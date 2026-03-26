שיגורים ללא הרף מאיראן: עד הצהריים נרשמו 2,045 אזעקות

איראן תקפה בבוקר ובצהריים בצורה אינטנסיבית במיוחד, ב-8 גלים לרחבי הארץ. מחצות עד השעה 14:00, נרשמו ברחבי הארץ 2,045 אזעקות. מדובר על יותר אזעקות מאשר בכל יום בשבוע האחרון, כאשר הפעם האחרונה בה נרשמה כמות אזעקות כזאת הייתה ביום שישי ה-20 במרץ, אז נשמעו ברחבי הארץ 3,186 אזעקות. זאת, כמובן, ב-24 שעות, והיום הנוכחי עוד לא הסתיים.

כמות האזעקות נשארת דומה יחסית בשבועיים האחרונים, למעט שני ימים יוצאים דופן, ה-21 וה-23 במרץ, בהם נרשמו לראשונה מתחילת המלחמה כמות אזעקות תלת ספרתית בלבד. ב-23 במרץ טראמפ הודיע על תחילת מו"מ מול איראן, ובמשך כ-11 שעות לא נרשמו כלל אזעקות בישראל מאיראן. 2,045 האזעקות היום כוללות הן את איראן והן את חיזבאללה, אך טווח הפגיעה הפוטנציאלי של טילים מאיראן גדול בהרבה, בעוד רוב המתקפות מחיזבאללה פוגעות בעיקר באזורים מצומצמים יחסית בצפון. כך שהמקור לרוב האזעקות הוא טילים מאיראן.

ד"ר יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) מעיד ש"איראן היא מדינה ענקית, פי 3 מצרפת ופי 70 מישראל. כך שלא בעיה מבחינתה למצוא אתרים כדי לשלוח מהם טילים, גם עם דלק מוצק" שלא דורשים תדלוק ארוך ולכן קשה בהרבה לחיל האוויר לסכל את שיגורם "הם מנהלים נגדנו מלחמת התשה".

קליסקי מפרט גם על "ערי הטילים" האיראניות, ש"כמה שלא תפגע ותחסום אותן - תמיד אפשר לפתוח אותן מחדש. חיל האוויר לא נמצא באופן רצוף באיראן, כך שאפשר לעשות את זה". מבחינת יכולות השיגור, דובר צה"ל עדכן על הערכות שנשארו לאיראן כ-140 משגרים מתוך כ-300 איתם הם התחילו את המלחמה. וזה, ולא מספר הטילים עצמו, צוואר הבקבוק העיקרי מבחינת היכולת הבליסטית של איראן. ובכל מקרה, גם עם כמות כזאת "אפשר לנהל מלחמת התשה במשך זמן רב, לפחות מספר שבועות".

לדבריו "גם היום, ישראל הרחיקה את הסכנה העיקרית לעשרות שנים, ייקח להם זמן רב לבנות מחדש את התשתיות הצבאיות שנהרסו להם. ובכל זאת, בלי פגיעה בתשתיות אזרחיות כמו חשמל ומים, או בלי פעולה קרקעית מצד ארה"ב, יהיה קשה מאוד לגמור את זה".