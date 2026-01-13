מגמה מעורבת באירופה; בורסת טוקיו זינקה במעל 3%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:10

המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת. מדד הדאקס עולה בכ-0.1%, הפוטסי נסחר ביציבות והקאק נחלש בכ-0.3%. במוקד תשומת הלב של המשקיעים נמצאים המתחים הגיאו־פוליטיים סביב ונצואלה וגרינלנד. מומחים ששוחחו עם CNBC ציינו כי ניסיון אמריקאי להשתלט על גרינלנד בכוח ככל הנראה לא ייתקל בהתנגדות, אך שמהלך מסוג זה יסמן את סופה של ברית נאט"ו. מתחים אלו הביאו לזינוק חד במניות הביטחוניות ברחבי העולם בימים האחרונים.

9:35

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעיקר בעליות שערים. בורסת טוקיו, הגדולה ביותר במזרח, זינקה בכ-3.1%, על רקע ציפיות להליכה לסבב בחירות בזק במדינה בפברואר, במטרה לחזק את היכולת של הנשיאה סנאה טקאיצ'י להעביר בבית הנבחרים מדיניות כלכלית הכוללת הוצאות ממשלתיות גבוהות יותר. בורסת הונג קונג עולה בכ-0.6%, בורסת שנגחאי ירדה בכ-0.6% והקוספי הוסיף לערכו כ-1.5%.

לואיס צ'ואה, אנליסט מחקר מניות אסיה ביוליוס בר, התייחס להתפתחויות ביפן: "בערב ה־9 בינואר 2025 דיווח כלי התקשורת היפני יומיורי שימבון כי ראש הממשלה סאנאה טאקאיצ'י צפויה לפזר את בית הנבחרים (הבית התחתון של הפרלמנט, או הדיאט היפני) עם פתיחת מושב הדיאט הסדיר, המתוכנן ל־23 בינואר. דיווח זה זכה מאז לסיקור נרחב בכלי תקשורת יפניים ובינלאומיים, כאשר הסיקור התקשורתי מצביע על כך שאף שהמהלך עדיין נשקל על ידי טאקאיצ'י, בחירות בזק עשויות להתקיים ב־8 בפברואר או ב־15 בפברואר 2026, כאשר הקמפיין הרשמי צפוי להיפתח ב־27 בינואר או ב־3 בפברואר, בהתאמה.

"כפי שדווח ב־South China Morning Post בתגובה למסיבת עיתונאים, שיתפה ראש הממשלה טאקאיצ'י כי ״חשוב שהציבור יוכל לחוש בהשפעות המוחשיות של הצעדים שלנו נגד עליות המחירים ושל המדיניות הכלכלית שלנו. אנו עובדים במרץ להתמודד עם הבעיות שלפנינו… ללא יציבות פוליטית, לא נוכל לקדם מדיניות כלכלית חזקה, ואף לא דיפלומטיה וביטחון איתנים״. דברים אלו עומדים בניגוד לתגובות המוקדמות שלה לשאלות בנוגע לפיזור הדיאט, אז ציינה כי 'אין לה זמן לחשוב על כך'.

"בהתבסס על סקרי דעת קהל שונים, שיעור התמיכה בראש הממשלה טאקאיצ'י ובקבינט שלה זינק בסוף 2025 והגיע לכמעט 70%. עם זאת, התמיכה במפלגה הליברלית־דמוקרטית (LDP) עצמה נותרה נמוכה יחסית. בשילוב עם העלייה במתחים הגיאו־פוליטיים, אנו סבורים כי בחירות בזק הן תרחיש סביר, אשר צפוי להגביר את האופטימיות בשווקים סביב 'עסקת טאקאיצ'י' - במסגרתה מניות המושפעות לחיוב ממדיניותה הכלכלית צפויות ליהנות מרוח גבית אם ה־LDP תשיג הישגים בבחירות הקרובות.

"אם ה־LDP תשיג רוב בבית התחתון, הדבר יקל על אישור התקציב וניהול הממשלה, גם אם עדיין יידרש שיתוף פעולה מצד מפלגות אחרות בבית היועצים (הבית העליון של הפרלמנט) לצורך העברת חקיקה. אנו נותרים חיוביים לגבי התחזית לשוק המניות היפני, ומעריכים כי צמיחת רווחים רחבה וחזקה תמשיך לתמוך בביצועי המניות היפניות בטווח הקרוב, בשילוב עם רוח גבית בטווח הבינוני והארוך הנובעת מרפורמות תאגידיות. יעד מדד ניקיי 225 שלנו עומד על 56,000 נקודות, בהתבסס על מכפיל רווח של 23".

וול סטריט

וול סטריט ננעלה אמש בעליות שערים קלות, על אף שיום המסחר נפתח בירידות, על רקע פתיחת החקירה הפלילית נגד יו"ר הפד ג'רום פאוול, שעוררה מחדש חששות מפני פגיעה בעצמאות הבנק המרכזי. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.3%, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס התקדמו שניהם בכ-0.2% וננעלו בשיאים חדשים. בעוד שמשקיעים קנו את הירידות והרימו את מדדי המניות, במקביל, מחירי המתכות היקרות, אשר נחשבות לנכסי "מקלט בטוח", זינקו בחדות (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

ג'ים לבנטל, אסטרטג שווקים ראשי ב-Cerity Partners, אמר ל-CNBC כי "ההשפעה של העובדה שהיו"ר פאוול נמצא תחת חקירה היא ככל הנראה ארוכת־טווח - כלומר, היא לא תשפיע על רמות הריבית בזמן הקרוב, ולא על האינפלציה". לדבריו, בעוד שבשוק צופים דוחות כספיים "די טובים" השבוע, ושמדד המחירים לצרכן בארה"ב יהיה "נמוך משמעותית מ-3%" - ומוסיפים לכך "כלכלה שצומחת במהירות" - ישנם "יותר מדי דברים טובים" שצפויים לדחוף את השוק כלפי מעלה בטווח הקרוב, גם אם החקירה מבשרת על חדשות רעות בטווח הארוך.

