פרויקט המחיר למשתכן ששחק את הרווח הגולמי של פרשקובסקי

חברת הבנייה למגורים פרשקובסקי פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2025, וסיכמה את השנה עם עלייה של כ־56.5% בהכנסות בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, בשורת הרווח הנקי, רשמה החברה ירידה מתונה לעומת 2024, והוא הסתכם בכ-208 מיליון שקל.

גם בשורת הרווח הגולמי נרשמה שחיקה: הרווח הגולמי בשנת 2025 הסתכם בכ־223 מיליון שקל, המהווים כ־22.8% מההכנסות, לעומת שיעור רווח גולמי של כ־27.8% מההכנסות בשנת 2024. הקיטון ברווח הגולמי נובע מהפרשה להפסד בסך של כ־36 מיליון שקל, שביצעה החברה בגין פרויקט "מחיר למשתכן" במורדות לינקולן בחיפה.

במהלך שנת 2025, מכרה פרשקובסקי 393 יחידות דיור - עלייה של כ־160% בהשוואה לשנת 2024, אז מכרה 152 יחידות דיור בלבד. עם זאת, עיקר הגידול נבע ממכירת 283 דירות בפרויקט מורדות לינקולן במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן", אותו פרויקט שבו רשמה החברה הפרשה להפסד בגין חלק הדירות שנמכרו במסגרת התוכנית. הפרויקט, שקיבל היתר בנייה בחודש מאי 2025 להקמת 453 יחידות דיור, מתוכן 302 יחידות מיועדות למכירה במסגרת מחיר למשתכן ו־151 יחידות למכירה בשוק החופשי. בדוחות החברה, ציינה פרשקובסקי כי "ההפסד בפרויקט חיפה מורדות לינקולן נובע מהפרשה לסך ההפסד הצפוי בגין 302 דירות של מחיר למשתכן בפרויקט. הרווח בגין יתרת 151 יח"ד בשוק חופשי יוכר בהתאם לקצב מכירת הדירות וההתקדמות בביצוע של הפרויקט".

בנטרול מכירות "מחיר למשתכן", מכרה החברה 110 יחידות דיור בשוק החופשי - ירידה של כ-28% לעומת 2024. מרבית הדירות בשוק החופשי נמכרו בפרויקט בחיפה בשכונת רמת הנשיא, שם נמכרו 26 יחידות דיור השנה, ובפרויקט נוסף באשדוד, שבו נמכרו 41 יחידות דיור.

יצוין כי בעבר, נהגה פרשקובסקי לפרסם דוחות מכירות חודשיים, שסיפקו תמונת מצב שוטפת על קצב המכירות והביקושים בפרויקטים השונים. עם זאת, בחודשים האחרונים חדלה החברה מפרסום דוחות אלה, והמידע על פעילות המכירות נכלל כיום בעיקר במסגרת הדיווחים התקופתיים.

לצד פעילותה בתחום הייזום למגורים, פרשקובסקי מחזיקה גם בנכסי נדל"ן מניב. בין היתר, החברה מחזיקה, במשותף עם מגדל ביטוח, בבניין מילניה הממוקם במתחם האלף ב־ראשון לציון. הבניין, אשר בשנת 2024 הציג שיעורי תפוסה נמוכים שעמדו על כ-40%, רשם בשנת 2025 שיפור מסוים בשיעור התפוסה, שהגיע לכ-51%.