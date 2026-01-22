כתף קרה מהמוסדיים: גיוס החוב של חברת הנדל"ן אמיד יזמות נכשל

למרות שוק ההנפקות החם בת"א, בעת האחרונה שורה של חברות מגלות כי חרף זרימת הכספים הגדולה לשוק, הגופים המוסדיים לא מוכנים לקחת חלק במהלכים בכל מחיר. אחת מהן היא חברת הנדל"ן אמיד יזמות, שבבעלות איש העסקים דוד אזולאי (78%), שמהלך גיוס החוב שלה נכשל בשבוע האחרון. זאת, לאחר שזכתה לביקוש נמוך מצד המוסדיים, שדרשו ריבית גבוה מזו שבחברה קיוו לקבל.

ניסיון ההנפקה מגיע לאחר שבסוף השנה שעברה הגישה אמיד לבורסה תשקיף לקראת גיוס חוב בהיקף של 85 מיליון שקל (בהמשך הגדילה החברה את היקף הגיוס המבוקש לכ-94 מיליון שקל). החוב היה אמור לשאת ריבית שנתית קבועה, של עד 7.5%, אלא שכאמור הגופים המוסדיים התנו את השתתפותם במהלך בהעמדת ריבית גבוהה יותר, מה שהביא לכישלון ההנפקה.

מרבית תמורת ההנפקה של אמיד יועדה לשמש את החברה כדי לפרוע הלוואה יקרה שנטלה מחברת האשראי החוץ בנקאי מניף, בהיקף של כ־70 מיליון שקל, ובריבית של פריים פלוס 4.5%. יתרת הכסף, כ-24 מיליון שקל יועדה למימון פעילותה העסקית השוטפת, כגון השקעה בפרויקטים חדשים.

כישלון ההנפקה של אמיד מגיע ימים ספורים לאחר שקרן הריט למגורים רנט איט, שבניהולו של שרון תוסייה כהן, קיבלה גם היא כתף קרה מהמוסדיים. לקראת סוף השבוע שעבר הודיעה הקרן, שמניותיה נרשמו למסחר ללא גיוס הון, על כוונתה להנפיק מניות לציבור, אך כעבור כמה ימים דיווחה כי לאחר שלא זכתה להתחייבויות מוקדמות בהיקף שציפתה לו, היא נסוגה מהמהלך.

גידול בהכנסות לצד גרעון בהון החוזר

אמיד, שבשליטת יזם הנדל"ן דוד אזולאי ושותפו חבר הכנסת לשעבר רענן כהן (22%), עוסקת בייזום פרויקטי נדל"ן למגורים ומסחר. הפרויקטים של החברה מבוצעים בעיקר באזור המרכז (גוש דן והשרון). לאמיד 101 יח"ד בהקמה לצד כ־16.3 אלף מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה בהקמה. כמו כן, לחברה פעילות גם בתחום המניב, הכוללת 4 נכסים בשטח כולל של 2,178 מ"ר, וכן נדל"ן להשקעה בהקמה בשטח כולל של 8,590 מ"ר.

את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה אמיד עם הכנסות של 71 מיליון שקל, גידול של כ־20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה דווח על הפסד כ־6.3 מיליון שקל. לאמיד גרעון בהון החוזר בהיקף של כ־141 מיליון שקל.

התשקיף גם חשף ירידת מחירים לא קטנה באחד הפרויקטים של החברה, פרויקט "בראשית פמילי" בקריית השרון. מדובר בפרויקט שבו 62 יח"ד וקומת מסחר בשטח 800 מ"ר, ומבנה ציבורי נפרד בן שלוש קומות המיועד לשימוש עיריית נתניה. על פי נתוני הפרויקט, המחיר הממוצע למ"ר מגורים בחוזים שנחתמו בשנת 2024 עמד על 24,883 שקלים. ברבעון הראשון של 2025 המחיר הממוצע ירד ל־22,044 שקלים למ"ר, וברבעון השני של 2025 ירד ל־21,937 שקלים למ"ר. בכך, מבטאים המספרים ירידה של כ־11% במחיר הממוצע בפרויקט.

מהחברה נמסר, בעת פרסום התשקיף, כי הירידה המשתקפת במספרים מקורה בעובדה שבתחילת השיווק נמכרו בעיקר הדירות הקטנות בפרויקט, עניין אשר משפיע בהמשך הדרך על הממוצע המשוקלל של כלל המכירות בפרויקט.