ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות ישראל קנדה: הרווח הצפוי לפרויקט שדה דב ירד, האטה נרשמה במכירות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל קנדה

דוחות ישראל קנדה: הרווח הצפוי לפרויקט בשדה דב ירד, האטה נרשמה במכירות

מדוחות ישראל קנדה עולה כי החברה מכרה ברבעון האחרון של שנת 2025 13 דירות בפרויקט Rainbow בשדה דב - ו-59 דירות בשנה כולה; זאת לעומת 99 דירות שמכרה בכל שנת 2024, כלומר ירידה של 60% • ומה לגבי המחירים בפרויקט?

מאיה לוין 12:33
פרוייקט Rainbow של ישראל קנדה בשדה דב בתל אביב / הדמיה: 3DIVISION
פרוייקט Rainbow של ישראל קנדה בשדה דב בתל אביב / הדמיה: 3DIVISION

חברת ישראל קנדה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון האחרון של שנת 2025 ולשנה כולה, מהם עולה כי בפרויקט Rainbow ברובע שדה דב בתל אביב, החברה מכרה ברבעון האחרון של שנת 2025 13 דירות - ו-59 דירות בשנה כולה; זאת לעומת 99 דירות שמכרה בכל שנת 2024, כלומר ירידה של 60% מ-2025. בשנת 2023, לעומת זאת, מכרה ישראל קנדה 121 דירות בפרויקט.

נזכיר כי פרויקט Rainbow שנבנה במתחם אשכול, המתחם הדרומי מבין שלושת המתחמים בשדה דב, צפוי לכלול 480 יחידות דיור ועוד 1,600 מ"ר של שטחי מסחר. עד היום מכרה חברת ישראל קנדה 270 דירות - כ-60% מהפרויקט אשר הכניסו לה עד כה כ-2.35 מיליארד שקל. את הפרויקט החלה החברה להקים בפועל ברבעון השני של 2024, והשיווק החל ברבעון הראשון של 2023.

ומה לגבי המחירים? המחיר הממוצע למ"ר בעסקאות עבור 59 דירות שמכרה החברה בפרויקט בשנת 2025 עמד על 85.6 אלף שקל - עלייה מהמחיר הממוצע למ"ר של הפרויקט בשנת 2024, שעמד על 83.2 אלף שקל בשנת 2024. בהשוואה לרבעון האחרון של שנת 2025, המחיר הממוצע למטר עמד על 91.9 אלף שקל, וזאת לעומת הרבעון אחרון של שנת 2024, אז עמד על 91.8 אלף שקל.

למרות העלייה במחיר למ"ר, בישראל קנדה הורידו את אחוז הרווח הצפוי לפרויקט מ-23% בשנת 2024 ל-20% בשנת 2025.

במקביל עולה מהדוחות כי עלויות השיווק של החברה הוכפלו בשנת 2025 לעומת שנת 2024, כאשר על-פי ישראל קנדה, "עיקר הגידול נובע בגין שיווק ומיתוג הפרויקטים בחברה, בעיקר בפרויקט Rainbow".