לבנטל הוסיף: "כל מי שחבר בוועדת השוק הפתוח של הפד מבין שאם הם לא יעשו את מה שהנשיא רוצה, אם הם לא יורידו את הריבית, הם עלולים להיות מפוטרים, כפי שליסה קוק פוטרה - לפחות תיאורטית - או שהם עלולים להיות מושא לחקירה, כפי שיו"ר פאוול נמצא כעת. עבור היו"ר החדש ועבור כל אחד מחברי המועצה, הם ייטו יותר להוריד את הריבית. זה יגרום בסופו של דבר לאינפלציה, וזה יגרום בסופו של דבר לריביות גבוהות יותר בטווח הארוך, אך ההשפעות הללו לא יורגשו עד סוף השנה הנוכחית לכל המוקדם".

המדדים נתמכו על־ידי עליות שנרשמו בקרב שמות מרכזיים בסקטור הטכנולוגיה וה-AI, בין היתר במניות אנבידיה , פלנטיר , AMD , ברודקום , אורקל , AMD ו-TSMC . מניית אלפאבית (גוגל) חצתה אתמול לראשונה את רף שווי השוק של 4 טריליון דולר והפכה לחברה הרביעית בהיסטוריה שעושה זאת, אחרי אנבידיה, מיקרוסופט ואפל. העלייה במניה הגיעה לאחר הודעתה של חברת אפל על כך שהיא צפויה לשתף פעולה עם גוגל, ובפרט להישען על מודל ה-AI שלה, ג'מיני, לטובת מוצרי AI, כמו העוזרת הקולית סירי.

מנגד, סקטור הבנקים נחלש, לאחר שהנשיא טראמפ קרא להגביל את הריביות של חברות האשראי ל-10%, לתקופת זמן של שנה. בין היורדות ניתן למצוא את מניות סיטיגרופ , קפיטל וואן , בנק אוף אמריקה , וולס פארגו וג'יי. פי. מורגן . ג'יי. פי. מורגן צפוי לפתוח היום את עונת הדוחות של הבנקים הגדולים ולפרסם את תוצאותיו הכספיות לפני תחילת המסחר.

במהלך הלילה, הנשיא טראמפ הודיע כי כל מדינה שעושה עסקים עם איראן תתמודד עם מכס של 25% "על כל עסק שהיא עושה עם ארצות הברית של אמריקה", כאשר מכסים אלו יוטלו באופן מיידי.

מאקרו

היום ב-15:30 שעון ישראל צפוי להתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר. הצפי בשוק הוא לעלייה חודשית של 0.3% ולעלייה של 2.7% בקצב האינפלציה השנתי.

ביום שישי האחרון, התפרסם דוח התעסוקה בארה"ב - הראשון שיצא כהלכה ולא הושפע מהשלכות השבתת הממשל האמריקאי בסוף השנה שעברה. הדוח הצביע על גידול של 50 אלף משרות חדשות, לעומת צפי האנליסטים של דאו ג'ונס, שעמד על 73 אלף משרות. רמת האבטלה ירדה ל-4.4% - מעט נמוך מהצפי, שעמד על 4.5% - ולפי CNBC, המשקיעים ראו בנתון סימן לכך שצפוי שיפור בכלכלה בזמן הקרוב. אנתוני סגלימבנה, האסטרטג הראשי של Ameriprise Financial, ציין כי "לנוכח המספרים האלה, הפדרל ריזרב כנראה לא יצטרך להפחית ריבית בינואר, ואולי הם לא יצטרכו להפחית ריבית גם במרץ".

שוקי הסחורות והמטבעות

מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו למול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, נחלש אתמול בכ-0.4%, על רקע החקירה הפלילית שנפתחה נגד יו"ר הפד ג'רום פאוול.

מחירי המתכות היקרות המריאו לשיאים חדשים, על רקע הדאגות סביב פגיעה פוטנציאלית בעצמאות הפדרל ריזרב. מחיר הזהב עלה בכ-2% ונעמד על כ-4,600 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הכסף זינק במעל 7% ונעמד על כ-85 דולר לאונקיה. המשקיעים חוששים שבנק מרכזי "לחיץ" ופוליטי לא יוכל להתמודד בצורה יעילה עם עלייה מחודשת של האינפלציה, אם כזו תתרחש.

קרישנה גוהא, ראש המדיניות הגלובלית ואסטרטגיית בנקים מרכזיים ב-Evercore ISI, התייחסה למתכות היקרות ואמרה אתמול ל-CNBC כי "זה ריסק-אוף באופן חד־משמעי. אנחנו צופים שהדולר, האג"ח והמניות ייחלשו כולם במסחר ביום שני, במגמת מסחר של 'Sell-America', הדומה לזו שנראתה באפריל של שנה שעברה, בשיא טלטלת המכסים ובצל האיום דאז להסיר את יו"ר הפד פאוול מתפקידו; זאת, כאשר משקיעים גלובליים מחילים פרמיית סיכון גבוהה יותר על נכסים אמריקאיים".