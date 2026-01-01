על רקע העליות החדות במניות חברות הביטוח בשנה האחרונה (יותר מ-150%), נדמה כי גם משפחת שמלצר רוצה להצטרף לחגיגה ומבקשת להנפיק את החברת הבת שלמה ביטוח. זאת, ארבע שנים לאחר הניסיון הקודם שלא צלח. כך דיווחה החברה הלילה למשקיעים.

לגלובס נודע כי בחברה מתכננים להנפיק 20%-25% ממניות החברה, ובשוק מעריכים שהחברה תנסה להנפיק את המניות לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף. אם אכן כך יהיה, השווי הפעם יהיה גבוה ב-56% לעומת השווי שבו ביקשה להנפיק בגל ההנפקות של שנת 2021, אך נסוגה ממנו בסופו של דבר. את ההנפקה מובילים רוסאריו ואליהם מצטרפים אי.בי.אי חיתום וברק לאומי חתמים.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, רשמה שלמה ביטוח רווח של 130 מיליון שקל, זינוק של 33% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון עמדה על 33%, בדומה לחברות הביטוח האחרות. סך הפרמיות בתקופה עלו ב-1% לסכום של 1.25 מיליארד שקל.

ובכל זאת, יש הבדל מסוים בין שלמה ביטוח לחברות האחרות. שלמה ביטוח פועלת בעיקר בתחום הרכב - רכב חובה, רכב רכוש וביטוח כללי (ביטוח דירה, משכנתא, תאונות אישיות, ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים, ביטוח הנדסי וביטוח השקעות של רוכשי דירות). מצד אחד, תחום הרכב הוא תחום שאין בו התחייבויות לטווח ארוך עבור החברות, כך שהסיכון עשוי להיות נמוך יותר. מצד שני, צריך לחדש את הביטוח מול הרוכשים בכל שנה מחדש.

עם זאת, לפי דוחות החברה לשנת 2024, שיעור החידושים של הביטוח בתחום ביטוח החוברה עמד על 49%, ובשנתיים שקודם עמד על 41% בשנת 2023 ועל 55% בשנת 2022. בתחום רכב רכוש (מקיף וצד ג'), שיעור החידושים עמד על 50%-52% בשנים 2023-2024 ובשנה שלפני על 63%.