ומוחזקת גם על־ידי גיל דויטש ורוני בירם (13.7%) רוכשת את החברות סטראלייט ואחותה נקסטוויב (100%) תמורת עד 90 מיליון שקל (50 מיליון שקל במזומן ועוד 40 מיליון שקל במהלך שלוש השנים הקרובות). מאז הפיכתה של אקסל לחברה ציבורית, היא ביצעה לא פחות מ-14 רכישות.

על פי האתר שלהן, סטארלייט ונקסטוויב הוקמו בשנת 2000 והן מפתחות ומבצעות אינטגרציה של מערכות RF ו-Microwave לתעשייה הביטחונית. מדובר במערכות שרלוונטיות לתחום הלוהט של השנה - כטב"מים, הן בעקבות המלחמה בישראל והן בגלל מלחמת רוסיה-אוקראינה. הן מוכרות את התוצרים לחברות כמו למשל התעשייה האווירית, אלביט מערכות, אלתא ורפאל, וגם לחברות בחו"ל. באקסל ירצו להרחיב את הפעילות גם לתחום האזרחי. שתי החברות מוחזקות ע"י המייסדים שלהן, רמי בל-עש ואודי פרידמן, שהם מהנדסים שפועלים בתחום שנים רבות ומחזיקים בבעלות בחלקים זהים. הם צפויים להמשיך להוביל את הפעילות גם ב-5 השנים הקרובות.

10:35

המסחר בתל אביב מוסיף להתנהל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1%, מדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.3%. מדד הטכנולוגיה מוביל את הירידות בקרב המדדים הענפיים ונחלש בכ-0.5%, בעוד מדד ת"א־מניב חו"ל מוביל את העליות ומתחזק בכ-0.7%.

בנק הפועלים מטפס כעת לשווי שיא חדש - 100 מיליארד שקל. הוא הופך לבנק השני בישראל שמגיע לשווי הזה, ועושה זאת קצת יותר מחודש אחרי בנק לאומי .

10:05

פתיחה מעורבת בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 נסחר ביציבות. מדד הטכנולוגיה יורד בכ-0.6% ומדד הבנקים נופל בכ-0.4%. מנגד, מדדי הביומד והנדל"ן מטפסים בכ-0.2%.

מניות השבבים טאואר ונובה נופלות במעל 2% בפתח יום המסחר, על רקע הסנטימנט השלילי שנרשם בקרב מניות ה-AI, לאחר הדוחות המאכזבים של ענקית מחשוב הענן אורקל.

מניות נוספות שבולטות לשלילה: אורמת , הראל השקעות , ניו-מד , מגדל ביטוח ושופרסל .

מניות שבולטות לחיוב: טבע , נייס , מבנה , ביג ועזריאלי קבוצה .

8:35

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.4%, לאחר העליות בוול סטריט אמש, בעקבות הורדת הריבית של הפדרל ריזרב - יבלטו לחיוב במיוחד טבע , נייס וקמטק .

לצד זאת, החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים, אחרי שדוחות מאכזבים של אורקל, שחקנית מרכזית בתחום ה-AI, אכזבו את המשקיעים. המניה צנחה ביותר מ-11%, ומניות AI נוספות כמו אנבידיה וקורוויב ירדו במסחר המאוחר. הדאו ג'ונס יורד בכ-0.5%, ה-S&P 500 מאבד כ-0.9% והנאסד"ק נופל בכ-1.2%.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בכ-1%, בעוד מדד ת"א 90 ירד בכ-0.6%. בקרב המדדים הענפיים, את העליות הובילו מדדי הביטוח והבנקים, שהתחזקו בכ-3% ובכ-1.6%, בהתאמה. מנגד, בלטו לשלילה מדד הבנייה ומדד ת"א־נפט וגז, שירדו בכ-1.6% ובכ-1.2%, בהתאמה.

