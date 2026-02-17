סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:50

לקראת דוחות נייס שיתפרסמו ביום חמישי, אנליסט תשתיות התוכנה בבנק ההשקעות קנטור, תומס בלייקי, צופה דוחות בהתאם לצפי. לדבריו, הציפיות נמוכות והמניה ירדה ב-42% בשנה האחרונה, לעומת עלייה במדד S&P 500 . אחרי העדכון ביום המשקיעים בנובמבר האחרון, הוא לא מצפה לעדכונים משמעותיים בדוחות ולפי בדיקות שערך הוא מעריך שנייס עוקפת את מתחריה בשוק וכל העסקאות שלה משלבות AI . בלייקי מעריך שיחס הסיכון/סיכוי של נייס השתפר, בין היתר בשל הציפיות הנמוכות, התמחור הנמוך והצפי להאצה בענן.

אחרי שמניית Plus500 הגיעה לשיא מוקדם יותר החודש, שלושה בכירים בחברה הודיעו אתמול (ב') על מכירת מניות. הרוכש בעסקה הוא בנק גולדמן זאקס. המניה נחלשת היום במסחר בלונדון.

הבכירים הם המנכ"ל דוד צרויה, שמכר מניות תמורת 20.2 מיליון פאונד; סמנכ"ל הכספים אלעד אבן-חן שמכר מניות ב-42.1 מיליון פאונד; וסמנכ"ל השיווק ניר זץ שמכר ב-4.9 מיליון פאונד. בסך הכול, המניות שנמכרו מהוות כ-2.1% מהון המניות של החברה. לאחר השלמת המכירה, צרויה ואבן-חן מחזיקים כל אחד ב-1.85% ממניות פלוס500 וזץ מחזיק בכ-0.2%, והוסכם שלא ימכרו עוד מניות בשנה הקרובה. בדיווח על המכירה נכתב כי "בעלי המניות לא מכרו מניות מאז ההנפקה לפני 13 שנים, והם נותרים מחויבים לאסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, למסלול הצמיחה שלה וליצירת הערך לבעלי המניות".

11:10

בורסות אירופה נסחרות הבוקר בעליות קלות. מדד הדאקס נסחר ביציבות, הפוטסי מוסיף לערכו כ-0.4% והקאק מתקדם בכ-0.2%.

באסיה, מרבית הבורסות סגורות היום, לרגל חגיגות ראש השנה במזרח. בורסת טוקיו ירדה בכ-0.5%.

מניית צים ממריאה כעת בכ-37% במסחר המוקדם בוול סטריט. אתמול, נודע באופן רשמי כי חברת התובלה הימית צים נרכשת על-ידי Hapag-Llyod מגרמניה וקרן פימי הישראלית, בעסקה של 4.2 מיליארד דולר - 35 דולר למניה, פרמיה של 58.5% על מחיר המניה בניו יורק בסוף השבוע האחרון. בעוד שאתמול הערכות היו כי העסקה תיסגר לפי שווי של 3.7 מיליארד דולר, השווי הסופי של העסקה יעמוד, כאמור, על כ-4.2 מיליארד דולר. לפי הודעת פימי, השלמת העסקה בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות צפויה עד סוף 2026.

העובדה שהפג לויד, חברת התובלה החמישית בגודלה, מבקשת לרכוש את צים, נחשפה בגלובס בחודש דצמבר האחרון. העסקה תמומן ממקורותיה העצמיים של הפג לויד, לצד מימון חיצוני של עד 2.5 מיליארד דולר. סאמר חאג' יחיא, לשעבר יו"ר בנק לאומי, משמש כנציג הפג לויד ונחשב לאדריכל העסקה. רולף האבן יאנסן, מנכ"ל הפג לויד, התייחס במסיבת עיתונאים לעסקת הרכישה שנחתמה מול צים. האבן יאנסן העריך כי לא צפוי שינוי במצבת העובדים בטווח הקרוב, אך במבט לטווח הארוך יותר, סביר שמספר המועסקים בשתי החברות יחד יהיה נמוך מהיום. לדבריו, מחיר העסקה "בהחלט לא נמוך, אך אנו מעריכים שזה נכס מצוין ושהפרמיה מוצדקת".

