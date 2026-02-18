מנכ"ל נתיבי ישראל: "תהיה רכבת לקריית שמונה, נקודה"

"תהיה רכבת לקריית שמונה, נקודה - אני מבטיח. סיימנו את התכנון, אנחנו נמצאים בשלב קידוחי הקרקע, ובשנה הבאה נצא למכרזים הגדולים" - כך אמר היום (ד') ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל, בשיחה עם כתב גלובס אסף זגריזק בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס בשיתוף בנק לאומי ושטראוס.

פרץ התייחס לדבריו של דני מירן, אביו של שורד השבי עמרי מירן, שאמר בתחילת הכנס כי הרכבת לקריית שמונה היא מזה שנים רק בגדר שלטים והבטחות. פרץ הוסיף וסיפר כי במסגרת הפרויקט "תיסלל מנהרה מראש פינה עד צומת שבע (בגליל), 21 קילומטר עם תחנות מהמתקדמות שיש, בעלות של למעלה מ-15 מיליארד שקל. כבר הוקצו לשם כך 2.4 מיליארד שקל. השנה הבאה תתחילו לראות עבודות מהותיות".

"מרגע שנתחיל, הבנייה תיארך שש שנים, ותנו לי לגלות לכם סוד", הוסיף. "אם תתנו לי חצי מיליארד שקל נוספים לקבלנים, פרק הזמן הזה יקוצר בחצי שנה. הם יעבדו 24/7. אם זה מציל חיי אדם - אני בעד שיעבדו בשבת, אין לי בעיה עם זה".

פרץ הזכיר שבאוצר לא משוכנעים עדיין בכדאיות הפרויקט, כי הם רוצים לוודא שיש כ-200 אלף יש שיעלו על הקו הזה. "תביאו רכבת, ויהיו 200 אלף אנשים", אמר. "התפיסה צריכה להיות של תשתית מניבה וחזון - וזה לא קיים".

פרץ התייחס לכך שבדרום קל יותר לקדם תשתיות מאשר בצפון בזכות התנהלות יעילה של מינהלת תקומה. "התפיסה שם הייתה אחרת לחלוטין", סיפר. "המינהלת שקמה בדרום התייצבה תוך שבועיים עם תוכנית סדורה. בצפון אני בקושי יודע עם מי אני עובד - כל שבועיים המינהלת מתחלפת. עד שסוף-סוף העבירו לאחרונה את ראש מינהלת הדרום לצפון, לא הייתה לי כתובת לדבר איתה, לא ידעתי מי מקבל החלטות ומי מתכנן. נוסף על כך, לדרום הוקצו 19 מיליארד שקל, ובצפון התקציב ניתן בפרוסות. נושא תשתיות הצפון עדיין לא עלה להחלטה. זה כישלון מוצהר".

"שהממשלה תפסיק לחלק תופינים"

פרץ הוא תושב המושב דוב"ב בגליל העליון שפונה במהלך המלחמה. כאשר נשאל איך הייתה החזרה הביתה, השיב כי "החזרה לא הייתה פשוטה, ואפשר לראות את זה גם היום. יש תופעה שאולי הרווחה והפסיכולוגיה יודעות לתת לה תשובות: בשבתות אני לא רואה אף אחד מסתובב ביישוב. אנשים מסתגרים, כי הם חיו שנתיים בחדרים של 9 מ"ר. הם יותר סגורים - תחושה שעד היום מלווה אותם".

כמו כן, פרץ התייחס ליוזמה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להעניק בין השאר לתושבי קו העימות בצפון ובדרום מעין "ארנק דיגיטלי" עם כסף שאפשר לממש בעסקים מקומיים. הוא נשאל אם קיבל את הארנק הדיגיטלי המדובר, והשיב: "שהממשלה תפסיק לחלק תופינים. אני לא צריך 2,500 שקל, זה מעליב. לאורך 40-50 שנה כל ממשלות ישראל לא הסתכלו מערכתית על מה שנחוץ, או שנתנו תקציבים נקודתיים מבלי להסתכל על הדורות הבאים. אני הייתי מוותר על הארנק הדיגיטלי של סמוטריץ', אבל יש תושבים שצריכים אותו, וחלילה לי מלדבר בשמם".

לאורך שנים מדברים על הקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף בישראל, לצד נתב"ג, ברמת דוד, אך לבסוף הוחלט להקימו באזור צקלג, בנגב הצפוני. התכנונים להקמתו ברמת דוד נדחים בינתיים. מה דעתך?

"אני מאמין שהכנסת יזמות פרטית לצקלג ולרמת דוד היא הדרך הנכונה - גם כלכלית, גם מבחינת שירות, גם מבחינת לוחות זמנים. שני שדות תעופה לטיסות לואו קוסט, רכבת לקריית שמונה בשש שנים, אוניברסיטת תל חי, בתי חולים ואזורי תעסוקה - גם לואו טק - הם מה שנדרש כיום. כשתחבר את כל אלה יחד, אולי אז נראה תחילתה של תקווה".

"אני לא אופטימי"

הדוברים לפניך סיימו בנימה אופטימית. אתה יכול להצטרף?

"לא, ממש לא. לא אהיה אופטימי עד שאראה תפיסה כוללת לשיקום הצפון. לקחו את ניסים פרץ ואמרו לו לעשות רכבת - אבל האם יש משרד שרואה מקצה לקצה את כל מה שאמרתי? אין. אני נלחם על תקציבים שיוקצו לתשתיות. המצב של קריית שמונה לא השתנה לצערי 40 שנה. אני לא אופטימי, אבל יש לי תקווה".

