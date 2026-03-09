הנפט כבר היה ברמות האלה לפני 4 שנים, אז למה המשקיעים מודאגים?

התרחיש שממנו חששו בשווקים התממש היום (ב') לפנות בוקר, כאשר מחיר הנפט החל לזנק בחדות. כרגע נסחר נפט מסוג ברנט סביב 107 דולר לחבית, לאחר שמוקדם יותר כבר חצה את רף ה-110 דולר. מחירי הנפט כבר היו ברמות האלה לפני 4 שנים עם פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה, ולמרות זאת הם גוררים את השווקים לירידות חדות.

"הדבר מספר 1 שאנחנו עוקבים אחריו כרגע הוא מחיר הנפט", אמר זכרי היל, ראש ניהול תיקי השקעות בהורייזון אינווסטמנטס, למרקטווץ'. היל אמר כי כותרות גאו-פוליטיות מפחידות עשויות לגרום לתנודות קצרות-טווח בשוק, אך אין להן השפעה מתמשכת, אלא אם כן הן משפיעות על הכלכלה הריאלית בצורה כלשהי. לדבריו, אם המלחמה תגביל את שרשרת האספקה העולמית של הנפט ותגרום למחירים לעלות, זה כבר אירוע שהמשקיעים ישימו לב אליו.

משבר מתמשך?

ג'ין גולדמן, מנהל ההשקעות הראשי ב-Cetera Investment Management, אמר למרקטווץ' כי משברי נפט קודמים נטו להיות קצרי-מועד, אך המשקיעים מודאגים מהאפשרות שהפעם הדברים יארכו זמן רב יותר. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר ביום שישי כי לא תהיה עסקה עם איראן ללא "כניעה ללא תנאי", ולדבריו משקיעים חוששים שאיראן עלולה להסלים את המצב במקום להיכנע. זה עלול לגרור את הסכסוך - וככל שהוא יימשך זמן רב יותר, כך סביר שייגרם נזק רב יותר לשווקים.

"תזוזה לטווח קצר במחיר הנפט היא בסדר - השווקים מתאוששים מבחינה היסטורית", אמר גולדמן. "אבל אם זה יימשך זמן רב יותר, אז יהיו יותר אילוצי אספקה ומחירי נפט גבוהים יותר, ויהיה קשה יותר לחזור לנתונים הבסיסיים".

"סביבה לא ידועה"

"בכל יום שזה נמשך, גדל הסיכוי שהלם האנרגיה יתגלה כמעין דביק", אמר רוס מייפילד, אסטרטג השקעות ב-Baird Private Wealth Management.

"בסביבה לא ידועה זו, כאשר ארה"ב מנסה לשכתב את האופן שבו גאו-פוליטיקה וסחר פועלים, אתה נמצא במקום שבו התשואות גבוהות יותר מבחינה מבנית, הנפט גבוה יותר מבחינה מבנית, ונכסים קשים כמו זהב גבוהים יותר מבחינה מבנית", אמר מייפילד. "אני חושב שכל זה, בצורה עקיפה, נובע מקבוצות נכסים שונות שמנסות לתמחר בעולם רב-קוטבי וטעון מתח יותר".