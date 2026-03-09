אילון מאסק לא ינחת בארץ שבוע הבא. מתי הוא כן יגיע?

ועידת התחבורה החכמה הבינלאומית, שהייתה אמורה להתקיים בארץ החודש, נדחתה לחודש מאי בשל המצב הביטחוני. אחד האורחים המרכזיים באירוע, שביקורו עורר עניין רב בארץ הוא מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, שאישר את הגעתו בתחילת השנה בשיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדברי המארגנים התוכנית, הדוברים והפורמט יישמרו כמתוכנן.

ביקורו של מאסק בישראל עורר התעניינות רבה בענף ההייטק, בין השאר בשל ההערכה שהוא יבחן בעת שהותו כאן אפשרויות שונות של השקעות ושיתופי פעולה בישראל בתחום הנהיגה האוטונומית והרובוטיקה. בנוסף מספר משרדים ממשלתיים שקלו לפרסם רגולציות חדשות סביב הגעתו של מאסק, בעיקר בתחום הנהיגה האוטונומית, שיאפשרו לטסלה להשתמש בישראל כזירת ניסוי לכלי הרכב האוטונומיים, שאותם היא מתכוונת לפרוש מסחרית בעולם בשנים הקרובות.

טסלה היא כיום לא רק שחקנית דומיננטית בשוק הרכב החשמלי, אלא גם קובעת טרנדים בתעשיית ההייטק העולמית. ובמדינה כמו ישראל ישנה חשיבות רבה לביקור, ולהכרזות שיתלוו אליו. אומנם בשנים האחרונות המשקיעים הגלובליים למדו להתייחס בעירבון מוגבל לתוכניות עתידיות של מאסק, אבל עדיין יש לו עשרות מיליוני חסידים בעולם הטכנולוגיה ובשוק ההון, ואוזן קשבת במסדרונות הרגולציה האמריקאית.