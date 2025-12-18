ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בי קומיוניקיישנס (ביקום)

האקזיט הענק של פורר וסרצ׳לייט: ביקום מחלקת 2.8 מיליארד שקל לבעלי המניות

כחודש לאחר שהשלימה את מכירת מניותיה בבזק, בי קומיוניקיישן הולכת לפירוק ותחלק את המזומן שבקופתה לבעלי המניות • קרן סרצ'לייט תקבל 1.86 מיליארד שקל, ודוד פורר יקבל 350 מיליון שקל

שירות גלובס 14:13
דוד פורר / צילום: איל יצהר
דוד פורר / צילום: איל יצהר

חברת ההחזקות ביקום (בשמה המלא בי קומיוניקיישנס), לשעבר בעלת השליטה בבזק, הולכת לפירוק ולחלוקה של מזומן בהיקף של כמעט 2.8 מיליארד שקל לבעלי המניות (26.5 שקלים למניה).

הכסף בקופת החברה נצבר ממכירת מניות השליטה בבזק. יום החלוקה יהיה 8 בינואר הקרוב. בינתיים, המסחר במניה הופסק, והיא תימחק מהמסחר בבורסה ביום שני הקרוב. 60 מיליון שקל יישארו בקופת החברה לתשלום התחייבויות החברה והוצאות תפעוליות.

מי שייהנו מהדיבידנד הגדול הם קרן סרצ'לייט, שתקבל 1.86 מיליארד שקל, ודוד פורר, שיקבל 350 מיליון שקל. השניים מחזיקים ב-66.6% וב-12.6% מהמניות בהתאמה, והם כבר מורווחים היטב על רכישת החברה בהסדר החוב של שאול אלוביץ' ב-2019.

לפני כחודש השלימה בי קום את מכירת כלל מניותיה (16%) בחברת התקשורת בזק תמורת סכום כולל של כ-2.7 מיליארד שקל. זאת, לאחר שהתקבל אישור מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שסלל את הדרך להפיכתה של בזק לחברה ללא גרעין שליטה.

במסגרת המהלך, אותו הובילו בנקי ההשקעות הזרים סיטי בנק וג'פריס לצד לידר שוקי הון המקומית, מכרה בעלת השליטה בבזק, קרן סרצ'לייט ואיש העסקים דוד פורר (באמצעות ביקום) את כלל מניותיה בחברת התקשורת.

מכירת המניות הגיעה לאחר תקופה ארוכה שבה שסרצ'לייט ופורר ניהלו מגיעים לקבל היתר מהמדינה, שיאפשר להם לרדת מתחת להחזקה של 15%, ולהותיר את בזק כחברה ללא גרעין שליטה. זאת, לאחר שלאחרונה כאמור העניק ראש הממשלה את האישור הסופי לבעלי השליטה.