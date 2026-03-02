הדוחות שהורסים למניה הזו את החגיגה בבורסת ת"א

בעקבות הצלחת המתקפה הישראלית-אמריקאית באיראן וחיסולם של ראשי מדינת הטרור, עליות חדות במיוחד נרשמות היום בבורסה בת"א. המדדים המובילים מזנקים ב-4% ויותר, וכך גם הבנקים. מניות הביטוח מובילות עם קפיצה של 8%, וגם חברות הבנייה מטפסות בקרוב ל-6%.

על רקע זה, מעניין לראות כיצד דווקא חברת דניה סיבוס , שבשליטת לפידות קפיטל של יעקב לוקסנבורג, יורדת היום בבורסה, וזאת בניגוד בולט ל-30 המניות הגדולות במדד ת"א נדל"ן, שמתחזק ביותר מ-4%. כך, למשל, החברה האחות של דניה, אפריקה מגורים , בכלל מזנקת ב-10%, וכך גם דמרי , אאורה , אזורים ועוד. גם מניות הנדל"ן המניב כמו עזריאלי , מליסרון , ביג , מבנה ואחרות מזנקות ב-4%-5%.

אפילו החברות המקבילות ביותר לדניה, חברות התשתית כמו אשטרום , שפיר הנדסה , אלקטרה ושיכון ובינוי מזנקות גם הן ב-4% ויותר (שיכון ובינוי ב-9%). מנגד, נציין כי בשנה האחרונה, אשטרום ושפיר עלו רק ב-20% ודניה קפצה ב-50%. אלקטרה עם התשואה החלשה מכולן בשנה האחרונה - 4% בלבד.

לכאורה, ביום כזה, גם דניה הייתה צריכה לזנק יחד עם השוק. העובדה שזה לא קורה מלמדת שבכל יום אחר, המניה כנראה הייתה יורדת יותר. דניה פרסמה דוחות כספיים לשנת 2025 וחשפה חולשה בשניים משלושת תחומי פעילותה המרכזיים.

דניה אמנם רשמה עלייה משמעותית בצבר ההזמנות לשיא חדש של 22 מיליארד שקל, כולל חלקה בהקמת הקו הכחול בירושלים למשל (5 מיליארד שקל). גם הכנסות החברה עלו ב-8% לסכום של 6.5 מיליארד שקל. אלא שהגידול הזה היתרגם הרבה פחות לשורת הרווח התפעולי, שם נרשמה עלייה של 4% לסכום של 177.7 מיליון שקל, והרווח הנקי של החברה אף נשחק ל-168.6 מיליון שקל - ירידה של 3%.

מעבר לזינוק שנרשם בהוצאות המימון של החברה (15 מיליון שקל לעומת 5.8 מיליון בשנה שלפני), השחיקה הגדולה ברווח הגולמי של החברה חושפת שעלויות הבנייה פוגעות בה. כך, הרווח הגולמי של החברה אמנם עלה בשנה האחרונה ל-266 מיליון שקל, אך עדיין מדובר בירידה ביחס לשנת 2023, אז רשמה החברה רווח גולמי של 279 מיליון שקל.

הפגיעה הגדולה היא בתחום ביצוע תשתיות

כשצוללים פנימה, החברה הציגה אמנם עלייה בהכנסות, אך בשניים מתוך שלושת תחומי הפעילות העיקריים שלה, הציגה דניה חולשה מתמשכת. כך, בתחום הבנייה למגורים, הרווח הגולמי שלה נשחק ב-15% לסכום של 78 מיליון שקל בלבד, למרות שההכנסות בתחום עלו באחוז.

הפגיעה הגדולה מכולם נרשמה בתחום ביצוע תשתיות וזכיינות, שם החברה רשמה נפילה להפסד גולמי של 4 מיליון שקל בשנה האחרונה, לעומת רווח גולמי של 25 מיליון שקל בשנת 2024, ורווח משמעותי עוד יותר של 80 מיליון שקל בשנת 2023.

מנגד, המגזר שהצליח להיות האור של החברה בהקשר הזה הוא תחום הבנייה לא למגורים, שם החברה הציגה זינוק של 31% ברווח הגולמי לסכום של 166 מיליון שקל, מה שחיפה על הירידה במגזרים האחרים.

ובכל זאת, בתחזית קדימה, בדניה מציינים כי האסטרטגיה שלהם קדימה תהיה להמשיך להגדיל את צבר ההזמנות, "עם דגש על רמת רווחיות גולמית טובה, תוך ביצוע מספר רב של פרויקטים בו־זמנית ובפיזור בין מזמיני עבודה וסוגי עבודות ביצוע שונים. כמו כן, בכוונת החברה להתמקד בבניית מגדלים למגורים המאפשרים מינוף יכולות החברה ומיצוי פוטנציאל הרווחיות בתחום".

מניית דניה סיבוס נסחרת לפי שווי 5.6 מיליארד שקל, כשהיא משלימה עליה של 51% בשנה האחרונה.