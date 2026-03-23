אאורה , אחת מחברות הנדל"ן למגורים המובילות בישראל, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון האחרון של 2025 ולשנה כולה, בה הציגה שיא ברווח הגולמי שעמד על כחצי מיליארד שקל, אך הרווח הנקי ירד בהשוואה לשנת 2024.

כך, בשנת 2025, הרווח הגולמי של החברה ממכירת יח"ד הסתכם בכ-497 מיליוני שקל (כ-26% מהמכירות) לעומת כ-420 מיליוני שקל (כ-25% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 18% ברווח הגולמי ממכירת יח"ד ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. באאורה מסבירים כי הגידול נובע מהגידול בהיקף הפרויקטים שמכרה ובנוסף "נבע מאיכות הפרויקטים החדשים של החברה שרווחיותם הגולמית גבוהה ביחס לפרויקטים הקודמים".

גם הכנסות החברה עלו ב-12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-1.9 מיליון שקל, וזאת כתוצאה מגידול במספר הפרויקטים בביצוע וכן מרווחיות משופרת של הפרויקטים החדשים. עם זאת, הרווח הנקי של אאורה בבעלותו של יעקב אטרקצ'י, ירד בהשוואה לשנה הקודמת והסתכם בכ-285 מיליון שקל לעומת רווח של כ-333 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת לפי דוחות החברה "לאור אירועים חד-פעמיים שחלו ב-2024" הנוגעים בין היתר לרכישת חברת מגידו ברבעון השני של 2024.

רק 40% מהדירות נמכרו ב"מכירה רגילה"

הנתון המעניין בדוחות הוא היקף המכירות של אאורה, שמכרה 1,063 דירות בשנת 2025, בדומה לשנת 2024 אז מכרה החברה 1,048 דירות. עוד צוין בדוח כי לאחר תאריך המאזן, ועד ליום פרסום הדוח מכרה קבוצת אאורה 153 יח"ד נוספות. בסיכום הרבעון האחרון של שנת 2025 מכרה אאורה כ-235 דירות.

ובאיזה פרויקטים נמכרו הכי הרבה דירות? על פי דוחות החברה מרבית הדירות נמכרו בפרויקט TRIO by MEGIDO באופקים, שם נמכרו בשנת 2025 מעל 350 יח"ד. גם בפרויקט "הסטריפ רצועת העיר החדשה" בנתניה, שבו יצאה החברה במבצע עם מועדון חבר ביולי האחרון נמכרו כ-300 דירות בשנה האחרונה.

במקביל, באאורה דיווחו על חלוקת המכירות לפי מבצעי המימון של החברה. כך, מתוך 1,063 יח"ד שנמכרו, כ-418 דירות נמכרו במכירה לינארית, כ-151 דירות נמכרו דרך הלוואות קבלן (בחברה הבת מגידו בלבד) וכ-467 דירות נמכרו בשיטת 20-80 ו-10-90.

בכל הנוגע למבצע "דירה בביטחון" אותו השיקה אאורה בחודש נובמבר האחרון, המאפשר לרוכשי הדירות אפשרות ביטול ללא קנס של הסכם הרכישה של הדירה, אם מחיר השוק של הדירה ירד ביחס למחיר הרכישה בפועל 6 חודשים לפני מועד המסירה הצפוי, באאורה מציינים כי "הקמפיין הביא לתנועת רוכשים משמעותית במשרדי המכירות, אשר העדיפו הטבות שיווקיות אחרות וכי במבצע עצמו נרכשו מספר לא מהותי של דירות הכוללות אפשרות ביטול חוזה ללא קנס".

באאורה מסבירים כי בשל המספר הלא מהותי בו נמכרו דירות במסגרת מבצע "דירה בביטחון" בחרו לא לכמת את מספר הדירות שנמכרו במבצע.