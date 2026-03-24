חברת ישראל קנדה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון האחרון של שנת 2025 ולשנה כולה, מהם עולה כי בפרויקט Rainbow ברובע שדה דב בתל אביב, החברה מכרה ברבעון האחרון של שנת 2025 13 דירות - ו-59 דירות בשנה כולה; זאת לעומת 99 דירות שמכרה בכל שנת 2024, כלומר ירידה של 60% מ-2025. בשנת 2023, לעומת זאת, מכרה ישראל קנדה 121 דירות בפרויקט.

נזכיר כי פרויקט Rainbow שנבנה במתחם אשכול, המתחם הדרומי מבין שלושת המתחמים בשדה דב, צפוי לכלול 480 יחידות דיור ועוד 1,600 מ"ר של שטחי מסחר. עד היום מכרה חברת ישראל קנדה 270 דירות - כ-60% מהפרויקט אשר הכניסו לה עד כה כ-2.35 מיליארד שקל. את הפרויקט החלה החברה להקים בפועל ברבעון השני של 2024, והשיווק החל ברבעון הראשון של 2023.

ומה לגבי המחירים? המחיר הממוצע למ"ר בעסקאות עבור 59 דירות שמכרה החברה בפרויקט בשנת 2025 עמד על 85.6 אלף שקל - עלייה מהמחיר הממוצע למ"ר של הפרויקט בשנת 2024, שעמד על 83.2 אלף שקל בשנת 2024. בהשוואה לרבעון האחרון של שנת 2025, המחיר הממוצע למטר עמד על 91.9 אלף שקל, וזאת לעומת הרבעון אחרון של שנת 2024, אז עמד על 91.8 אלף שקל.

למרות העלייה במחיר למ"ר, בישראל קנדה הורידו את אחוז הרווח הצפוי לפרויקט מ-23% בשנת 2024 ל-20% בשנת 2025.

במקביל עולה מהדוחות כי עלויות השיווק של החברה הוכפלו בשנת 2025 לעומת שנת 2024, כאשר על-פי ישראל קנדה, "עיקר הגידול נובע בגין שיווק ומיתוג הפרויקטים בחברה, בעיקר בפרויקט Rainbow".