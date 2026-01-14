ביהמ"ש המחוזי בת"א מחק תביעה של חברת נדל"ן כנגד עורכי דינה

אתמול (ג') קבע בית המשפט המחוזי בת"א כי התביעה שהגישה חברת ענב יזום כנגד עורכי דינה לשעבר, חן וליאור עמידור ואיש התקשורת רונן צור נמחקה, וגם התביעות שכנגד נמחקו. כך המליץ בית המשפט לצדדים והם קיבלו את המלצתו. זאת על מנת לאפשר לצדדים לממש את הליך הגישור שהתחיל לפני שלושה ימים. בית המשפט מצא לנכון שלא להשית הוצאות בשלב זה, וזאת כדי לאפשר לצדדים גישור "בנפש חפצה".

למרות שמדובר במחיקה פרוצדורלית שלא מונעת אפשרות להגיש את התביעה מחדש אם הליך הגישור ייכשל, בית המשפט גילה דעתו על התביעה ועל "קשיים משפטיים" שמצא "באשר לעילת התביעה והסעדים שנתבעו". עלה מבין הדיונים כי ייתכן שמסלול התביעה הנבחר אינו הנכון בשביל שהתביעה תתברר, והיה כדאי להגיש אותה במסלול אחר. בשגרה, בית המשפט מאפשר לצדדים לנהל הליך גישור במקביל להליך המשפטי, וכלל שזה לא יצלח, בית המשפט יכריע במחלוקת. ואולם, קרו כבר מקרים בעבר שבית המשפט בחר ללכת בדרך של מחיקת התביעה, כדי לאפשר הליך גישור. ובכל מקרה, הדלת אינה נסגרה והצדדים יכולים להגיש מחדש תביעה באותו נושא.

50 מיליון שקל בגין נזקים נטענים שנגרמו לחברה

התביעה הוגשה בספטמבר 2024 על ידי חברת ההתחדשות העירונית ענב ייזום, שהעומדים בראשה הם אפי כץ ושלמה ברונר, יזם הנדל"ן החרדי השותף בה. התביעה הוגשה נגד עורכי הדין, האחים ליאור וחן עמידור, שעמם עבדה החברה בעבר וכנגד איש התקשורת רונן צור, בסכום גבוה לכל הדעות של 50 מיליון שקל בגין נזקים נטענים שנגרמו לחברה.

הטענה המרכזית בתביעה היא שהאחים עמידור "פתחו במסע נקמה אובססיבי" נגדם, לאחר שפוטרו מייצוג על-ידי דיירי ארבעה פרויקטים, ללא קשר לענב ייזום. נטען כי האחים שכרו את משרדו של רונן צור לצורך הכנת סרטונים שקריים ומכפישים, וכי הם עומדים מאחורי שתי קבוצות פייסבוק אנונימיות שבהן הועלו הסרטונים. את התביעה כינו התובעים "תביעת מגה לשון הרע" בשל רציפות הפצת הקמפיין במשך למעלה משנתיים, כאשר מטרתו הייתה לחסל, על פי הנטען, את ענב ואת בעליה בשוק ההתחדשות העירונית. זו הייתה הפעם השנייה שהוגשה תביעה בעניין הקמפיין. לפני כשלוש שנים הגישה ענב תביעה דומה נגד השלושה - שנמחקה.

בית המשפט המליץ על מחיקת התביעה

הרקע לתביעה הוא שהאחים עמידור ייצגו לאורך שנים בעלי דירות בפרויקטים של פינוי-בינוי של ענב ברחבי הארץ. בעבר נכרתו הסכמי שכר-טרחה בין ענב לעורכי הדין עמידור, לפיהם ייצגו בחלק מהפרויקטים גם את החברה וגם את בעלי הדירות. לפי התביעה, לאחר החלטת ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין לפני עשור שאסרה על ייצוג כזה, הודיעה ענב לאחים כי הם ייצגו רק את בעלי הדירות. כתוצאה מכך לפי הנטען, הנתבעים פתחו בקמפיין נגד החברה.

עו"ד בעז בן צור ועו"ד אסנת גולדשמידט-שרייר המייצגים את רונן צור מסרו: "לאחר הדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב (השופטת מיכל עמית אניסמן, ג.ס) ענב ייזום נדל"ן ומנהליה, אפי כץ ושלמה ברונר, הודיעו על מחיקת תביעה שהגישו בסך של 50 מיליון שקל. התביעה הוגשה נגד עורכי הדין חן וליאור עמידור, ומר רונן צור צורף אליה כמי שהעמיד ייעוץ תקשורתי עבורם. בית המשפט המחוזי בתל אביב המליץ על מחיקת התביעה "בשל קשיים באשר לעילת התביעה והסעדים", ובפרט, בשל הסכום המופרז הנתבע ולנוכח הטענות להיותה תביעת השתקה. זו הפעם השנייה בה הגישו חב' ענב ייזום נדל"ן ומנהליה תביעה נגד עורכי הדין עמידור ומר רונן צור, כאשר גם התביעה הקודמת נמחקה בהמלצת בית המשפט. אנו מקווים שחב' ענב ומנהליה ישכילו להקשיב לעצות בית המשפט ולסיים את מסכת ניסיונות ההשתקה של כל מי שמעז לפרסם על אודות מעלליהם".

עוה״ד אילן סופר וגיא וילף המייצגים את ענב ייזום מסרו: "מדובר במחיקה טכנית בלבד, שנועדה לאפשר הגשה מחדש של התביעה במתכונת ממוקדת ומדויקת יותר, לאחר שרונן צור ועו"ד עמידור הודו כי עמדו מאחורי הקמפיין המכפיש והאנונימי שעומד במרכז התביעה. עיקר ההליך כעת מתמקד בהיקף הנזקים שנגרמו לחברה, ולכן ראוי להגיש את התביעה באופן שונה, המבוסס על התשתית הראייתית שנחשפה, תוך פירוט מלא של הנזקים שנגרמו כתוצאה מהקמפיין המחפיר שנוהל במשך כשנתיים וחצי. מאחר שאין עוד מחלוקת בשאלת האחריות, והדיון מתמקד אך ורק בנזקי הקמפיין ובהיקפם, התביעה תוגש מחדש כבר במהלך החודש הקרוב לאחר גיבוש מלא של הראיות בנוגע להיקף הנזקים, בכפוף לתוצאות הגישור בין הצדדים".