המשקיעים יעקבו היום מקרוב אחר שיחות המו"מ שיתקיימו מאוחר יותר היום בג'נבה בין ארה"ב ואיראן. במהלך הלילה, הנשיא טראמפ התייחס לשיחות וציין כי "השיחות עם איראן חשובות מאוד. איראן רוצה עסקה. אני מקווה שהם יתנהלו בצורה הגיונית. אני לא חושב שאיראן רוצה להתמודד עם ההשלכות של אי‏־השגת עסקה".

אחרי הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט ביום חמישי האחרון, על רקע אי־הוודאות שמייצרת בשווקים הבינה המלאכותית (ראו הרחבה מטה), גם היום החוזים העתידיים אדומים: לפי שעה, מדד הנאסד"ק צפוי להיפתח בירידה של כ-0.5%, ה-S&P 500 צפוי לרדת בכ-0.2% והדאו ג'ונס צפוי לאבד כ-0.1%.

הבורסה בניו יורק תפתח היום שבוע מסחר מקוצר, לאחר שאתמול הייתה סגורה לרגל יום הנשיאים. בהלת ה-AI תחזור למוקד תשומת הלב של המשקיעים, לאחר שביום חמישי האחרון, מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ירד בשיעור חד של 2%. אך גל המכירות התפשט מעבר לסקטור התוכנה, שסופג לחצים חריפים לאחרונה, לתחומים נוספים כמו נדל"ן, תובלה ושירותים פיננסיים. בעקבות הצניחה של יום חמישי, הנאסד"ק סיכם את השבוע החולף בירידה של 2.1%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.4% והדאו ג'ונס נחלש בכ-1.2%.

אתמול נפתחה פסגת "AI Impact" בניו דלהי, הודו, שם צפויים להתכנס חלק מן השמות הגדולים ביותר בזירת ה-AI, ביניהם מנכ"ל אנתרופיק דריו אמודיי, מנכ"ל אלפאבית סונדאר פיצ'אי ומנכ"ל OpenAI סם אלטמן. ב-CNBC ציינו כי "יש לצפות לחשיפה של מספר עסקאות גדולות, שותפויות והכרזות מחברות טק בשוק ההודי", וצופים שייתכנו טלטלות נוספות בשווקים על רקע המתרחש באירוע, שיימשך עד יום שישי הקרוב. בינתיים, המיליארדר גאוטם אדאני הודיע כי ישקיע 100 מיליארד דולר בחוות שרתים המבוססות על אנרגיה מתחדשת עד 2035.

עמנואל קאו, אנליסט בברקליס, אמר ל-CNBC בסוף השבוע שעבר כי "המשקיעים לא מראים רחמים כלפי כל תחום שנראה כמפסיד בזירת ה-AI. הרשימה הולכת וגדלה מיום ליום, ומייצרת חיץ בין סקטורים כלכליים חדשים לישנים, ובין שוק המניות האמריקאי ליתר השווקים בעולם".

אסטרטגים של Yardeni Research, חברת הייעוץ של האסטרטג הוותיק אד ירדני, כתבו בהודעה למשקיעים כי "עברנו ממצב של 'AI-פוריה' (AI-phoria) למצב של 'AI-פוביה' (AI-phobia). עבור אלו שחוו את תחילת עידן האינטרנט, התחושה היא של 'דז'ה-וו' מחודש; הן הבינה המלאכותית והן האינטרנט הן הפרעות (Disruptions) טכנולוגיות עמוקות מספיק כדי לשנות כמעט את ההתנהגות של כולם".

בשוק הסחורות: המתכות היקרות נסחרות הבוקר בירידות. הזהב יורד במעל 1% ומחירו עומד על כ-4,920 דולר לאונקיה, בעוד הכסף מאבד מערכו כ-4% ונסחר סביב 74 דולר.

בעוד שאתמול מחירי הנפט רשמו עליות אתמול, לקראת השיחות בין ארה"ב ואיראן בג'נבה שיתקיימו היום, הבוקר המחירים רושמים ירידות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63 דולר ומחיר נפט מסוג ברנט עומד על כ-68 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך להיסחר מתחת לרף ה-70 אלף דולר, ומחירו נע סביב 68 אלף דולר.