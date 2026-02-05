עם נכסים בניו יורק ובפלורידה: תשובה מחזיר את אלעד יו.אס לת"א

הקאמבק של איש העסקים יצחק תשובה נמשך. חמש שנים אחרי שנאלץ להגיע להסדר עם מחזיקי החוב, תשובה בדרך להחזיר לתל אביב את פעילות אלעד גרופ, המחזיקה בנדל"ן מניב בארה"ב, באמצעות גיוס חוב בבורסה המקומית, בהיקף מוערך של כ-100 מיליון דולר (310 מיליון שקל).

● הדיווח שהגדיל את הונו של צדיק בינו בחצי מיליארד שקל בתוך יום

● נפלו במעל 50%: ייסורי המנפיקות הישראליות בוול סטריט

● המדינה לא מסתפקת במניית זהב ומגבשת מודל חדש בצים

במסגרת המהלך, אותו מובילה דיסקונט קפיטל חיתום, צפויה אלעד יו.אס (US), המחזיקה בארבעה פרויקטי נדל"ן למגורים בניו יורק ובפלורידה, לגייס אג"ח בבורסה המקומית. אלו, שנמצאים בשלבים שונים של הקמה ואכלוס, צפויים להניב לחברה הכנסה של כ-984 מיליון דולר, ורווח גולמי של כמעט 300 מיליון דולר. בנוסף, לחברה נכס מניב בהקמה בפלורידה, שצפוי לכלול כחמישה בנייני מגורים, אשר צפויים למנות כ-1,290 יח"ד להשכרה ושטחי מסחר.

באם תושלם, ההנפקה צפויה להשלים עבור תשובה סגירת מעגל. בתחילת שנת 2020, השלימה החברה, בגלגולה הקודם, גיוס אג"ח בהיקף של 160 מיליון דולר (560 מיליון שקל). אלא שכמה חודשים לאחר מכן, הוא נקלע לעימות מול מחזיקי האג"ח, שדרשו לפרוע באופן מיידי את ההתחייבויות מולם, על רקע מצוקת הנזילות אליה נקלע איש העסקים במהלך משבר הקורונה. בשנת 2021, הגיעו הצדדים לפשרה, במסגרתה נפרעו ההתחייבויות ואגרות החוב נמחקו מהבורסה.

אלעד גרופ שבשליטת תשובה פועלת כבר מעל שלושה עשורים בתחום הנדל"ן בצפון אמריקה. לאורך השנים, החזיקה החברה בפעילות משמעותית, שכללה אלפי יחידות דיור להשכרה במתחמי מגורים (Multifamily), לצד פרויקטים יזמיים בניו יורק ובפלורידה. בראשם, עמדה החזקה באחד מבתי המלון המפורסמים במנהטן - מלון פלאזה (Plaza), אשר נרכש בידי תשובה בשנת 2004, ונמכר כעבור כעשור, לאחר שהוסב ברובו לדירות יוקרה.

בנוסף, החזיקה החברה גם בפעילות משמעותית בקנדה, אשר נמכרה בשנת 2021 לחברת הנדל"ן הקנדית רסטר מנג'מנט, תמורת כ-920 מיליון שקל; זאת, בעיקר על רקע המצוקה הפיננסית אליה נקלע תשובה במהלך משבר הקורונה, שאילצה אותו להיפרד מהחזקות משמעותיות שהיו בבעלותו. כעבור ארבע שנים, בשנה שעברה, חזרה הפעילות לבורסה המקומית, הפעם תחת הבעלים החדשים, באמצעות הנפקת אג"ח בהיקף של כ-570 מיליון שקל.