הביקוש לתוצרת הביטחונית המקומית נמשך: נקסט ויז’ן, שמייצרת ומשווקת פתרון צילומי לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים, דיווחה אתמול על קבלת הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה ללקוח, בתמורה כוללת של כ-9.6 מיליון דולר. מניית החברה זינקה בכ-4% בפתח יום המסחר, אך בהמשך מרביתן נמחקו והיא סיימה את היום בעלייה של כ-0.7%.

בשורה נוספת הגיעה מנאוויטס , שהודיעה על יציאתה לפיתוח פרויקט סי־ליון בפוקנלד, עם קבלת החלטת השקעה סופית (FID) בהיקף של כ־1.8 מיליארד דולר. ההודעה הזאת מגיעה יממה לאחר שבית ההשקעות IBI פרסם המלצת תשואת יתר לשותפות, במחיר יעד של 153 שקלים למניה - אפסייד של כ־29%.

אמש, וול סטריט סיימה את היום בירוק, לאחר שהפדרל ריזרב החליט על הורדת ריבית ארה"ב, בפעם השלישית ברציפות (ראו הרחבה תחת סעיף 4). מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-1%, ה-S&P 500 עלה בכ-0.7% והנאסד"ק טיפס בכ-0.3%. מדד המניות הקטנות ראסל 2000 קפץ בכ-1.3% לשיא כל הזמנים.

ב-CNBC ציינו שלושה דברים מרכזיים שעלו במהלך הערב ונתפסו על־ידי וול סטריט כשוריים עבור שווקי המניות:

הראשון, הוא הודעת הפדרל ריזרב שהוא יתחיל ביום שישי לקנות אג"ח ממשלתיות לטווח־קצר ולהרחיב את המאזן שלו, כאשר הסבב הראשון יעמוד על כ-40 מיליארד דולר.

השני, הוא הדגש שפאוול שם במסיבת העיתונאים על החולשה בשוק העבודה. ספציפית, חלק מהמשקיעים ייחסו חשיבות לכך שבהתייחסות של הפד לשוק העבודה בהצהרה שפורסמה הערב, הושמטו המילים "נותר נמוך" - ופירשו את זה כהכרה במגמת של התקררות בשוק העבודה. זאת, כאשר הגורם המרכזי שעמד מאחורי הורדות הריבית האחרונות היה החולשה בשוק העבודה.

השלישי, הוא העובדה שבמענה לשאלה של אחד העיתונאים, פאוול שלל אפשרות לכך שיהיו העלאות ריבית בשנה הבאה וציין כי הוא לא חושב שיש מישהו בקרב חברי הפד שרואה תרחיש כזה כסביר.

לאחר ההחלטה על הורדת הריבית, הנשיא טראמפ - שקורא כבר מזה זמן מה להורדות ריבית אגרסיביות, תוך התנגחות ביו"ר הפד ג'רום פאוול - אמר כי ההורדה בדצמבר הייתה יכולה להיות "לפחות כפולה". בעוד שההערכות הן שהמועמד המוביל לתפקיד יו"ר הפד הבא הוא ראש המועצה הלאומית לכלכלה קווין האסט, טראמפ ציין כי הוא מתכנן לפגוש גם את מושל הפד לשעבר קווין ווארש, שנחשב גם לבין המתמודדים המובילים. "אני מחפש מישהו שיהיה כנה עם רמות הריבית", אמר טראמפ. "הריבית שלנו צריכה להיות הרבה יותר נמוכה".

במהלך הלילה, מניית ענקית מחשוב הענן אורקל צנחה ביותר מ-11%, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הרבעוניות. החברה עקפה את צפי האנליסטים בשורת הרווח, אך הכנסותיה, שעמדו על 16.06 מיליארד דולר, נפלו מתחת לציפיות האנליסטים להכנסות בגובה 16.21 מיליארד דולר. לצד זאת, אורקל דיווחה כי הוצאות ההון שלה ברבעון עמדו על 12 מיליארד דולר - עלייה לעומת 8.5 מיליארד דולר ברבעון הקודם ומעל צפי האנליסטים לנתון של 8.4 מיליארד דולר.

