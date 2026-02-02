ענף הרכב הישראלי ממשיך להתאפיין בביקוש דועך, עודפי מלאי של דגמי "אפס קילומטרים" ומלחמת מחירים עזה בין המותגים הסינים, שדוחקת הצידה את המותגים הוותיקים.

בחודש ינואר האחרון, שנחשב מסורתית לחודש החזק בשנה, נמסרו 41,618 כלי רכב - ירידה של כ-10.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפלח בעל שיעור הצמיחה הגדול ביותר היה פלח הפלאג-אין היברידי, שהכפיל כמעט את חלקו לכ-23.5% מכלל השוק - על חשבון כלי הרכב עם הנעה חשמלית מלאה ואפילו על חשבון ההיברידיות הרגילות.

ההתחזקות הסינית בולטת בחבורת הצמרת, שבה הובילה יונדאי עם 4,819 מסירות, ובמרחק של מכוניות בודדות מאחוריה המותג ג'אקו. את שני המותגים מייבאת כלמוביל. טויוטה במקום השלישי מסרה 4,033 כלי רכב, ואחריה קיה עם 4,016 מסירות. צ'רי שבמקום החמישי מסרה כמעט 4,000 יחידות.

המסירות של מותגים, שמתבססים בעיקר על רכב חשמלי, היו נמוכות במיוחד בינואר - למרות תמחור אגרסיבי והשקעה של מיליוני שקלים בקמפיינים להחדרה.

מסירות כלל מותגי הרכב מתוצרת סין התחזקו ב-27% לעומת ינואר אשתקד ותפסו נתח שיא של 38%. נתח השוק של כלי הרכב החשמליים התדרדר לכ-10%, אם כי בעיקר בגלל היצע גדול של כלי רכב חשמליים, שמוצעים בהנחות עמוקות ב"אפס קילומטר".

הרכב הנמכר ביותר בינואר היה ג'אקו 7 פלאג-אין היבריד, שמסר 2,585 יחידות. אחריו ניצב יונדאי קונא היבריד עם 1,993 יחידות.