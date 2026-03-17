שיכון ובינוי מדווחת: הקרקע בבעלות החברה בשדה דב נקייה מזיהום

שיכון ובינוי דיווחה היום (ג') כי קיבלה אישור רשמי מהמשרד להגנת הסביבה כי במתחם שדה דב ב' (מגרש 106) בבעלותה, לא נמצאו ממצאים לזיהום הקרקע בחומרי PFAS.

ההודעה מתייחסת לפרסום של המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל לפני כחודשיים, כי בבדיקות שנערכו ברובע שדה דב נמצאו ממצאים ראשוניים של זיהום בקרקע ובמי התהום בתרכובות מסוג PFAS - חומרים כימיים שנעשה בהם לאורך השנים שימוש בקצפי כיבוי אש.

PFAS היא משפחה רחבה של תרכובות כימיות, המאופיינות בעמידות גבוהה במיוחד בפני פירוק, ולכן מכונות לעתים "כימיקלים נצחיים". מדובר בחומרים שאינם מתכלים כמעט בסביבה, נוטים להצטבר בקרקע, במי התהום ובגוף האדם, ועלולים לנדוד למרחקים דרך מערכות מים תת־קרקעיות גם שנים רבות לאחר הפסקת השימוש בהם.

בהודעת החברה נמסר כי המשרד להגנת הסביבה הודיע "כי הוא מקבל את המלצות הסקר במלואן, כי ניתן להשיב את כלל הקרקע הנחפרת במגרש לכל שימוש וללא מגבלות, כי אין למשרד להגנת הסביבה דרישות נוספות בנוגע לבדיקות ושיקום קרקעות במגרש האמור, וכי מיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע יבוצע בהתאם לממצאי סקרים קודמים במידה ונדרש במגרש זה".

עוד צוין בהודעה כי ביחס לפרויקט שדה דב א' (מגרש 109) "העבודה ממשיכה להתנהל כסדרה, בהתאם לאישורים הסטטוטוריים, קיים היתר בנייה מלא לפרויקט, עבודות החפירה והדיפון בקרקע הסתיימו והקבוצה החלה בביצוע עבודות השלד, באמצעות קבלן ראשי".

מלבד שיכון ובינוי, בישראל קנדה גם התייחסו לממצאים והדגישו כי בקרקע שלהם לא נמצאו ממצאים מדאיגים: "לאור פרסומים בתקשורת בדבר הודעת רמ"י והמשרד להגנת הסביבה על חשש לזיהום הקרקע במתחם שדה דב, החברה מתכבדת לעדכן כי בפרויקט Rainbow של החברה קיימים אישור המשרד להגנת הסביבה ואישור רשות המים כי אין חשש לזיהום קרקע במתחם הפרויקט", ציינו.