יום לאחר ישיבת הממשלה שבה אושר תקציב אוניברסיטת קריית שמונה בגליל (לשעבר מכללת תל חי) שיעמוד על 600 מיליון שקל, קרן רודברג הקנדית הכריזה על תרומה בסך 50 מיליון דולר קנדי, שהם כ-130 מיליון שקל. מדובר בתרומה הגדולה ביותר שהתקבלה במוסד אי-פעם, והיא תשמש להקמה ולפיתוח האוניברסיטה החדשה, שתחל לפעול בשנת הלימודים הבאה.

נזכיר כי לפי כשבועיים קיבלה מכללת תל חי - שהוקמה ב-1957 והחלה לפעול כמוסד אקדמי עצמאי ב-1996 - את אישור המועצה להשכלה גבוהה להפיכתה לאוניברסיטה. השינוי הזה יאפשר להגדיל את תחומי הפעילות של המוסד האקדמי, כולל תוכניות לימוד לתואר שלישי, הקמת פקולטה למקצועות ההנדסה בתחומים שונים ועוד. בכך עשויה האוניברסיטה להפוך לאחד העוגנים החזקים בצפון, לאחר תקופת המלחמה שהותירה נזקים רבים.

התרומה החדשה תשמש להרחבת המחקר היישומי ולהובלת תחומים כמו בינה מלאכותית, חקלאות בת-קיימא, חוסן חברתי ועבודה סוציאלית, תחומים חיוניים להתאוששות וחיזוק האזור. בעקבותיה, הקמפוס החדש ייקרא "קמפוס רודברג".

קמפוס רודברג באוניברסיטת תל חי בקריית שמונה / צילום: דוברות אוניברסיטת תל חי

לדברי פרופ' אליעזר שלו, נשיא האוניברסיטה, "תל חי היא הלב הפועם של הגליל. התרומה מבטיחה שהמצוינות האקדמית שלנו תישאר מכלילה, ושנמשיך לשמש כמנוע העיקרי של האזור לצמיחה חברתית-כלכלית ומגדלור של דו-קיום".

סטיבן גרבר מקרן רודברג הסביר את הרציונל מאחורי התרומה ואמר: "ראינו מוסד שלא מתפשר על איכות אקדמית ומחקר יישומי, ובו-בזמן מהווה מודל לדו-קיום חברתי. קמפוס רודברג יהיה הלב הפועם של החדשנות הישראלית בגליל".