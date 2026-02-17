"רק חברות נכות מנפיקות בבורסה בישראל, חברות ההייטק המצליחות הולכות ישר לאמריקאים" - על ההתבטאות השנויה במחלוקת הזו חתום לא אחר מאשר שר הכלכלה ניר ברקת. את הדברים השמיע ברקת בסוגיית הנפקת החברות הביטחוניות של הממשלה, היום (ג') בכנס של ynet וידיעות אחרונות.

"השווי המצרפי של רפאל והתעשייה האווירית על הנייר הוא למעלה מ-100 מיליארד שקל", אמר ברקת, וקרא להנפיק אותן בארה"ב ולא בישראל: "שם השווי המצרפי יגדל לפחות ב-50%. בהנפקה כזאת אתה מכניס למעלה מ-100 מיליארד שקל למדינת ישראל, חצי מהם אפשר לשים בצד לביטחון המדינה".

ברקת אמר שהעובדה שעד היום לא הונפקו החברות הביטחוניות בנאסד"ק הינה "פשע". כאשר נשאל על התנגדות מערכת הביטחון להנפקה בשווקים זרים השיב ברקת: "בעסקים הם לא מבינים. בעסקים כדי להצליח, אתה חייב ללכת כמו החברות האמריקאיות הגדולות, שאנחנו מתחרים בהם. לממשל האמריקאי אין מניה אחת בהן, הכל בשליטה דרך רגולציה. סודות מדינה לא ניתן, ואם יש עדיין חשש מסוים נוציא החוצה את מה שמסוכן מדי, אבל על פניו השיח צריך להיות כמו בארה"ב".

"החשיבה שיש פה חשש לביטחון ישראל היא בדיוק הפוכה מהמציאות", הוסיף ברקת, "כי בקופה גדולה, אני רוצה לראות את כל הפיתוחים של התעשיות רצים הרבה יותר מהר קדימה, בלי מגבלת תקציב ובלי שתקציב הביטחון יהיה תלוי באמריקאים" - אמר כשהוא מכוון להתבטאות של ראש הממשלה בנימין נתניהו על כוונה "להיגמל" מהסיוע הביטחוני האמריקאי בתוך עשור.

אמירתו של שר הכלכלה באשר ל"נכות" החברות המנפיקות בבורסה המקומית מגיעה דווקא זמן קצר לאחר הבשורה על כניסתה הצפויה של פאלו אלטו לסחר בבורסה בתל אביב. פאלו אלטו , שנוסדה על ידי הישראלי ניר צוק, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 116 מיליארד דולר.

בבורסה לניירות ערך בתל אביב סירבו להגיב לדבריו של השר ברקת.