עליות באסיה; מחירי הזהב והכסף ממשיכים לנפץ שיאים

9:30

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות מתונות. מדד הניקיי הוסיף לערכו כ-0.1%, בורסת שנגחאי טיפסה בכ-0.2%, הקוספי קפץ בכ-1% ומדד ההנג סנג מתקדם בכ-0.4%. מניית סמסונג אלקטרוניקס עלתה בכ-2.5% בפתח יום המסחר, לאחר שהחברה פרסמה תוצאות כספיות חזקות לרבעון הרביעי של 2025.

בשלושת החודשים שהסתיימו בדצמבר, הרווח הנקי יותר מהכפיל את עצמו לעומת אשתקד והסתכם בכ-13.73 מיליארד דולר. התוצאה, המהווה עלייה של 61% לעומת הרבעון הקודם, עקפה את הערכות האנליסטים שעמדו על כ-11.5 מיליארד דולר, כך לפי קונצנזוס התחזיות של FactSet. עם זאת, בהמשך המניה שינתה כיוון וירדה בכ-1.5%, לאחר שבשיחת המשקיעים, החברה ציינה כי בעוד שהזינוק במחירי הזיכרון הטיב עם חטיבת השבבים של החברה, התייקרות של העלויות צפויה להשפיע בהמשך גם על חטיבות הסמארטפונים והמסכים שלה.

וול סטריט

בוול סטריט, מדד ה-S&P 500 נגע אתמול ברמת ציון דרך היסטורית, כאשר חצה לראשונה את רף 7,000 הנקודות, אך בהמשך נסוג לאחור והתקשה לשמור על העליות על רקע החלטת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב. המדד נותר ללא שינוי לאחר שעלה מוקדם יותר בכ־0.3% לשיא יומי של 7,002.28 נקודות. גם מדד דאו ג’ונס נותר כמעט ללא שינוי, בעוד הנאסד"ק עלה בכ־0.2%.

הפד הותיר את הריבית ללא שינוי בטווח יעד של 3.5%-3.75%, ולא סיפק רמזים לגבי צעדי הבנק המרכזי בהחלטות הבאות. לפי חוזי הריבית, השווקים מתמחרים שתי הורדות ריבית של רבע נקודת אחוז עד סוף 2026 (ראו הרחבה מטה).

העליות המוקדמות בשוק נתמכו בעיקר בזינוק במניות השבבים, לאחר דוחות חזקים. מניית סיגייט טכנולוג'י קפצה בכ־20% לאחר שהחברה עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון השני, כשהמנכ"ל דייוויד מוסלי הצביע על ביקוש חזק לאחסון נתונים עבור בינה מלאכותית. גם ענקית ציוד השבבים ASML דיווחה על הזמנות שיא ותחזית אופטימית לשנת 2026 בעקבות בום ה־AI, אך בהמשך היום מחקה את העליות.

אתמול דיווחו במקביל שלוש ענקיות טכנולוגיה את תוצאותיהן הכספיות לרבעון הרביעי של 2025 - מיקרוסופט , מטא וטסלה . מטא זינקה במסחר המאוחר בכ-7%, לאחר שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים ופרסמה תחזית מכירות חזקה מן המצופה לרבעון הראשון של 2026. מנגד, מיקרוסופט נפלה במסחר המאוחר בכ-6%, על אף שעקפה את תחזיות האנליסטים - זאת, בעיקר בשל אכזבת המשקיעים מהאטה שנרשמה בצמיחה בתחום הענן. גם טסלה עקפה את צפי האנליסטים, אם כי הכנסותיה השנתיות ירדו בפעם הראשונה אי־פעם. בכל זאת, המניה התקדמה בכ-2% במסחר המאוחר.

היום, אפל צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות לאחר נעילת המסחר. לפי בלומברג, אפל צפויה לדווח על הכסות של 138.4 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.68 דולר - שיפור לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, אז החברה דיווחה על הכנסות של 124.3 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.4 דולר. הצפי הוא שההכנסות ממכירות האייפונים יטפסו ל-78.3 מיליארד דולר - צמיחה של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ענקית התרופות טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות אתמול. בזכות קבלת תשלום מחברת התרופות סאנופי על השגת אבן דרך בפיתוח משותף של תרופה שלהן, החברה עקפה את תחזיות השוק. ההכנסות ב-2025 הסתכמו ב-17.3 מיליארד דולר (כ-16.8 מיליארד דולר בנטרול התשלום מסאנופי, בהתאם לתחזית), והרווח הנקי למניה הסתכם ב-2.93 דולר. התזרים החופשי ב-2025 הגיע קרוב ל-2.4 מיליארד דולר, כלומר 1.9 מיליארד דולר בנטרול התשלום מסאנופי, גם כן בהתאם לתחזיות. טבע עדכנה לאחרונה שב-2026 ההכנסות יהיו דומות או אף יירדו ביחס ל-2025, וכעת היא מספקת את המספרים המעודכנים: השנה תסתיים עם הכנסות של 16.4-16.8 מיליארד דולר. כלומר, ירידה של כ-4% באמצע טווח התחזית, או של כ-1% בנטרול התשלום מסאנופי. החברה צופה רווח תפעולי Non-GAAP של 4.55-4.8 מיליארד דולר, EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 5-5.3 מיליארד דולר ורווח נקי של 2.57-2.77 דולר למניה. תחזית ההכנסות נמוכה מתחזיות האנליסטים, וכך גם אמצע טווח תחזית הרווח. התזרים החופשי יסתכם ב-2026 ב-2-4 מיליארד דולר.