החברה דיווחה גם על התחייבויות ביצוע עתידיות (RPO) בהיקף של 523 מיליארד דולר - עלייה שנתית של 438%. החברה ציינה כי הקפיצה הונעה על־ידי התחייבויות חדשות ממטא , אנבידיה ולקוחות נוספים.

אורקל נבחנת על־ידי המשקיעים מאוד בקפידה לאחרונה, על רקע החששות מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט ומפני התפתחותה של בועה בתחום ה-AI. המניה צנחה בכ-23% בנובמבר, ורשמה את הביצועים החודשיים החלשים ביותר שלה מאז 2001. נכון לשער הנעילה שלה אמש, המניה רחוקה בכ-32% משיא שרשמה בספטמבר - אם כי היא עדיין בעלייה של 34% מתחילת השנה.

באסיה, הבורסות כעת מאבדות גובה, לאחר שפתחו את יום המסחר שלהן במגמה חיובית. מדד הניקיי יורד בכ-0.8%, ההנג סנג יורד בכ-0.1%, בורסת שנגחאי מאבדת כ-0.8% והקוספי יורד בכ-0.4%.

2. שוקי האג"ח

בתגובה לכך להודעתו של הפדרל ריזרב על הרחבת המאזן ורכישה של 40 מיליארד דולר באג"ח קצרות־טווח, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו ירידות לאורך העקום (כלומר, נרשמה עלייה במחירים). התשואה לעשר שנים ירדה ביותר מ-8 נקודות בסיס ועומדת הבוקר על 4.12%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה ביותר מ-10 נקודות בסיס ועומדת על 3.53%.

בבלומברג כתבו ביום שלישי כי תשואות האג"ח הגלובליות עלו לרמות שלא נראו מאז 2009 לפני החלטת הריבית המרכזית של הפדרל ריזרב. מדד של בלומברג לתשואות אג"ח ממשלתיות ארוכות־טווח טיפס לשיא של 16 שנה, והימורי השוק מחזקים זאת: המשקיעים מתמחרים כמעט אפס הורדות ריבית נוספות מצד הבנק המרכזי האירופי; ביפן מצפים להעלאה כמעט בטוחה של הריבית כבר החודש; ובאוסטרליה מתמחרים שתי העלאות של רבע אחוז בשנה הבאה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש הבוקר מול הדולר בכ-0.4%, ושערו עומד על 3.23 שקלים.

בשוק הקריפטו, לאחר שהביטקוין עלה אתמול לזמן קצר לרמה של 94 אלף דולר, על רקע הורדת הריבית בארה"ב, הבוקר הוא נופל בכ-3% ונסחר סביב 90 אלף דולר - במתאם עם החוזים העתידיים על וול סטריט, שרושמים גם הם ירידות.

אסטרטגים הפכו זהירים לגבי סיכויי עליית הקריפטו בסוף השנה. לפי ניק פאקרין, אנליסט השקעות ומייסד שותף של Coin Bureau, "המומנטום לא היה בצד של ביטקוין לאחרונה, ולכן ייתכן שנסיים את 2025 מתחת ל־100 אלף דולר". עם זאת, הוא צופה שהקריפטו יתאושש כשיתפרסם מינוי טראמפ להחלפת פאוול. הביטקוין התקשה להתאושש בשבועות האחרונים. הוא ירד ב־2% עד כה השנה, מה שמעמיד אותו על הביצוע השנתי הגרוע ביותר מאז חורף הקריפטו של 2022, שגרם לאובדן של מעל 64% מערכו. המטבע גם מתרחק באופן חד ממניות לראשונה מ־2014, בעוד S&P 500 רושם עלייה של 16%.

4. מאקרו

כאמור, הפדרל ריזרב הודיע אתמול על החלטתו להפחית את הריבית ברבע אחוז, מרמה של 4% ל-3.75%.

