לאחר ירידות חדות בוול סטריט אמש, בורסות אסיה במגמה מעורבת

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: הקוספי נסחר בירידה של 0.5%, מדד הנג סנג יורד בכ-0.1%, הניקיי מאבד 0.6% מערכו. אל מול זאת, מדד שנגחאי בעלייה קלה של כ-0.1%, ואילו השנזן קופץ ב-0.7%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים במגמה חיובית: ה-S&P 500 והנאסד"ק עולים סביב 0.3%, והדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%.

מחיר הזהב מוסיף לטפס ועומד הבוקר על 4,848 דולר, עלייה של 1.7%.

אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות חדות בעקבות ההסלמה הדרמטית בעימות הגיאופוליטי סביב גרינלנד, איומי המכסים המחודשים של הנשיא טראמפ נגד שמונה מדינות אירופיות הציתו מחדש את החשש מ"מלחמת סחר" גלובלית, מה שהוביל למגמת ה- "Sell America" (מכירת נכסים אמריקאיים).

מדד הדאו ג'ונס איבד יותר מ-1.5%, בעוד מדדי ה- S&P 500 והנאסד"ק ירדו ב-2% ו-2.4% בהתאמה תוך שהם מוחקים את כל העליות מתחילת השנה.

"שבע המופלאות" הובילו את הירידות בשוק - מיקרוסופט, אמזון, אלפאבית, אפל, אנבידיה וטסלה מאבדות מעל ל-1% כל אחת. אמזון ספגה את המכה הקשה ביותר עם ירידה של כ- 4%. אנבידיה וטסלה גם שתיהן נסחרו בירידות משמעותיות, כאשר נאסד"ק מאבד כ-2%.

זו הפעם הראשונה מאז אוקטובר האחרון שכל שבע המניות נופלות ביותר מ-1% באותו יום מסחר. אירוע כזה מעיד בדרך כלל על סנטימנט שלילי רוחבי (Risk-off) שבו משקיעים בורחים מנכסי סיכון בבת אחת.

ענקית הסטרימינג נטפליקס פרסמה הלילה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הרביעי של 2025. החברה דיווחה על הכנסות של 12.05 מיליארד דולר, וזאת לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 11.97 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 0.56 דולר למניה, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 0.55 דולר למניה.

במסחר המאוחר המניה ירדה בכ-4.5%.

החברה סיפקה תחזית זהירה לחודשים הקרובים, תוך שהיא מציינת עלייה בהוצאות על תוכן ועלויות הקשורות להשלמת העסקה שלה עם וורנר ברדרס.

לרבעון הבא נטפליקס צופה רווח של 76 סנט למניה, נמוך מהתחזיות בוול סטריט שעומדות על 82 סנט. ההכנסות צפויות להסתכם ב־12.2 מיליארד דולר, בהתאם להערכות האנליסטים.

ענקית הסטרימינג הודיעה כי היא מתכננת להגדיל את ההשקעה בסרטים ובסדרות טלוויזיה ב־10% בשנת 2026, ובמקביל להתקדם כמובל עם התוכניות לרכוש את פעילות האולפנים והסטרימינג של וורנר, עסקה שתאחד שתי ענקיות בידור מהגדולות בעולם. נטפליקס הוציאה בשנה שעברה כ־18 מיליארד דולר על תוכן, ומספר המנויים שלה צמח בכמעט 8% והגיע ליותר מ־325 מיליון.

בשוק החוב - התשואות על אג״ח האוצר האמריקאיות זינקו, בעיקר בקצה הארוך של עקום התשואות. התשואה על האג״ח ל־30 שנה קפצה ב־9 נקודות בסיס לרמה של 4.93%, והתקרבה לסף הקריטי של 5%. במקביל, התשואה על אג״ח הייחוס ל־10 שנים עלתה ב־6 נקודות בסיס לכ־4.291%. נקודת בסיס אחת שווה ל־0.01%, ותשואות ומחירי אג״ח נעים בכיוונים מנוגדים.

