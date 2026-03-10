תקוות יזמי הנדל"ן, ששתי הורדות הריבית הרצופות ישיבו את הרוכשים למשרדי המכירות, התבדו. נתוני חודש ינואר בענף הנדל"ן למגורים שפרסם הכלכלן הראשי במשרד האוצר מראים כי השפל העמוק שאפיין את השנה החולפת נמשך גם בחודש שפתח את השנה הנוכחית. ועניין חשוב לא פחות: מבצעי היזמים, שמשכו אליהם רוכשים בדצמבר האחרון, כבר אינם מצליחים כבעבר.

● הנתונים שחושפים: המבצע "נדיב" יותר? אתם משלמים יותר על הדירה

● גם בנק ירושלים מצטרף לאזהרות בתחום הנדל"ן

● איך תשפיע המלחמה עם איראן על מחירי הדירות?

עוד לפני פרוץ המלחמה היה ענף הנדל"ן למגורים שרוי בתקופת שפל קשה. אמנם שני מדדי מחירי הדירות האחרונים הצביעו על עלייה של 1.4%, אולם המגמה הכללית לאורך השנה החולפת הייתה של ירידת מחירים ושל שפל בהיקף העסקאות.

ינואר 2026 לא הציג תמונה שונה. בסך הכול בוצעו בחודש זה 6,933 עסקאות, כ־20% פחות מחודש ממוצע במבט ארוך טווח. מכירות היזמים בשוק החופשי הסתכמו ב־1,668 דירות בלבד, כ־30% פחות מחודש ממוצע בעשור האחרון.

גם בסקירה הנוכחית מודה הכלכלן הראשי כי מגוון המבצעים שמציעות החברות היזמיות ללקוחותיהן מקשה על ניתוח מלא של מצב המחירים בענף. לדבריו, הכלים הקיימים אינם מאפשרים להעריך במדויק האם ועד כמה המבצעים הללו משקפים ירידה ריאלית במחירי הדירות.

כך הוא כתב בסקירה: "הממצאים מלמדים כי בחודש ינואר עמד שיעור העסקאות בהן דווח כי ניתנה הטבת מימון על 25% מסך מכירות הקבלנים בשוק החופשי בחמשת האזורים שנבחנו על ידנו (בעסקאות עם מסירה של שנה ומעלה ממועד החתימה).

"בכך חזרה רמה זו קרוב לרמתה בחודש נובמבר 25' (עמד על 24%), לאחר שבחודש דצמבר נרשם זינוק חד בשיעור זה ל32%- מסך מכירות אלו . על רקע הממצאים לעיל צריך לציין כי לאחרונה החלו הקבלנים להציע הטבות כספיות לא מבוטלות שאינן מוגדרות בדיווחי הקבלנים לרשות המסים כהטבות מימון (בדיווחים אלו נכללות רק הטבות בתנאי התשלום שאינם צמודים למדד ו/או אינם נושאים ריבית). כך למשל כוללות ההטבות החדשות סבסוד של ריבית המשכנתא, אופציה להנחה משמעותית במחיר אם פריסת התשלומים תהיה פחות ארוכה וכו'. בהיעדר דיווח על הטבות אלו אין ביכולתינו לכלול אותן בניתוח זה".