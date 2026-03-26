ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות בז"ן מתאוששת מהפגיעה במתקניה ומדווחת על רבעון רווחי במיוחד
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בזן

בז"ן מתאוששת מהפגיעה במתקניה ומדווחת על רבעון רביעי רווחי במיוחד

בית זיקוק הנפט התאושש במהירות מפגיעת הטיל במתקן ייצור החשמל שלה במלחמת 12 הימים, והרווח הנקי שלו עמד ברבעון הרביעי על 69 מיליון דולר, לעומת 18 מיליון דולר בלבד בתקופה המקבילה ב-2024 • העלייה במחירי הנפט צפויה לתת רוח גבית משמעותית לרווחי החברה ברבעון הראשון של השנה הנוכחית

עידן ארץ 14:19
בתי הזיקוק של בז''ן בחיפה / צילום: שלומי יוסף
בז"ן עולה במסחר לאחר פרסום הדוח השנתי שלה. הרווח הנקי שלה אמנם עומד על 47 מיליון דולר בלבד, לעומת 113 מיליון דולר ב-2024, אך חלק ניכר מכך נובע משיערוך מחדש של שווי מלאי הדלקים שלה, בשל ירידת מחירי הנפט ב-2025. אך כמובן, אותם דלקים ממש הפכו ליקרים בהרבה ב-2026, מה שצפוי להעניק לבז"ן רווח חשבונאי נאה ברבעון הראשון ב-2026. בנטרול גורמים אלו, הרווח עומד על כ-94 מיליון דולר, לעומת 80 מיליון דולר ברווח מנוטרל ב-2024.

שנת 2025 הייתה שנה מלאת אירועים עבור בית הזיקוק החיפאי, הגדול בישראל, ובראשם הפגיעה הקשה במתקן ייצור החשמל שלה במלחמת 12 הימים ("עם כלביא") בחודש יוני. בפגיעה זו של טיל איראני, נהרגו שלושה מעובדי החברה, ונגרם נזק מהותי למתקנים. אך בז"ן התאוששה יחסית במהירות, והרבעון הרביעי של 2025 היה מוצלח (בדומה לרבעון המקביל של מתחרתה הקטנה בז"א באשדוד) והיא הרוויחה בו 69 מיליון דולר לעומת 18 מיליון בלבד ברבעון המקביל של 2024. אך זה, כמובן, אחרי שהרבעון השלישי, בו בז"ן התמקדה בשיפוץ ובשיקום, היה חלש יותר. בסך הכל, בז"ן זיקקה 7,237 טון של דלק בלבד ב-2025, לעומת 8,805 טון בשנה לפני כן.

בסך הכל, מרווחי הזיקוק (הפער בין מחיר הנפט הגולמי למחירי התזקיקים, שהם מוצרי הדלק הסופיים אותם בז"ן מוכרים) עלו בשנה האחרונה, בין היתר, בשל המתקפות האוקראיניות על מתקני זיקוק ברוסיה. דבר זה מאפשר לבז"ן רווחים משמעותיים, למרות ירידה בכמות האבסולוטית שמתקני בז"ן זיקקו בשנה האחרונה ביחס לזו הקודמת. בנוסף, על־פי הערכות, מחיר הדלק בישראל צפוי להגיע באפריל לסביבות 8 שקל לליטר.

בנוסף, בז"ן ביצעה מהלך אסטרטגי של רכישת 52% מחברת הנפט האמריקאית "קנטיום", המפיקה נפט במים רדודים במפרץ שבין ארה"ב למקסיקו. עליית מחירי הנפט כעת צפויה להגיע ישירות לשורת הרווח שלהם ברבעון הראשון של 2026, ועל פי הערכות כל עלייה של 10 דולר ב-WTI (מחיר חבית נפט אמריקאית סטנדרטית) לאורך השנה צפויה להוסיף לחלקה של בז"ן בקנטיום בין 30 ל-35 מיליון דולר לתזרים השנתי. מחיר זה עלה בכ-30 דולר לחבית מתחילת השנה, אך טרם ברור מה תהיה רמת המחיר במהלך שאר השנה.

בז"ן נפגעה שנית במערכה הנוכחית ("שאגת הארי"), אך בצורה קלה בהרבה מאשר בפעם הקודמת: מעבר לכך שלא היו נפגעים בגוף כלל, התפוקה של בז"ן ירדה לכ-85% בלבד, והחל מיום שבת התפוקה צפויה לשוב לסביבות 100% מהיכולת הרגילה.