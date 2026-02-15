הבהלה שבדרך לוול סטריט והסקטור שמככב בניגוד לרוב השוק

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

המשקיעים צפויים להמשיך לעקוב אחר המתיחות בין ארה"ב ואיראן, לאחר שגם בסוף השבוע האחרון, נמשכו הדיווחים על צבירת כוחות אמריקאיים במזרח התיכון. בכירים אמריקאיים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי צבא ארה"ב מתכונן למבצע שעשוי להימשך שבועות, במקרה שהנשיא טראמפ יורה על תקיפה באיראן.

בהלת ה-AI חזרה למוקד תשומת הלב בוול סטריט, שם מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ירד בשיעור חד של 2% ביום חמישי האחרון. עם זאת, גל המכירות התפשט מעבר לסקטור התוכנה, שספג לחצים חריפים לאחרונה, לתחומים נוספים כמו נדל"ן, תובלה ושירותים פיננסיים. בעקבות הצניחה של יום חמישי, הנאסד"ק סיכם את השבוע בירידה של 2.1%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.4% והדאו ג'ונס נחלש בכ-1.2%.

השבוע, תתקיים פסגת "AI Impact" בניו דלהי, הודו, שם צפויים להתכנס חלק מן השמות הגדולים ביותר בזירת הבינה המלאכותית, ביניהם מנכ"ל אנתרופיק דריו אמודיי, לצד בכירים במיקרוסופט, במטא ובחברת ה-AI מיסטרל. ב-CNBC מציינים כי "יש לצפות לחשיפה של מספר עסקאות גדולות, שותפויות והכרזות מחברות טק בשוק ההודי", וצופים כי ייתכנו טלטלות נוספות בשווקים על רקע המתרחש באירוע.

עמנואל קאו, אנליסט בברקליס, אמר ל-CNBC בסוף השבוע שעבר כי "המשקיעים לא מראים רחמים כלפי כל תחום שנראה כמפסיד בזירת ה-AI. הרשימה הולכת וגדלה מיום ליום, ומייצרת חיץ בין סקטורים כלכליים חדשים לישנים, ובין שוק המניות האמריקאי ליתר השווקים בעולם".

אסטרטגים של Yardeni Research, חברת הייעוץ של האסטרטג הוותיק אד ירדני, כתבו בהודעה למשקיעים כי "עברנו ממצב של 'AI-פוריה' (AI-phoria) למצב של 'AI-פוביה' (AI-phobia). עבור אלו שחוו את תחילת עידן האינטרנט, התחושה היא של 'דז'ה-וו' מחודש; הן הבינה המלאכותית והן האינטרנט הן הפרעות (Disruptions) טכנולוגיות עמוקות מספיק כדי לשנות כמעט את ההתנהגות של כולם".

2 המניות הביטחוניות ממשיכות לרדת

על אף הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט ביום חמישי, הבורסה בת"א סגרה את שבוע המסחר החולף בירוק. מדד ת"א 35 השלים עלייה של כ-2.9%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-2.2%.

מדד ת"א־ביטחוניות היה המדד הענפי החלש ביותר במהלך השבוע ואיבד מערכו כ-3.1%. המדד הוא גם החלש ביותר מתחילת החודש, עם ירידה של כ-6.6%, כאשר מדד ת"א 35 עלה בכ-4.2% באותה תקופה. הירידות מגיעות לאחר שבמהלך חודש ינואר, מדד הביטחוניות רשם עלייה של כ-21%.

חלק מהאנליסטים ששוחחו עם גלובס העריכו כי התנודתיות בסקטור קשורה בפעילותן של קרנות הסל העוקבות אחר המדד, שהושק לאחרונה, בנובמבר 2025. מתן פסטרנק, מנכ"ל קרנות VAR קפיטל, ציין כי "קרנות הסל העוקבות אחרי המדד גייסו כספים בהיקפים גבוהים החודש. הגאות הקיצונית שמסיטה זרימת כספים מסיבית למניות הסקטור יוצרת 'עליית רוחב', שלעתים מתעלמת מהיסודות הכלכליים של החברות".

