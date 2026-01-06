שנת 2025 הייתה אחת השנים החזקות עבור המשקיעים בארץ. מדדי הדגל המקומיים זינקו במעל 50%, כאשר המגמה המשיכה לאפיין את שני ימי המסחר הראשונים של השנה החדשה, שנפתחה עם עליות שערים. במקביל, גם מעבר לים הראלי נמשך עם עליות משמעותית שנרשמו בבורסות ברחבי העולם, שסיכמו שנה שלישית של עליות.

מצב זה באופן טבעי מוליד את השאלה שוודאי תמשיך ללוות את השוק בתקופה הקרובה: האם נותר מקום לעליות בשוקי המניות או שמא, בחסות העניין הגובר בבינה מלאכותית, התפתחה בהם בועה?

לירין משולם, מנהל השקעות בסיגמא-קלאריטי בית השקעות, יש תשובה ברורה: "השוק יקר אבל הוא ממש לא בועה. יש מקומות שהתמחורים יצאו קצת משליטה, אבל באופן רחב התמחורים הם ריאליים".

להערכתו, "אנו בתחילתו של גל השקעות בטכנולוגיה, שהתחיל עם כניסת ה-AI בסוף שנת 2022. זו ממש תחילת התהליך עדיין, כשאופק האפשרויות כל כך רחב ונוגע לכה הרבה תחומים. אני מאמין שאנחנו עדיין לא מגרדים את הפוטנציאל, וחושב שעצם העובדה שמדובר ביכולות מחשוב, תחייב את כל החברות הגדולות להמשיך ולהשקיע בתחום. שכן אף חברה לא יכולה להרשות לעצמה להישאר מאחור".

פוטנציאל גדול בישראל

אל עולם ההשקעות נחשף משולם (35) בגיל הנעורים, כשכבר אז לדבריו ידע שזה מה שירצה לעסוק בו. "התחלתי להתעניין בשוק ההון בתקופת התיכון, ואחרי הצבא עשיתי במשך שנתיים קורסים של מסחר בשוק ההון, ניתוח גרפים, עם התמחות באופציות ומניות. אז הבנתי למעשה שזה מה שאני רוצה להתמקד בו", הוא מספר. בעקבות זאת, החליט לעשות תואר ראשון בכלכלה עם התמחות בשוק ההון, משם הגיע לבית ההשקעות סיגמא-קלאריטי, שבו הוא עובד כבר 7 שנים, תחילה כסוחר ולאחר מכן כמנהל תיקי השקעה.

למרות האופטימיות שלו לגבי הבורסות בארה"ב, בשוק המקומי הוא מזהה אפסייד גבוה יותר. "השוק שלנו היה מהחזקים בעולם בשנה החולפת. אם נסתכל על הנתונים של הפעילות העסקית, נראה שהחברות פה עובדות מאוד מאוד חזק, הן מתפתחות ונהנות מביקושים ערים. אני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד גדול, בוודאי אם מביאים בחשבון את החזרה של המשקיעים הזרים לארץ.

"אני לא יודע אם זה יימשך באותה עוצמה, כי אנחנו באמת אחרי שנתיים פנומנליות", הוא מסייג, "אבל בהחלט הכלכלה פה היא חזקה והמגמה תימשך. בטח כשאנשים רואים את התשואות המדהימות של השוק - כולם רוצים לקחת בזה חלק".

את ההמלצה שלו בשוק המקומי בוחר למקד משולם בשני ענפים: קמעונאיות המזון וחברות הטכנולוגיה. תחומים שבמידה מה נמצאים בשוליים של השוק המקומי, המוטה באופן מסורתי לכיוון של מניות פיננסים ונדל"ן.

"נכון שהסקטור הטכנולוגי לא כל כך דומיננטי במסחר בישראל, אבל אנחנו רואים את הביקושים בעולם לטכנולוגיה הישראלית, בין שזו אנבידיה או חברות אחרות שמחפשות להתפתח פה", אומר משולם. "בסופו של דבר משהו מזה מגיע לשוק, ולמשל אנחנו רואים הרבה פעילות אצל חברות IT, תחום שצומח בקצב מאוד מאוד מהיר. מה גם שהכול נהיה יותר מבוסס טכנולוגיה ומוטה AI".

