בנגלדש הכריזה על יום אבל לאומי, והאיומים של סין מחריפים

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: ראשת הממשלה הראשונה של בנגלדש הלכה לעולמה, נשיא סין הכריז שאיחוד עם טייוואן הוא "בלתי נמנע" ואסון כבד פקד את שווייץ בפתיחת 2026.

בנגלדש

מותה של ראשת הממשלה הראשונה

בנגלדש חאלדה ג'ייה, ראשת הממשלה הראשונה של בנגלדש, נפטרה ביום שלישי בבית החולים בדאקה בגיל 80. המדינה הכריזה על אבל לאומי, ואלפים הגיעו לטקס ההלוויה הממלכתי.

חאלדה ג'ייה, ראש הממשלה הראשונה של בנגלדש / צילום: Reuters, Andrew Biraj

ג'ייה הובילה תנועת המונים שהפילה את הדיקטטור הצבאי בשנת 1990. היא כיהנה פעמיים כראשת ממשלה (1996-1991, 2006-2001). במשך שלושה עשורים היא ויריבתה המושבעת שק הסינה שלטו בפוליטיקה הבנגלדשית - יריבות אישית ופוליטית שכללה הפגנות, שביתות ואף מקרי אלימות. בשלהי חייה, ג'ייה נידונה למאסר בשני תיקי שחיתות אך שוחררה בשנת 2025.

סין

שי ג'ינפינג: "איחוד עם טייוואן בלתי נמנע"

נשיא סין שי ג'ינפינג החריף השבוע את הטונים מול טייוואן כשהכריז בנאום ראש השנה שאיחוד בין המדינות הוא "בלתי נמנע". ההצהרה הגיעה יום אחרי סיום התרגיל הצבאי הנרחב ביותר של סין זה חודשים בסמוך לאי.

במהלך יומיים, פרסה סין 130 כלי טייס צבאיים וירתה עשרות טילים מול טייוואן, חלקם נחתו במרחק של כ־40 ק"מ מהחוף. הכוחות סימלו מצור על נמלים מרכזיים והקיפו את האי בצבא, חיל אוויר וחיל ים. המהלך נועד להפגין כוח צבאי ולשם כך גם לווה ברטוריקה לוחמנית ובפרסום סרטונים צבאיים ברשתות החברתיות.

שי ג'ינפינג / צילום: ap, Adek Berry

שי הקדיש את רוב נאומו להישגים טכנולוגיים של סין, במיוחד בתחום הבינה המלאכותית והשבבים, בניסיון להציג את המדינה כמעצמת־על עולה מול המערב.

שווייץ

אסון בחגיגות השנה החדשה

שווייץ פתחה את שנת 2026 בטרגדיה: עשרות הרוגים ולמעלה מ־100 פצועים, רבים מהם באורח קשה, בשריפה שפרצה במהלך חגיגות ראש השנה בבר Le Constellation באתר הסקי היוקרתי קראנס־מונטנה.

השריפה פרצה לפנות בוקר, בזמן שחוגגים רבים שהו בבר. הרשויות בשווייץ מיהרו לשלול אפשרות שהאסון נגרם במתקפת טרור. עדים ששרדו תיארו פיצוץ חזק, וחלקם ציינו כי ככל הנראה מדובר בזיקוק קטן שחובר לבקבוק שמפניה. החוקרים מעריכים שהאש גרמה להתלקחות האוויר במקום. הבר ממוקם במרתף בלב אתר הסקי, סמוך למעלית לפסגות.

שריפה פרצה באתר סקי בשווייץ. עשרות הרוגים ומאות פצועים / צילום: Reuters, Denis Balibouse

ארה"ב

טראמפ בוחן שלילת אזרחות מסומלים

הבית הלבן הודיע השבוע שהוא בוחן שלילת אזרחות אמריקאית מסומלים שהורשעו בהונאה, כך הודיעה דוברת הבית הלבן קרולין לוויט בשיחה עם פוקס ניוז. המהלך הגיע ברקע סרטון ויראלי שצבר 127 מיליון צפיות שפרסם האקטיביסט השמרן ניק שירלי, ובו הוא האשים מעונות יום סומליים בהונאה של 100 מיליון דולר. עקב כך, החלה חקירה של הרשויות בעניין.

בפוסט ברשת החברתית Truth, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ תקף את הגרים מסומליה, כינה אותם "נוכלים" ו"פושעים" וקרא לשלוח אותם בחזרה לסומליה.