משרד המשפטים פרסם היום (ב') את הסדר ניגוד העניינים של החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי בויאנג'ו, אשר שבה בינואר האחרון לתפקיד שבו כיהנה בעבר והחליפה בו את יהלי רוטנברג.

לפי ההסדר שעליו חתמה עבאדי-בויאנג'ו, היא תימנע מלעסוק למשך שנה בחברות שבהן שימשה בתפקידים בכירים עד ששבה למשרד האוצר, ובראשן קצא"א, בה כיהנה כיו"רית, ותחנת הכוח דוראד, שבה כיהנה כיו"רית מתוקף תפקידה בקצא"א. עבאדי-בואינג'ו אף תימנע מלטפל בענייניהם של נושאי המשרה בחברות הללו, וכמו כן לא תעסוק במשך שלושה חודשים בעניינים הקשורים ללקוחות המהותיים של דוראד. עוד תימנע החשכ"לית מלטפל בעניינה של חברת שירותי תשתיות אילת-אשקלון (שתא"א), אשר גם בה כיהנה כיו"רית.

● מכרז הסלולר הממשלתי מתעכב, 100 אלף עובדי מדינה עדיין מחכים, ומי כבר קיבל?

● בתום סאגה ארוכה: נתניהו בחר את דורון כהן לנציב שירות המדינה

חברות נוספות אשר עבאדי-בויאנג'ו לקחה על עצמה להימנע מלעסוק בהן הן נתיבי גז לישראל (נתג"ז), מנרב והתאחדות המלונות. לגבי שני הגופים האחרונים, החשכ"לית אף תימנע מלטפל בעניינים הקשורים לבעלי השליטה בהם או לחברות נוספות המוחזקות בידי אותם בעלי שליטה. עבאדי-בויאנג'ו כיהנה כדירקטורית ברפאל עד ספטמבר 2025. היא פרשה מתפקידיה הקודמים בעקבות החלטתו של שר האוצר, בצלצל סמוטריץ', מדצמבר 2025 למנותה בשנית לתפקיד החש"כלית שבו כיהנה בין 2011 ל-2017.

חברת הייעוץ תעבור לידי נאמן

עבאדי-בויאנג'ו מוסיפה ומתחייבת בהסדר, כי לא תעסוק למשך שנה בענייניהם של הלקוחות שאותם ייצגה במסגרת חברת הייעוץ הפרטית שהייתה בבעלותה עד למינויה לחשכ"לית. היא אף לא תעסוק במשך כל כהונתה בנושאים שלגביהם ייעצה ללקוחות אלה. חברת הייעוץ עצמה תעבור לידי נאמן, אשר יוביל את ההליכים לפירוקה. עבאדי-בויאנג'ו הצהירה, כי אינה אמורה לקבל עוד כספים מלקוחות עבר שייצגה.

נושא רגיש במיוחד העולה מהסדר ניגוד העניינים נוגע לחברותה של עבאדי-בויאנג'ו בוועדה הציבורית המייעצת בנושאי אבטחה במשרד ראש הממשלה. ביוני 2024 פורסם בכאן 11, כי עבאדי-בויאנג'ו - הנחשבת מקורבת לראש הממשלה, בנימין נתניהו, טענה כי שב"כ "אינו עושה די לאבטחת בני משפחת נתניהו". זאת, על רקע המלצת השב"כ להעביר את האבטחה על בני המשפחה ליחידת 'מגן' במשרד רה"מ. כעת, עבאדי-בויאנג'ו מתחייבת במסגרת הסדר ניגוד העניינים שלא לעסוק במהלך כהונתה ב"המלצות ספציפיות" בהן עסקה כחברת ועדה.

התחייבויות נוספות שלקחה על עצמה עבאדי-בויאנג'ו כוללות הימנעות מעיסוק למשך שנה בארגון הבונדס ובמנהליו, אשר בו כיהנה כדירקטורית בהתנדבות, ובארגון השומר החדש, אשר בו כיהנה כחברת הוועד המנהל - גם כן בהתנדבות. היא אף תימנע מלעסוק בארגונים הקשורים לאחיה, המשמש כמנהל המרכז למוסיקה משכנות שאננים בירושלים וכנגן ועובד בתזמורת הפילהרמונית הישראלית ובאקדמיה למוסיקה בתל אביב.

עבאדי-בויאנג'ו התחייבה שלא לעסוק בעניינים הנוגעים לקרובי משפחתה או לאדם שיש לה אליו זיקה אישית, פוליטית או עסקית. היא תוכל להוסיף ולטפל בנושאים כלליים המצויים בתחום סמכותה, אלא אם יש לאלה השפעה מהותית על הגורמים שבהם נאסר עליה לטפל. במקרה שבו לא תוכל לעסוק, סמכויותיה יועברו לידי סגן החשכ"לית הרלוונטי לנושא.

עבאדי-בויאנג'ו היא רואת חשבון, עורכת דין וכלכלנית, ובנוסף לתפקידים שהוזכרו בהסדר ניגוד העניינים כיהנה בעבר גם כיו"ר בית ההשקעות פסגות וכבכירה בבנק הבינלאומי. לאורך תקופת כהונתו של נתניהו כראש הממשלה עלה שמה כמועמדת לתפקידים בכירים, ובהם נגידת בנק ישראל ויו"רית התעשייה האווירית.

החלטתו של סמוטריץ' למנות אותה לחשכ"לית הגיעה אחרי שוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה פסלה שלוש פעמים את מועמדו לתפקיד ראש אגף התקציבים, מהרן פרוזנפר, וזאת על רקע העדר ייצוג הולם לנשים בצמרת משרד האוצר. ואמנם, סמוטריץ' בחר שלא למנות אישה לאף אחד מהתפקידים הבכירים שבתחום אחריותו מאז מונה לתפקיד בסוף 2022 - עד למינויה של עבאדי-בויאנג'ו. במקביל לאישור מינויה לחשכ"לית, אושר גם מינויו של פרוזנפר לאגף התקציבים והוא נכנס לתפקיד.