על אף שוועדת השוק הפתוח של הפד אישרה את הורדת הריבית אתמול, נדמה כי מדובר ב"הפחתה ניצית", כפי שרבים מן האנליסטים צפו. הפד צופה הורדת ריבית אחת במהלך השנה הבאה ואחת נוספת במהלך 2027, מה שמאותת כי תיתכן מאוד הפסקה במתווה הורדות הריבית בעתיד הנראה לעין. הדוט-פלוט של הפד מראה גם כי שמונה מתוך 19 בכירי הפד חושבים שיהיו שתי הורדות ריבית במהלך 2026, אם כי לא כולם בעלי זכות הצבעה בוועדות השוק הפתוח.

ההחלטה התקבלה ברוב של תשעה מול שלושה מתנגדים, כאשר מושל הפד סטיבן מירן, בדומה לעמדתו בפגישה הקודמת, העדיף הורדה של מחצית האחוז. נשיא הפד בשיקגו אוסטן גוּלסבי ונשיא הפד בקנזס סיטי ג'ף שמיט התנגדו גם הם וחשבו שלא היה מקום להורדת הריבית.

במסיבת העיתונאים שלאחר החלטת הריבית, יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר כי "האינפלציה נותרה גבוהה למדי", וכי לא השתנה רבות מאז הפגישה האחרונה של הפד בסוף אוקטובר. בדומה לדבריו בפגישה בסוף אוקטובר, פאוול הדגיש כי ישנו סיכון אפסייד לאינפלציה, ובמקביל סיכון דאונסייד לשוק העבודה, מצב שהוא כינה כ"מאוד מאתגר". פאוול ציין כי המכסים תרמו לעלייה באינפלציה במהלך השנה, אך תיאר אותה כ"חד־פעמית", ואמר כי האפקט של המכסים מתחיל להתפוגג. לדבריו, ככל שארה"ב לא תטיל מכסים נוספים, האינפלציה צפויה להגיע לשיאה בשלושת החודשים הראשונים של 2026, ואז להתחיל להאט שוב.

באשר לשוק העבודה, פאוול ציין כי הנתונים מצביעים על כך שהן פיטורי העובדים והן גיוסי העובדים נותרו נמוכים - מה שנקרא מצב של "No-fire, No-hire". כאשר פאוול נשאל מדוע הפד החליט להוריד את הריבית בהחלטה הערב, במקום בהחלטה בינואר, הוא ציין עלייה עקבית ברמת האבטלה וצמיחה נמוכה בכמות המשרות מאז אפריל כגורמים שעמדו מאחורי המהלך.

פאוול הצביע גם על העיכוב בפרסום נתוני האינפלציה והתעסוקה הרשמיים כתוצאה מהשבתת הממשל, וציין כי "הנתונים עלולים להיות מעוותים. אנחנו הולכים לקבל נתונים, אך אנחנו נצטרך לבחון אותם מקרוב ועם עין סקפטית למדי". פאוול חזר מספר פעמים על כך שהפד נמצא כעת בפוזיציה של "Wait-and-see" לגבי המדיניות המוניטרית בהמשך, בהתאם לאיך שהכלכלה מתפתחת. נוסף על כך, במענה לשאלה של אחד העיתונאים, פאוול הבהיר כי הוא לא חושב שיש מי מחברי הפד שצופים העלאת ריבית בשלב כלשהו בשנה הבאה.

5. תחזית

בבנק ההשקעות פייפר סנדלר צופים שמדד ה-S&P 500 יעמוד על 7,150 נקודות בסוף השנה הבאה - מה שמשקף לו אפסייד של קצת יותר מ-4% לעומת מחירו הנוכחי. עם זאת, בבנק מאמינים כי הדרך לשם לא צפויה להיות חלקה, בלשון המעטה.

מחקר שערכו בבנק העלה כי לרוב, שנים של בחירות־אמצע בארה"ב הן תנודתיות ויש להן פוטנציאל לירידה של 20%, בדרך כלל בין הרבעון השני והשלישי. עם זאת, בבנק עדיין מאמינים בשוק השורי, שימשיך להיות מונע על־ידי המומנטום לשל ה-AI וכלכלה שמציגה איתנות - אך גם על־ידי רוטציה בקרב הסקטורים השונים במדד והתרחבות מעבר למניות הטכנולוגיה הגדולות.