מאקרו

כאמור, הפדרל ריזרב הודיע אתמול על החלטתו להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.75%, בהתאם לציפיות.

פאוול רמז כי בישיבת ינואר התגבשה הסכמה רחבה בוועדת השוק הפתוח (FOMC) להותיר את הריבית ללא שינוי, למרות שני קולות מתנגדים מצד נגידי הפד סטיבן מירן וכריס וולר. "הייתה תמיכה רחבה בוועדה בהחלטה להותיר את הריבית היום", אמר פאוול, וחזר על ניסוח שבו השתמש גם בישיבת דצמבר, שלפיו הבנק המרכזי נמצא "בעמדה טובה" לבחון את הנתונים הכלכליים מפגישה לפגישה.

בהחלטתה להותיר את הריבית ללא שינוי, הוועדה גם העלתה את הערכתה לצמיחה הכלכלית והפחיתה את רמת הדאגה משוק העבודה ביחס לחששות מאינפלציה. "המדדים הזמינים מצביעים על כך שהפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב בקצב יציב. תוספת המשרות נותרה מתונה, ושיעור האבטלה מראה סימנים מסוימים של התייצבות," נכתב בהודעת הריבית לאחר הישיבה. "האינפלציה עדיין נותרת מעט גבוהה."

חשוב לציין כי ההודעה מחקה סעיף שקבע כי הוועדה רואה סיכון גבוה יותר להיחלשות שוק העבודה מאשר להחרפת האינפלציה. שינוי זה תומך בגישה סבלנית יותר למדיניות, כאשר מקבלי ההחלטות רואים את שני יעדיו של הפד, יציבות מחירים ותעסוקה מלאה כמאוזנים יותר. בהודעה לא ניתנה כמעט כל הנחיה לגבי הצעדים הבאים, כאשר השווקים מעריכים כי הפד ימתין לפחות עד יוני לפני שינוי נוסף בריבית הבסיס.

כמו כן, פאוול אמר במסיבת העיתונאים כי "קשה להסתכל על הנתונים שמתקבלים ולטעון שהמדיניות מרסנת באופן משמעותי בשלב זה". על רקע זה, ג’ד אלרברוק מ־Argent Capital Management מעריך שהבנק המרכזי יישאר בהמתנה לפחות עד תום כהונתו של פאוול במאי. לדבריו, "יש מתח מסוים בין אינפלציה שעדיין גבוהה מהרצוי לבין עלייה באבטלה, ולכן הפד נמצא בעמדה כמעט ניטרלית ונוח לו להישאר שם עד שהנתונים יכריחו אותו לבחור כיוון". אלרברוק הוסיף כי כעת "הכדור עובר למגרש של הנשיא טראמפ", שצפוי למנות יו"ר פד חדש.

סחורות ומטבעות

במקביל למגמת ההיחלשות של הדולר בעולם, השקל מוסיף להתחזק מול המטבע האמריקאי הבוקר ויורד מתחת לרף ה-3.09 שקלים - לרמה שלא נראתה מאז נובמבר 2021.

הנשיא טראמפ לא מוטרד מירידת הדולר - אלא להפך, כך פורסם בבלומברג, הוא אף מרוצה מהירידה לשפל במטבע, שטובה לסחר האמריקאי. הכלכלן דיוויד א. מאייר מיוליוס בר מציין שהדולר נחלש משמעותית השבוע למרות סביבה חזקה בארה"ב, וציפיות שהורדת הריבית הבאה שם תגיע רק ביוני. "החולשה האחרונה בדולר נראית כנובעת בעיקר מחוסר עקביות במדיניות החוץ והפנים של ארה"ב, שפגעה באמון המשקיעים", הוא מעריך, ומצפה לירידה נוספת ביחס לאירו. לדבריו, בין המטבעות המרכזיים שנהנים מחולשת הדולר היו הקרונה הנורבגית והדולר האוסטרלי.

מחירי הזהב והכסף ממשיכים לנפץ שיאים חדשים. הזהב עולה הבוקר בכ-3% ומחירו נע סביב 5,580 דולר לאונקיה, בעוד הכסף עולה בכ-5% ומתקרב לרף ה-120 דולר לאונקיה. ביוליוס בר התייחסו גם לראלי במחירי הזהב והכסף. קרסטן מאנק מהבנק כתב, כי אחרי הצהרות טראמפ על הדולר, המחירים של המתכות היקרות קפצו עוד יותר. להערכתו, הדבר משקף חששות גוברים "מהמשחקים הפוליטיים שמנהל טראמפ, הן בזירה הפנימית והן בזירה הבינלאומית". יוליוס בר נותרים חיוביים בנוגע לזהב ונייטרליים על הכסף.