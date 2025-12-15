דוח חדש חושף את מכירת החיסול בהייטק הישראלי

דוח חדש של פירמת PwC חושף את מה שכבר היה נראה מעל לפני השטח: קיימת עלייה משמעותית בהיקף החברות שנמכרות בסכומים נמוכים, ככל הנראה לאחר שחברות רבות שגייסו הון רב ב-2021 ולא הוכיחו שהן יכולות לצמוח- ונמכרות בחופזה.

● דיווח: חברת הסייבר הישראלית ארמיס במגעים למכירתה תמורת 7 מיליארד דולר

● החוב של אורקל תופח, המניה צונחת, ועסקה אחת מדאיגה במיוחד את השוק כולו

על פי הדוח, מספר האקזיטים שבין ינואר לנובמבר 2025 קפץ ב-60% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אך כמחצית מהעסקאות אינן עולות על 50 מיליון דולר. ברבים מהמקרים מדובר על מכירה בתשואה נמוכה או אפילו מכירה בהפסד - כלומר בסכום נמוך ממה שהושקע בחברה על ידי משקיעי ההון סיכון. במקרים רבים מדובר במניות של הרוכשות - ברובן חברות פרטיות.

ממבט על, האקזיטים של וויז וסייברארק - הגם שטרם אושרו סופית על ידי הרגולטורים - יחד עם ההנפקות בבורסה של החברות ויה, נבאן ואיטורו - הזניקו את שווי העסקאות הישראליות ב-340% ל- 58.8 מיליארד דולר. בנטרול עסקת וויז (32 מיליארד דולר) שווי העסקאות וההנפקות גדל הכפיל את עצמו השנה, אך גודל עסקת הרכישה הממוצעת ירד ב- 40% מ-268 מיליון דולר ב-2024 ל-160 מיליון בלבד השנה, עדות נוספת לכך שהמשקיעים בהייטק העדיפו לממש נכסים השנה גם אם בתשואה נמוכה יותר.

הצעות אגרסיביות לחברות הצעירות

ירון וינצבליט, שותף הייטק וראש תחום הביקורת ב-PwC ישראל מציין אף סיבה נוספת לגידול באקזיטים הקטנים: "בין הסיבות לכך, גידול ברכישת חברות צעירות שיש להן זיקה משמעותית ל-AI שנרכשו בתוך שלוש שנים מיום הקמתן", כלומר הלחץ מצד החברות הגדולות לגייס אנשי AI ומוצרים בתחום הביא אותן להציע הצעות אגרסיביות לחברות הצעירות. בין החברות הללו ניתן למנות את אייפקס שנמכרה לטנאבל בכ-100 מיליון דולר ואת איים סקיוריטי שנמכרה לקייטו ב-350 מיליון דולר. מדובר בתשואה נאה על ההשקעה בחברות האלה, אך גם במכירה מהירה בתוך שנים בודדות מאז הוקמו, וייתכן כי הן היו יכולות להפוך לחברות גדולות אף יותר.

השנה יצאו לפועל 13 עסקאות המשך בשווי כולל של כ-31 מיליארד דולר, עלייה של 713%, לעומת 7 עסקאות בסך של 3.8 מיליארד דולר בלבד ב-2024. בין העסקאות, רכישת סייברארק בידי פאלו אלטו שלא הושלמה, רכישת סאפיינס על ידי אדוונט ב-2.5 מיליארד דולר ורכישתה של ורינט על ידי תומא בראבו בשווי של 2 מיליארד דולר. השווי המצרפי של כלל העסקאות השנה - חדשות והמשך - נאמד בכ-89.8 מיליארד דולר לעומת 17.2 מיליארד דולר אשתקד, הסכום השני בגודלו מאז ומעולם בישראל, שני רק לשווי הכולל בשנת 2021, שעמד על יותר מ-100 מיליארד דולר.