בתוך כך, קרן הפנסיה הדנית AkademikerPension הודיעה כי היא מתכננת למכור את השקעתה בסך 100 מיליון דולר באג״ח ממשלתיות אמריקאיות, בשל ה״מימון הגרוע של ממשלת ארה״ב״.

הקרן, מייצגת כ־174,500 חברים אקדמאים ומנהלת נכסים בסך כ־164 מיליארד קרונות דניות (כ־26 מיליארד דולר), ״ההחלטה נובעת מהמימון הגרוע של ממשלת ארה״ב, מה שמוביל אותנו לחשוב שיש למצוא דרך חלופית לניהול נזילות וסיכונים״, אמר אנדרס שלדה, קצין ההשקעות הראשי של הקרן, בהצהרה שנשלחה במייל.

ביפן נרשמה גם כן טלטלה: התשואה על אג״ח ממשלת יפן ל־40 שנה זינקה לשיא היסטורי, על רקע חששות שמשקיעים מעלים בנוגע לכך שקיצוץ מוצע במס המכירות על מזון עלול להרע את מצבה הפיסקלי של המדינה. התשואה הארוכה עלתה בכמעט 3 נקודות בסיס ל־4.213%, הרמה הגבוהה ביותר מאז הונפק לראשונה מח״מ של 40 שנה. גם התשואות הקצרות יותר טיפסו בחדות: התשואה על אג״ח ל־10 שנים עלתה ביותר מ־10 נקודות בסיס ל־2.38%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1999, ואילו התשואה ל־20 שנה קפצה בכ־22 נקודות בסיס ל־3.47%.

גל המכירות הגיע יום לאחר שראש ממשלת יפן, סנאאה טאקאיצ'י, הודיעה כי בכוונתה לפזר את הפרלמנט ביום שישי וללכת לבחירות בזק ב־8 בפברואר, מהלך שצפוי להציב את המדיניות הכלכלית במרכז מערכת הבחירות.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט עלו בעוד סוחרים משקללים את השפעת ההפרעות באספקת הנפט באזור הים השחור לצד תנודות רחבות יותר בשווקים בעקבות שאיפותיו של הנשיא דונלד טראמפ לרכוש את גרינלנד.

נפט מסוג WTI סחר במעל 60 דולר לחבית. ההפרעות באספקה סייעו לתמוך במחירים, כאשר יצרנית הנפט הגדולה ביותר בקזחסטן עצרה לאחרונה את הייצור בשדות Tengiz ו‑Korolev בעקבות שתי שריפות בגנרטורים. על פי רויטרס, שדה Tengiz יישאר סגור עוד כשבעה עד עשרה ימים.

קזחסטן כבר הקטינה את ייצור הנפט לאחר תקיפות רחפנים שפגעו במסוף השילוח של קונסורציום צינור הקספיון ברוסיה, שהוא נתיב היצוא לכ‑80% מהנפט הקזחי.

מחיר הנפט עלה כבר בכ־8% מאז השפל האחרון לפני כחודש ל־59.4 דולר לחבית. בשבוע שעבר נגע הנפט ברמה של 62 דולר - על רקע החשש מתקיפה אמריקאית באיראן, העלולה לסבך את ההפקה ואת משלוחי הנפט מהמפרץ הפרסי בטווח הזמן הבינוני.

גם מחירי המתכות היקרות זינקו לשיאים חדשים לאחר שהנשיא טראמפ החריף את הרטוריקה שלו בנוגע לרכישת גרינלנד, בעוד איומיו להטיל מכסים על מספר מדינות אירופיות הציתו מחדש את החששות ממלחמת סחר.

החוזים העתידיים על הזהב רשמו שיא נעילה של דולר 4,759.60 לאונקיה, עלייה של 3.7% מיום שישי - העלייה היומית הגדולה ביותר מאז 2020. המתכת נתפסת כנכס "חוף מבטחים" בעתות של אי-ודאות גיאופוליטית או כלכלית. החוזים העתידיים על הכסף זינקו ב-6.9% והגיעו ל-94.21 דולר לאונקיה, גם זה שיא כל הזמנים.