עשרת הימים שיכריעו: האם רוזן וטוכמאייר הימרו נכון

אחת הסיבות לעסקת הענק בין ישראל קנדה ואקרו נדל"ן , היא על פי הערכות הרצון להכניס את חברת הענק הממוזגת למדד הדגל של הבורסה, ת"א 35. אלא, שבחינה של המספרים מגלה שמדובר במטרה שלא תהיה קלה לביצוע.

● פרשנות | תיאבון שלא נגמר: למה חברה עם 19 אלף דירות בצנרת צריכה עוד 10,000?

● 200 מיליון שקל לרעיה שטראוס: המרוויחים המפתיעים בעסקת הנדל"ן של השנה

העסקה לרכישתה של חברת הנדל"ן אקרו של צחי ארבוב בידי ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר הופכת את החברה הממוזגת לחברת ענק בשווי של 10 מיליארד שקל. הזינוק בשתי המניות ביום שישי מביא אותן לחברה בשווי של 10.8 מיליארד שקל, וממקם אותה במקום 40 בבורסה, שלא מזכה את החברה בכניסה למדד הדגל. אלא, שבנוסף, העסקה תתבצע ב-60% מניות ו-40% מזומן (כ-1.25 מיליארד שקל) כך שבהחלט ייתכן שהשווי הסופי יהיה נמוך משווי השוק הנוכחי. כלומר, השווי יכול לעמוד אף על 9.5 מיליארד שקל, תלוי בדרך שבה יבחרו לממן את העסקה.

גם אם החברה הממוזגת ישראל קנדה-אקרו אכן תיסחר לפי שווי של 10.8 מיליארד שקל, יש לה עוד משוכה גבוהה מאוד לעבור בחודש וחצי שנותרו עד "עשרת הימים הקובעים" לעדכון המדדים הקרוב. אותם 10 ימים יהיו בתחילת חודש אפריל, כאשר עדכון המדדים בפועל יתבצע בתחילת חודש מאי. יש לציין, שעדיין לא ידוע מתי העסקה תושלם סופית ומתי החברה הממוזגת תתחיל להיסחר בבורסה, ועל פי הערכות, לא סביר שזה יתרחש לפני עדכון המדדים הקרוב.

כדי להבטיח לה את העלייה למדד ת"א 35, בזכות עצמה, מניה צריכה להיות אחת מ-30 הגדולות ביותר בבורסה בת"א. כדי לעמוד במשימה, נכון לעכשיו, יהיה על ישראל קנדה לזנק ב-42%-60% (בהתאם לשווי של ישראל קנדה-אקרו הממוזגת), להגיע לשווי שוק של 15.4 מיליארד שקל ולעקוף את נאוויטס שנמצאת במקום ה-30 בבורסה. וזאת בהנחה שנאוויטס וגם המניות האחרות במדד לא יטפסו בעצמן במהלך התקופה הקרובה. זו לא משימה בלתי אפשרית, אך היא בהחלט קשה מאוד.

גם רכישת ענק נוספת בהיקף של 3 מיליארד שקלים נוספים, אם ישראל קנדה תעשה כזו, עדיין לא תספיק כדי לעמוד במשימה הזו. בנוסף, החברות צריכות להשלים את העסקאות לפני אותם 10 ימים קובעים, גם לא משימה פשוטה.

לאחר מכן, מועד הכניסה הבא למדדים יהיה העדכון החצי שנתי הבא, בחודש נובמבר.

גם פאלו אלטו משפיעה

צריך לזכור שישראל קנדה ואקרו לא פועלות בחלל ריק. מעבר לכך שגם שאר המניות בשוק יכולות לעלות באותו הזמן, מחר (ב'), תחל להיסחר בת"א כחברה דואלית ענקית הסייבר פאלו אלטו . היא תכבוש את המקום הראשון בבורסה עם שווי שוק של 375 מיליארד שקל.

עוד לא לגמרי ברור האם ומתי תצורף פאלו אלטו למדדים, אך כשזה יקרה המשמעות היא שכל החברות במדד 'יירדו' מקום אחד למטה. כך שבפועל החברה ה-29 כיום תהפוך למקום ה-30. כרגע מדובר על שטראוס , עם שווי שוק נוכחי של 16.3 מיליארד שקל. כלומר, כדי להיכנס למדד ת"א 35 תצטרך ישראל קנדה לעקוף את השווי הזה, עלייה של 50%-72%, כאמור ללא תנועה של שאר המניות במדד.

אפשרות נוספת היא כמובן ירידה של המניות האחרות, אך במקרה כזה, גם ישראל קנדה-אקרו עצמו עשויה לרדת.

דמרי תצא וישראל קנדה תעלה? עדיין לא

ישראל קנדה אולי תהפוך לחברה גדולה יותר מדמרי מבחינת שווי שוק ואכן דמרי נמצאת בדרך החוצה ממדד ת"א 35, שכן היא מדורגת מתחת למקום ה-39, מה שמוביל ליציאה מהמדד. כיום דמרי של הקבלן יגאל דמרי היא החברה ה-45 בשווי השוק שלה בבורסה. אך זה ממש לא אומר שישראל קנדה תהיה זו שתעלה במקומה.

יתר על כן, גם מניות חברת הנדל"ן המניב מבנה וחברת המלונאות פתאל נמצאות נכון לעכשיו בדרך החוצה (מקומות 43 ו-42 בהתאמה). וגם אמות , שפיר הנדסה ושופרסל נמצאות באזור "מסוכן". אך יציאה של כל אחת מהמניות הללו מת"א 35, לא תוביל לכניסתה של ישראל קנדה אלא למניות בעלות שווי שוק גבוה יותר ממנה, שעדיין לא נמצאות בת"א 35.

נכון לכתיבת שורות אלה, המניה הראשונה שצפויה להיכנס למדד ת"א 35 היא חברת הנדל"ן המניב וחוות השרתים מגה אור (שכרגע עולה בזכות עצמה, מהמקום ה-28). מתחתיה נמצאות מניות הבורסה (מקום 31, שווי שוק של 14.6 מיליארד שקל), חברת ההחזקות קנון (מקום 32, שווי שוק של 13 מיליארד שקל), חברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס (מקום 33, שווי של 12.7 מיליארד שקל) ומניית חברת ההחזקות של הבינלאומי, פיבי (מקום 34, שווי של 12.5 מיליארד שקל).

ניתן לצרף לרשימה הזו גם את מניות דוראל אנרגיה (שווי של 11.8 מיליארד שקל), בית ההשקעות מיטב (שווי של 10.85 מיליארדש קל), ושיכון ובינוי (10.8 מיליארד שקל).