באשר לרשתות המזון, משולם מזהה "פוטנציאל משמעותי למדי לתוך 2026". לדבריו, "רואים את הפעילות המרשימה שלהן, שבאה לידי ביטוי ברווחים היפים של קמעונאיות המזון הגדולות. החברות פה נהנות מריכוזיות מאוד גבוהה, כשלמרות הניסיון של האזרחים והממשלה להילחם ביוקר המחיה, המחירים בסופר לא יורדים. לכן הן לדעתי בסיס להשקעה מעולה".

דגש על השוק המקומי

עבור המשקיע הסולידי, ממליץ משולם להתמקד בשוק המקומי, עם הקצאה של 70% מהתיק לאג"ח מקומיות. החלוקה המומלצת לטעמו היא 50% מכך באג"ח ממשלתיות (חצי שקליות וחצי צמודות), ועוד 20% בקונצרניות שקליות וצמודות (בחלוקה שווה). את יתר התיק הוא ממליץ לפזר מחצית במניות ישראליות ומחצית במניות חו"ל.

למשקיע אגרסיבי המלצתו היא לבנות תיק מניות שמחציתו בשוק הישראלי, בדגש על ענפי הטכנולוגיה והצריכה, אליהן הוא מוסיף את מניות התקשורת המקומיות. יתרת התיק מופנית למניות אמריקאיות בתחומים של טכנולוגיה, תשתיות ותקשורת (30%), ולמניות אירופיות בתחומי פיננסים וביטחון, לצד מניות טכנולוגיה סיניות.

הזדמנויות באירופה ובסין

משולם מזהה פוטנציאל בשוק האירופי, בעוד שמנהלי ההשקעות חלוקים לגבי עתיד הצמיחה ביבשת. "באירופה הייתה שנה מצוינת", הוא קובע. "ראינו שכלכלות כמו ספרד, איטליה ויוון, שנחשבו המון שנים לחלשות, פתאום הציגו משמעת פיננסית גבוהה והן מעודדות את התעסוקה במדינות. אלו תהליכים שימשיכו גם בשנה הקרובה.

"מבחינה סקטוריאלית, הבנקים באירופה נמצאים בנקודה מצוינת לפרוץ קדימה. אלה גופים שלרוב לא מציגים צמיחה מטורפת, אבל עכשיו הם נמצאים בתמחור שמאוד שווה את החשיפה. הבנק המרכזי של האיחוד ביצע שורה של הורדת ריבית, ונראה שהבנקים באזור מתייצבים סביב הנושא הזה. כך שלדעתי הם נמצאים בנקודת תמחור טובה".

סקטורים ומניות מומלצים בארץ

טכנולוגיה

קמעונאות מזון בחו"ל

ציוד לייצור שבבים

תוכנה

תקשורת

תשתיות

כאמור, גם מניות התחום הביטחוני, שנהנו בשנים האחרונות מגאות, חביבות על משולם. "אי אפשר להתעלם מהתהליכים הגיאו-פוליטיים שמתרחשים, כמו מה שקרה בסוף השבוע האחרון בוונצואלה. המדינות באירופה כבר לא מסתמכות על ארה"ב ורוצות את הביטחון שלהן. יש להן תוכניות רב-שנתיות להשקיע סכומים ניכרים בתעשיות הביטחוניות. כל הדברים האלה תומכים מאוד בחברות התחום באירופה, שכבר נהנות מהעניין הזה ועוד ימשיכו, כפי שזה נראה".

מלבד אירופה וארה"ב, המלצה נוספת של משולם עבור המשקיעים היא להקצות חלק מהתיק לשוק המניות הסיני. "בשנים האחרונות נעשתה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בטכנולוגיה הסינית. הממשל רוצה להיות דומיננטי בתחום, ולא מוכן שהמערב יחזיק במונופול על תחום ה-AI, ומשקיע בזה סכומי כסף מאוד גבוהים", הוא מסביר. "למי שלא רוצה להעניק בלעדיות לטכנולוגיה אמריקאית בהובלת אנבידיה, יש את האלטרנטיבה של החברות בסין".