הרוטציה מאזורים ספקולטיביים ויקרים יותר של השוק, כמו טכנולוגיה וביטקוין, לאזורים דפנסיביים יותר כמו תעשייה וביטוח בריאות, היא מגמה בולטת בוול סטריט לאחרונה - בין היתר, על רקע החששות מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט. כך, הסקטורים החזקים ביותר ב-S&P 500 בנובמבר היו סקטור ביטוח הבריאות, עם עלייה של כ-9%, ואחריו סקטורי התעשייה ומוצרי הצריכה הבסיסיים, עם עליות של כ-4.5% וכ-4%, בהתאמה.

מספר בנקי השקעות הודיעו לאחרונה שהם מעלים את המלצתם לסקטור ביטוח הבריאות למשקל־יתר, ביניהם בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי. בתחילת השבוע, גם האסטרטג הוותיק אד ירדני פרסם המלצה דומה, ואף הציע להפחית במשקלן של מניות הטכנולוגיה הגדולות בתיקי ההחזקות.

התחזית של פייפר סנדלר לשנה הבאה נחשבת לשמרנית לעומת תחזיות של בנקים גדולים אחרים בארה"ב, כאשר האופטימיות ביותר מציעות שהוא יגיע לאזור ה-8,000 נקודות עד סוף 2026 - אפסייד של כ-17%.

צוות מחקר ההשקעות הגלובליות של בנק אדמונד דה רוטשילד וניר ישעיה, המנהל את הפעילות בישראל, מנתחים את המגמות שמעצבות כעת את השווקים לקראת בואה של 2026.

הבנק ציין כי "שנת 2025 התבררה כאחת השנים המתעתעות בשווקים. המדדים עלו בעוצמה, אך זו הייתה עלייה שנשענה על שכבה דקה מאוד של מניות: עשר החברות הגדולות בארה"ב היו אחראיות כמעט לשני שלישים מהתשואה של ה-S&P 500. עבור מי שמביט קדימה אל 2026, הרגע הזה בין סיום שנה תנודתית לפתחה של שנה חדשה מאפשר לראות מה מסתתר מתחת לפני השטח: שינויי עומק בכלכלה הגלובלית, שמצד אחד מאתגרים את הסדר הקיים, ומצד שני מהווים מצע להזדמנויות נדירות.

"אחד המאפיינים המרכזיים של התקופה הנוכחית הוא המעבר מכלכלה גלובלית לעולם שבו מדינות משקיעות סכומים עצומים בביסוס ריבונותן הכלכלית. ההערכה היא כי השקעות ממשלתיות בתחומי אנרגיה, ביטחון, טכנולוגיה ותשתיות חדשות כבר הגיעו לכ-6 טריליון דולר - יותר מ-5% מהתוצר העולמי. מדובר בגל השקעות שמספק כרית תמיכה לצמיחה, גם כאשר הסחר העולמי סובל מלחצים.

"במקביל, המהפכה הטכנולוגית ממשיכה לשנות קצב. ענקיות הענן הגדילו השנה את תחזיות ההשקעה ב-AI לשלוש שנים קדימה מרמה של כ-620 מיליארד דולר לרמה יוצאת דופן של כ-1.7 טריליון דולר, כמעט פי שלושה. ההיקף הזה אינו רק "השקעה נוספת", אלא מעבר של ממש לתשתית טכנולוגית חדשה. במקביל נוצר גם מתח: השקעות עצומות מצד החברות, לצד תמחור שכבר היום הוא גבוה בראיה היסטורית. לכן 2026 צפויה להיות שנה שבה היכולת להבחין בין חברות שיש להן בסיס כלכלי מוצק לבין כאלה שרוכבות על הזרם תהיה חיונית".