מניית אל על בלטה לשלילה ביום שישי האחרון וסיימה את היום בירידה של מעל 5%. זאת, לאחר שוועדה בין־משרדית החליטה לפתוח את חניית הלילה בנתב"ג לחברות תעופה זרות - מה שסולל את הדרך להקמת בסיס הפעילות המקומית של חברת הלואו־קוסט וויזאייר, וכך להגברת התחרות בענף.

המניות הדואליות יחזרו לת"א עם פער ארביטראז' שלילי של 0.1% על המעו"ף. מניית חברת השבבים טאואר חוזרת עם פער שלילי של 3.6%, בזמן שאורמת חוזרת גם היא עם פער שלילי של 1.3%. מנגד, מניית קמטק חוזרת עם פער חיובי של כ-3.1%, נאייקס עם פער חיובי של 1.9% ואנלייט אנרגיה עם פער חיובי של 1.8%.

3 שיעור החשיפה למט"ח, כולל נגזרים, המשיך להישחק

לאחר שביום חמישי האחרון, השקל התחזק מול הדולר לרמה של 3.06 שקלים - שיא של כ-30 שנה - ביום שישי שלמחרת, השקל נחלש וחזר לרמה של כ-3.09 שקלים, בין היתר, על רקע הירידות שנרשמו בוול סטריט בסוף השבוע.

יוני פנינג, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, מציין בסקירתו השבועית כי לפי נתוני בנק ישראל, שיעור החשיפה של המשקיעים המוסדיים למט"ח ירד בדצמבר לשפל של קרוב לשנתיים. לפי הנתונים, "החשיפה עצמה לנכסים זרים עלתה בקרוב ל-1.9% במהלך החודש, לכ-425 מיליארד דולר. מאידך, גידול משמעותי יותר של סך נכסי המוסדיים הביא את שיעור החשיפה לנכסים זרים ל-40.9% - ירידה של קרוב ל-0.5% לעומת החודש שעבר, ושפל מאז ינואר 2024. על רקע זה, שיעור החשיפה למט"ח, כולל נגזרים, המשיך להישחק גם הוא, זה החודש השלישי ברציפות, והגיע לרמה של 21.7% מסך הנכסים - גם כאן, באופן דומה, שפל מאז אפריל 2024".

4 האינפלציה בישראל הפתיעה לחיוב - וגם בארה"ב

בישראל, מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש ינואר 2026, בהשוואה לחודש דצמבר 2025. ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2026 לעומת ינואר 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.8% - וכך ירד מתחת לאמצע יעד היציבות של בנק ישראל, לראשונה מאז יולי 2021. הנתון שפורסם נמוך מעט מקונצנזוס הכלכלנים, שצפו ירידה חודשית של 0.2%, שתשקף קצב אינפלציה שנתי של 1.9%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: הלבשה והנעלה, שירד ב-3.9%; תחבורה, שירד ב-2.8%; תרבות ובידור, שירד ב-0.7%; ושירותי דיור בבעלות הדיירים, שירד ב-0.2%. מחירי הטיסות לחו"ל ירדו בשיעור בולט של 8.1%, לאחר שבדצמבר רשמו עלייה מפתיעה של 4.1%. מחירי הדירות עלו ב־0.8% בחודשים נובמבר-דצמבר 2025. בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן, בדצמבר 2024, מדובר בעלייה מתונה יותר, של 0.4%. נזכיר כי מדובר בחודש שני ברציפות בו מחירי הדיור עולים, כאשר בחודש הקודם מחירי הדיור עלו ב-0.7%, וקטעו רצף ירידות מחירים של שמונה חודשים.

יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון, התייחס למדד וציין כי "במדד ינואר היו חדשות טובות וחדשות פחות טובות. החדשות הטובות: אינפלציית הליבה התמתנה ל-1.9% מ-2.6% בדצמבר, זאת עקב התמתנות חדה במחירי המוצרים (לאפס שנה אחורה). גם מחירי השירותים ללא דיור ונסיעות לחו"ל התמתנו ל-2.8% מ-3.1%. החדשות הפחות טובות: מחירי הדיור (גם שכירות וגם רכישה) מאיצים. בסך הכול, המדד נמוך יחסית לציפיות וההתמתנות באינפלציית הליבה תומכים בהורדת ריבית בשבוע הבא".

