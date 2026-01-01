ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שלמה ביטוח | בלעדי

הערכות בענף: שלמה ביטוח תונפק לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף

לגלובס נודע כי שלמה ביטוח מתכננת להנפיק 20%-25% ממניותיה, לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף • אם החברה תצליח לגייס את הסכום הזה, השווי הפעם יהיה גבוה ב-56% לעומת השווי בו ביקשה להנפיק בגל ההנפקות של שנת 2021, אך נסוגה ממנו בסופו של דבר

נתנאל אריאל 09:51
טובי שמלצר מבעלי שלמה ביטוח / צילום: עזרא לוי
על רקע העליות החדות במניות חברות הביטוח בשנה האחרונה (יותר מ-150%), נדמה כי גם משפחת שמלצר רוצה להצטרף לחגיגה ומבקשת להנפיק את החברת הבת שלמה ביטוח. זאת, ארבע שנים לאחר הניסיון הקודם שלא צלח. כך דיווחה החברה הלילה למשקיעים.

מהראלי בביטוח ועד השקל: מנהלי השקעות בוחרים את הפתעת השנה
רשמית: בזכות ת"א, שנת 2025 היא הטובה ביותר לחוסכים מזה 16 שנה
אלה שלושת הנחקרים ממנורה בפרשת השחיתות בהסתדרות

לגלובס נודע כי בחברה מתכננים להנפיק 20%-25% ממניות החברה, ובשוק מעריכים שהחברה תנסה להנפיק את המניות לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף. אם אכן כך יהיה, השווי הפעם יהיה גבוה ב-56% לעומת השווי שבו ביקשה להנפיק בגל ההנפקות של שנת 2021, אך נסוגה ממנו בסופו של דבר. את ההנפקה מובילים רוסאריו ואליהם מצטרפים אי.בי.אי חיתום וברק לאומי חתמים.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, רשמה שלמה ביטוח רווח של 130 מיליון שקל, זינוק של 33% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון עמדה על 33%, בדומה לחברות הביטוח האחרות. סך הפרמיות בתקופה עלו ב-1% לסכום של 1.25 מיליארד שקל.

ובכל זאת, יש הבדל מסוים בין שלמה ביטוח לחברות האחרות. שלמה ביטוח פועלת בעיקר בתחום הרכב - רכב חובה, רכב רכוש וביטוח כללי (ביטוח דירה, משכנתא, תאונות אישיות, ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים, ביטוח הנדסי וביטוח השקעות של רוכשי דירות). מצד אחד, תחום הרכב הוא תחום שאין בו התחייבויות לטווח ארוך עבור החברות, כך שהסיכון עשוי להיות נמוך יותר. מצד שני, צריך לחדש את הביטוח מול הרוכשים בכל שנה מחדש.

עם זאת, לפי דוחות החברה לשנת 2024, שיעור החידושים של הביטוח בתחום ביטוח החוברה עמד על 49%, ובשנתיים שקודם עמד על 41% בשנת 2023 ועל 55% בשנת 2022. בתחום רכב רכוש (מקיף וצד ג'), שיעור החידושים עמד על 50%-52% בשנים 2023-2024 ובשנה שלפני על 63%.