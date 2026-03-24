בשורה טובה למשפרי הדיור: תקופת ה"גרייס" לקבלת פטור ממס בגין דירת מגורים יחידה תוארך בשלושה חודשים עקב המלחמה. זאת, לאחר שוועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה את התיקון המאריך בשלושה חודשים את פרק הזמן העומד לרשות משפרי דיור למכור את דירתם הישנה, וזאת מבלי שיידרשו לשלם מס שבח ומס רכישה.

רבים מבעלי דירת מגורים אחת המבקשים להחליפה באחרת, רוכשים את הדירה החדשה טרם מכירת הדירה הישנה. בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, בעל דירה יחידה יכול למכור את דירת המגורים שלו בפטור ממס שבח, גם אם רכש דירה אחרת תחתיה, ובלבד שימכור את הדירה הקודמת תוך תקופת "גרייס" של 24 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה. אם ימכור את דירת המקור תוך 24 חודשים, יהיה זכאי לשלם מס רכישה מופחת כדירה יחידה בגין הדירה החדשה. אם הדירה החדשה נרכשה בתקופה שבין 1.6.2023 ל-31.5.2025, התקופה עומדת על 18 חודשים בלבד. כעת, בעקבות המלחמה כאמור, התווספו למועדים אלה 3 חודשים נוספים שבהם משפרי הדיור יוכלו למכור את דירתם הישנה.

ההחלטה התקבלה על רקע האתגרים המשמעותיים בשוק הנדל"ן בתקופת המלחמה, המקשים על אזרחים להשלים עסקאות מכירה בלוחות הזמנים הרגילים הקבועים בחוק. המהלך ימנע מצב בו משפחות נאלצות לשלם מיסים שיכולים להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים בעקבות אי הצלחה למכור את הדירה הישנה במועד הקבוע בחוק .

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הסביר, כי "בתקופה מורכבת זו, חובתנו היא להסיר חסמים בירוקרטיים ולמנוע פגיעה כלכלית מיותרת בציבור. משפחה שרכשה דירה והתחייבה למכור את הדירה הקודמת, יכולה להיפגע בגלל מצב שוק הדירות במלחמה או בגלל שירות מילואים ממושך של אחד מבני הזוג. הארכת התוקף היא צעד של צדק בסיסי ושמירה על הכיס של האזרח. בזמן שיש מי שבוחרים לעסוק בכותרות פוליטיות, אנחנו בוועדת החוקה ממשיכים להביא תוצאות בשטח למען אזרחי ישראל".