במבט קדימה, באגף הכלכלה והמחקר של הראל מציינים כי "נתוני הצמיחה (שיפורסמו מחר) והאינפלציה הם הפרסומים המרכזיים האחרונים לפני החלטת הריבית ביום שני הבא ה-23 בפברואר, כאשר בשווקים הפיננסיים מתומחרת הסתברות גבוהה להפחתת ריבית נוספת. אנו סבורים שבנק ישראל יבחר להמתין עם הורדת הריבית למרץ. זאת, לאור התחזקות של כ-1% בלבד בשקל מול סל המטבעות מאז ההחלטה הקודמת, העלייה במתיחות הגאופוליטית והמשך העלייה המהירה בשכר הממוצע במשק".

גם מדד המחירים לצרכן בארה"ב הפתיע לחיוב. המדד עלה בינואר ב-0.2%, מה שמשקף התמתנות מקצב אינפלציה שנתי של 2.5% ל-2.4% - שפל של תשעה חודשים. פיל בלנקטו, אסטרטג שווקים ראשי ב-Osaic, אמר ל-CNBC כי "אלו צריכות להיות חדשות טובות עבור השווקים ועבור יו"ר הפד המיועד קווין וורש. זה מידע רק של חודש אחד, אך אם המגמה תימשך, הדבר יסלול דרך לרמות ריבית נמוכות יותר ולאינפלציה מרוסנת".

נתוני האינפלציה המעודדים בארה"ב הגיעו לאחר דוח תעסוקה חזק מן הצפוי שפורסם בשבוע שעבר, בניגוד לאינדיקטורים רבים שאותתו לאחרונה על היחלשות בשוק העבודה: המשק האמריקאי הוסיף 130 אלף משרות חדשות - הרבה מעל הצפי, שעמד על 55 אלף משרות.

בעקבות המדד, נרשמה ביום שישי עלייה בביקושים לאג"ח הממשלתיות האמריקאיות לכל אורך העקום. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.05%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-5.5 נקודות בסיס לרמה של 3.36%. ההסתברות שמתמחרים השווקים להורדת ריבית של הפדרל ריזרב במרץ עלתה מעט לשיעור של כ-9%; זאת, בעוד שמוקדם יותר בשבוע שעבר, לפני פרסום דוח התעסוקה, זו עמדה על מעל 20%.

5 הענף שמככב בוול סטריט, בניגוד ליתר השוק

סקטור התשתיות של ה-S&P 500 נמצא על גל. בעוד שמדד הדגל האמריקאי סיים את יום שישי האחרון בסמיכות לרמת הבסיס, הסקטור התרומם בכ-2.7%, וכך סגר יום שביעי רצוף של עליות - הראלי הארוך ביותר שלו מאז יולי 2024. למעשה, אלכס קאניה, אנליסט ב-BTIG, אמר ל-CNBC כי הסקטור, שעלה מתחילת השנה בכ-8.7%, רשם את תחילת השנה החזקה ביותר שלו מזה לפחות 25 שנה.

לדברי קאניה, "למעט שנת 2020, אם מניות התשתיות רושמות עלייה בתקופה זו, הן ממשיכות להניב ביצועים חיוביים במהלך יתר השנה. אנו ממשיכים לראות את הרוח הגבית מפוטנציאל הצמיחה העולה של התחום, יחד עם המהלכים הדפנסיביים בשוק הרוחבי, כגורמים אשר תומכים בעליות בסקטור".

ב-CNBC מציינים כי העליות באות, בין היתר, על רקע דוחות חיוביים של שחקניות מרכזיות בסקטור - בפרט חברות האנרגיה American Electric Power ו-Entergy . המניות של שתי החברות הללו רושמות מתחילת השנה תשואה חיובית של כ-12%.