הרבה יותר מדמות של "ארץ נהדרת": בנק הפועלים שוב לוקח את הדאבל

הומור מסייע לנפש במהלך כל השנה, אבל בתקופה לחוצה ומלאת אזעקות כמו המערכה האיראנית הנוכחית, חשיבותו גבוהה מתמיד. גם אם זה לרגע קט, הוא מוריד את מפלס החרדה והלחץ. אם זה גם מלווה בנוסטלגיה, הרווח כפול.

שני הדברים הללו באים לידי ביטוי בפרסומת הנוכחית של בנק הפועלים, המקדמת הטבת פיקדון לכ-100 אלף משפחות עם ילדים, ונמצאת על המסך בכמה נגזרות. על כן, לא פלא שגם השבוע היא מתברגת הן כזכורה והן כאהובה ביותר לפי דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה. למעשה, שיעור האהדה גדל מ-31.9% בשבוע שעבר ל-38.5% השבוע.

במרכז הפרסומת, הפרזנטורית אירנה נזכרת בילדות שלה בעודה פוגשת את "אירנה הילדה", ולצופים מתברר שהמניירות והשפה היו שם כבר בגיל צעיר. אחרי שבפרסומת הראשונה למדנו שיוגב ציפריס נשוי ליניב חלימי מו'3, כעת מסתבר שהקעקוע מאילת הוא לא "אהבת עולם" אלא "מרק עוף". בכל הגרסאות, התפקיד של הילה קורח הוא רק למסגר את המהלך.

"הבנק לא רק מוביל השבוע בפער את מדד הפרסומות האהובות, אלא גם מציג תוצאה חריגה במונחים היסטוריים", אומר סמנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, אלי משולם. "מדובר באחד משיעורי האהדה הגבוהים ביותר שנרשמו לאורך כל שנות המדד. הפעם האחרונה שבה נרשמה רמת אהדה דומה הייתה בדצמבר 2022 (38.9%), כאשר גם אז כיכבה ליאת הר לב בדמותה של "אירנה" - אך אז שימשה כפרזנטורית של שופרסל."

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, מפעל הפיס הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-3.2 מיליון שקל, בקמפיין עם ער''ן בכיכובו של עידן עמדי. ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.8 מיליון שקל, שייכת לבנק הפועלים. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.5 מיליון שקל, שייכת למתחרה בנק מזרחי טפחות, שיצא במהלך תמיכה בעסקי הצפון ובעסקי המילואימניקים - ומתברג במקום השלישי בזכירות.

קמפיין אל על

העובדה שטיסותיהם של ישראלים רבים בוטלו בעקבות המצב הבטחוני, מובילה ככל הנראה לקשב גבוה בנושא. וכך, פרסומת רזה של חברת התעופה אל על שכולה טקסט על שקופית כחולה, בהקראת הדר מרקס שקולה מזוהה עם החברה - מצליחה להתברג במקום השביעי בזכירות.

את הטבלה נועלת פרסומת הטיזר של שופרסל, שבה יובל שרף עומדת בחולצה לבנה עם ברקוד, ושואלת את יפתח קליין "נו, נו, סרקת?", ומוסיפה ליתר ביטחון "לא תסרוק, לא תדע". ביום שלישי בערב, לאחר ביצוע סקר הזכורות של גיאוקרטוגרפיה, עלתה הפרסומת המלאה - שממנה עלה כי מדובר במהלך של השקת אפליקציה חדשה לתו הזהב של הרשת.

קמפיין שופרסל

ירידה בהשקעה

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ־75 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־70 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים) ומקאן ת"א (בנק לאומי ופפר)

הפרזנטורים החדשים

בפייבוקס נפרדו מיהונתן מרגי אחרי שלוש שנים, ועלו השבוע בקמפיין ראשון עם הפרזנטורים החדשים, גורי אלפי ובתו אמה. בחברה מסבירים כי ״השפה הפרסומית החדשה מסמנת מעבר משיח פונקציונלי על כסף לשיח רחב יותר על רגעים יומיומיים"

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.