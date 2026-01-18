התאומים שניצלו זינוק של 140% במניית נדל"ן לגיוס 130 מיליון שקל

קבוצת אורון , הפועלת בתחום של ייזום וביצוע נדל"ן למגורים ובתחומי התשתיות והבנייה, ניצלה זינוק חודשי של מעל 50% במניה (ועלייה של 140% מנקודת השפל האחרונה לפני כחמישה חודשים) והשלימה הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים בהיקף של 130 מיליון שקל.

משתתפים מרכזיים בגיוס היו חברת הביטוח מגדל, שרכשה מניות בסך כולל של 80 מיליון שקל, ובית ההשקעות מור עם רכישה בסך 40 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה חברת אקטיב חיתום של עומרי לוי.

בסך־הכול נמכרו בהנפקה כ־9% מהון החברה, במחיר מניה של 17 שקל, הנמוך ב־11% מהשער שלפיו ננעלה ביום שישי (בו זינקה ב־7.5%).

מתוך התמורה, סכום של כ־100 מיליון שקל מיועד לזרום לקופת החברה לצורך המשך התפתחות עסקיה, בעיקר בתחומי ההתחדשות העירונית, ולהשלמת ההון העצמי. סכום נוסף של 30 מיליון שקל יזרום לידי צמד בעלי השליטה, האחים התאומים גילי (המנכ"ל) ויואל (היו"ר) עזריה.

תיכנס למדד SME-60?

אורון הוקמה בשנת 2003 על־ידי האחים עזריה המחזיקים 76% ממניותיה ערב הגיוס (שיעור החזקתם צפוי לרדת לכ־65% לאחר המהלך), והונפקה לפני כעשור. החברה נסחרת כעת לפי שווי שוק של כ־1.3 מיליארד שקל. בשוק מעריכים כי לאחר הגיוס צפויה מניית החברה להגיע למדד SME-60, שבו נכללות מניות השורה השנייה בבורסה.

דוחות אורון לרבעון השלישי ב-2025 לימדו כי צבר ההזמנות שלה לעבודות תשתיות ובנייה הסתכם ב־2.6 מיליארד שקל, עלייה של 10% בתוך שנה. כמו כן, באוקטובר האחרון קיבלה אורון הזמנה לעבודות להרחבת המבנה הקרקעי ומתחם המזון בטרמינל 3 בנתב"ג, פרויקט בהיקף של 310 מיליון שקל שיתפרס על פני שנתיים וחצי.

מחזור המכירות של אורון בתשעת החודשים הראשונים אשתקד היה 1.5 מיליארד שקל, עלייה של 15% ביחס לתקופה המקבילה ב־2024, הודות לגידול בפעילות מגזר התשתיות והבנייה וכן במגזר התעשייה. הרווח הנקי נחתך בתקופה המדוברת במחצית, ל־16 מיליון שקל, בשל שחיקה ברווח הגולמי, על רקע מבצע "עם כלביא" והתאמות בתקציבים של מספר פרויקטים.