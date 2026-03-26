בז"ן עולה במסחר לאחר פרסום הדוח השנתי שלה. הרווח הנקי שלה אמנם עומד על 47 מיליון דולר בלבד, לעומת 113 מיליון דולר ב-2024, אך חלק ניכר מכך נובע משיערוך מחדש של שווי מלאי הדלקים שלה, בשל ירידת מחירי הנפט ב-2025. אך כמובן, אותם דלקים ממש הפכו ליקרים בהרבה ב-2026, מה שצפוי להעניק לבז"ן רווח חשבונאי נאה ברבעון הראשון ב-2026. בנטרול גורמים אלו, הרווח עומד על כ-94 מיליון דולר, לעומת 80 מיליון דולר ברווח מנוטרל ב-2024.

שנת 2025 הייתה שנה מלאת אירועים עבור בית הזיקוק החיפאי, הגדול בישראל, ובראשם הפגיעה הקשה במתקן ייצור החשמל שלה במלחמת 12 הימים ("עם כלביא") בחודש יוני. בפגיעה זו של טיל איראני, נהרגו שלושה מעובדי החברה, ונגרם נזק מהותי למתקנים. אך בז"ן התאוששה יחסית במהירות, והרבעון הרביעי של 2025 היה מוצלח (בדומה לרבעון המקביל של מתחרתה הקטנה בז"א באשדוד) והיא הרוויחה בו 69 מיליון דולר לעומת 18 מיליון בלבד ברבעון המקביל של 2024. אך זה, כמובן, אחרי שהרבעון השלישי, בו בז"ן התמקדה בשיפוץ ובשיקום, היה חלש יותר. בסך הכל, בז"ן זיקקה 7,237 טון של דלק בלבד ב-2025, לעומת 8,805 טון בשנה לפני כן.

בסך הכל, מרווחי הזיקוק (הפער בין מחיר הנפט הגולמי למחירי התזקיקים, שהם מוצרי הדלק הסופיים אותם בז"ן מוכרים) עלו בשנה האחרונה, בין היתר, בשל המתקפות האוקראיניות על מתקני זיקוק ברוסיה. דבר זה מאפשר לבז"ן רווחים משמעותיים, למרות ירידה בכמות האבסולוטית שמתקני בז"ן זיקקו בשנה האחרונה ביחס לזו הקודמת. בנוסף, על־פי הערכות, מחיר הדלק בישראל צפוי להגיע באפריל לסביבות 8 שקל לליטר.

בנוסף, בז"ן ביצעה מהלך אסטרטגי של רכישת 52% מחברת הנפט האמריקאית "קנטיום", המפיקה נפט במים רדודים במפרץ שבין ארה"ב למקסיקו. עליית מחירי הנפט כעת צפויה להגיע ישירות לשורת הרווח שלהם ברבעון הראשון של 2026, ועל פי הערכות כל עלייה של 10 דולר ב-WTI (מחיר חבית נפט אמריקאית סטנדרטית) לאורך השנה צפויה להוסיף לחלקה של בז"ן בקנטיום בין 30 ל-35 מיליון דולר לתזרים השנתי. מחיר זה עלה בכ-30 דולר לחבית מתחילת השנה, אך טרם ברור מה תהיה רמת המחיר במהלך שאר השנה.

בז"ן נפגעה שנית במערכה הנוכחית ("שאגת הארי"), אך בצורה קלה בהרבה מאשר בפעם הקודמת: מעבר לכך שלא היו נפגעים בגוף כלל, התפוקה של בז"ן ירדה לכ-85% בלבד, והחל מיום שבת התפוקה צפויה לשוב לסביבות 100% מהיכולת הרגילה.