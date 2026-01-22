ארבע חודשים אחרי שהשלימה הנפקה מוצלחת בבורסה בתל אביב, מחלבות גד רוצה להעניק אופציות לעזרא כהן, יו"ר החברה ובעל השליטה בה (39%), כמו גם למנכ"ל עמיר אהרון, בשווי כולל של כ-9 מיליון שקל. זאת, כחלק ממהלך כולל להקצאת אופציות לכ-40 עובדי החברה בהיקף כולל של כ-24 מיליון שקל.

במסגרת המהלך, שזקוק לאישור אסיפת בעלי המניות, תעניק החברה לכהן ולאהרון אופציות שיבשילו על פני ארבע שנים בשווי של כ-4.3 מיליון שקל כל אחד. לצד האופציות תבקש החברה להעניק למנכ"ל אהרון מענק מיוחד בהיקף של כ-255 אלף שקל.

בנוסף מבקשת החברה להעניק גם לבתו של היו"ר, ירדן כהן-פל, המשמשת כמנהלת חדשנות ואסטרטגיה בחברה, וכן לשרה בן עמי, המשמשת כיועצת חיצונית לחברה ודירקטורית, אופציות בהיקף של כחצי מיליון שקל, כל אחת.

במקרה שהמהלך יושלם, היקף שכרו השנתי של היו"ר כהן צפוי לעמוד השנת 2026 על כ-5 מיליון שקל. עלות שכרו השנתית של המנכ"ל אהרון צפויה לעמוד על כ-2.5 מיליון שקל. שכרה של בתו של כהן צפוי לעמוד על כ-700 אלף שקל, אליו עשוי להצטרף מענק נוסף אותו מבקשת החברה לאשר גם כן באסיפת בעלי המניות שתערך בחודש הבא.

מי שעוד ייהנו מהקצאת האופציות הם 39 עובדי החברה, שיזכו לאופציות בשווי של כ-14 מיליון שקל. מתוכם, 12 הם נושאי משרה בכירה הנמנים עם הנהלת החברה, בעוד היתר מועסקים כעובדים מן המניין. את האופציות יוכלו העובדים, כמו גם המנהלים, לממש בכמה פעימות החל משנתיים מהקצאתן.

עלייה של 21% מאז ההנפקה

הקצאת האופציות מגיעה לאחר שבתחילת חודש ספטמבר האחרון הצטרפה מחלבות גד לבורסה, עת השלימה הנפקה ראשונית של מניות לפי שווי של 935 מיליון שקל (לאחר הכסף). מאז השלמת ההנפקה קפצה מניית מחלבות גד , שנמצאת כאמור בשליטת עזרא כהן, בכ-21%, והיא נסחרת כיום לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל.

מחלבות גד, שהוקמה בשנת 1992 בידי עזרא כהן, מייצרת ומשווקת גבינות בשוק המקומי ובארה"ב. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הציגה גד צמיחה של כ-6% בהכנסות שעמדו על כ-542 מיליון שקל. בשורה התחתונה דיווח החברה על רווח נקי של כ-33 מיליון שקל, גידול של כ-18% ביחס לתקופה המקבילה ב-2024.

לקבוצה יש שני תחומי פעילות מרכזיים: קמעונאי ומקצועי. בתחום הקמעונאי, המהווה כ-60% מההכנסות, מספקת החברה את מוצריה לרשתות הקמעונאות (סופרמרקטים, מכולת וכו'); ובמסגרת התחום המקצועי, המהווה 40% מההכנסות, היא מספקת מוצרים לשלל גופים ומוסדות (מסעדות, פיצריות, בתי מלון, מעדניות וכו') .

לפי נתוני סטורנקסט, בעשור האחרון שוק החלב הקמעונאי גדל בכ-3.7% בשנה, בעוד מחלבות גד צמחה בשוק זה בקצב של כ-10% בשנה וכמעט הכפילה את נתח השוק שלה. גם בשוק המקצועי היא חושפת צמיחה מרשימה של כמעט 70% מאז 2014, כשב-2024 המכירות עמדו על כ-274 מיליון שקל.