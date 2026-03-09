ההערכות: היכונו לעלייה חדה במחיר הבנזין בישראל באפריל

מחיר הדלק באפריל עלול לחצות את 8 השקלים לליטר - כך חוזים במכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, המייצג חברות אנרגיה. מחיר הדלק בישראל מפוקח, מתעדכן פעם בחודש על בסיס הנתונים של סוף החודש הקודם, ומושפע בעיקר ממחיר הדלקים בים התיכון שתלויים במחירי הנפט שמזנקים כעת.

עוד מצוין כי מחיר הנפט, שעמד בסוף החודש שעבר על כ-70 דולר לחבית ברנט, מגיע הבוקר (ב') לכ-108 דולר, עלייה של 55%. במקביל, שער החליפין של הדולר נותר יציב יחסית על כ-3.1 שקל לדולר, בדומה למצב בסוף החודש הקודם.

בהינתן שאלה יהיו התנאים בסוף מרץ, במכון מעריכים כי מחיר הבנזין צפוי לחצות את רף ה-8 שקלים לליטר ולהגיע לבין 8.02 ל-8.05. מדובר בהתייקרות כוללת של שקל שלם לליטר, או כ-15%. זאת בשל עלייה של 85 אגורות במחיר הדלק עצמו, ועוד 15 אגורות במע"מ שעולה במקביל. זו תהיה הרמה הגבוהה ביותר במחיר הדלק לצרכן שנרשמה מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה, אז ביולי 2022 מחיר הדלק עלה ל-8.08 שקלים לליטר.

ליאור שמואלי, היועץ הכלכלי של המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, מדגיש כי מדובר בתחזית על בסיס תנאי השוק הנוכחיים, והכול עוד יכול להשתנות עד סוף החודש. ובכל זאת, אין כרגע סיבה להניח שהמחיר יירד משמעותית בקרוב. למעשה, אם הוא יעלה יותר, אנחנו אף עלולים לחצות את השיא הקודם ולהגיע למחירי דלק חסרי תקדים.

"במקרה, כזה, משרד האוצר ייאלץ לבחור בין שיקול של אינפלציה, שמחיר דלק גבוה מאיץ, לבין הפחתת הבלו כפי שנעשה במשבר הקודם, במחיר של הרחבת הגירעון התקציבי", אומר שמואלי. הוא צופה כי אחרי שמחיר הדלק יגיע לרמה הגבוהה, "בהינתן שהמערב ייצא עם ידו העליונה, המחירים כמובן יירדו".

במקביל, מניות חברות נפט בישראל כמו בתי הזיקוק בז"ן ובז"א עולות משמעותית, כמו גם חברת-האם של בז"ן מפעלים פטרוכימיים, ואף ICL המייצרת דשנים שגם הם במחסור. "גם מרווח הזיקוק עולה עקב פגיעה בתשתיות במפרץ. אבל תמיד כשמחיר הנפט עולה, זה טוב לתעשיות הדלק והכימיקלים - ולכן המניות עולות", אומר שמואלי.

ממשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי "המשרד אינו מפרסם הערכות מחיר של מחירי הדלק לפני פרסום המחיר הרשמי. מחירי הבנזין בתחנות התדלוק נקבעים בהתאם לנוסחה שנקבעה בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. החישוב מתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון בחמישה ימי מסחר, שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים בכל חודש. בנוסף כולל המחיר סל הוצאות שיווק, מס הבלו ומס ערך מוסף, כאשר התרגום לשקלים מתבצע לפי שער החליפין היציג האחרון שפרסם בנק ישראל לפני שני ימי העבודה האחרונים בכל חודש".