מהרו לתחנות: מחיר הדלק צפוי לקפוץ ביותר מ-12% בשבוע הבא

אם באוצר לא יחליטו להוריד את הבלו, הדלק יתייקר החודש ב-12.5% לרמה של כ-7.90, כך מעריכים במכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, המייצגים את חברות הנפט והדלק. זאת בשל התייקרות הנפט והתחזקות שער החליפין. גם חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, מעריך רמה דומה של 7.85.

מחיר הדלק בישראל מפוקח, ומורכב ברובו ממיסים (מע"מ ובלו על הדלק) והחלק העיקרי שלו שמשתנה מחודש לחודש הוא מחיר הדלק באזור הים התיכון, שמושפע ממחיר הנפט העולמי. זה, באופן טבעי, עלה דרמטית בחודש האחרון בשל המלחמה מול איראן, לרמה של 109 דולר לחבית ברנט, עשרות אחוזים יותר מאשר כ-70 דולר ערב המלחמה וכ-60 דולר בתחילת השנה. המחירים מתעדכנים מדי חודש על פי 5 ימי העסקים האחרונים של כל חודש, כאשר יום שישי הנוכחי אמור להיות האחרון טרם עדכון המחיר בסוף החודש.

מחיר הדלק משפיע לא רק על עלות התדלוק לרכב הפרטי, אלא גם על מחיר התובלה במשאיות ובמטוסים, שמשפיע בתורו על מחירי הסחורות כולן - ובהתאם גם על האינפלציה.

כשמחיר הדלק זינק ב-2022 בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה, בחרו באוצר להפחית זמנית את הבלו על הדלק ובכך "לסבסד" את המחיר ולהפחית את מחירו כדי להימנע מעליית מחיר קיצונית במיוחד. גם כעת, מספר גורמים לוחצים לכך, ושר האנרגיה אלי כהן גם הוא תומך. אך מהצד השני, אהיה נמצאים בעיצומה של מלחמה יקרה במיוחד, שכבר אושר לה תקציב מיוחד בעשרות מיליארדי שקלים בנוסף לתקציב בבטחון הגובר. כך שבאוצר לא ממהרים לאשר הפחתות מיסים שיעמיקו עוד יותר את הגרעון ממנו אנחנו סובלים, וצפוי לחצות 5% מהתוצר.

חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, מוסיף ש"היקף צריכת הבנזין בישראל בחודש האחרון הוא כ-60,000 חביות ליום. מחירי הנפט ומרווח הזיקוק עלו מתחילת המלחמה בכ-50 דולר לחבית, כאשר העליה במחירי הבנזין גבוהה מהעליה במחירי הנפט בגלל צווארי בקבוק חמורים יותר בשוק התזקיקים העולמי". עוד לדבריו, גם הסגירה של חלק ממאגרי הגז בעקבות החשש מפגיעה בהם צפויה להשפיע: "צריך לזכור שכחלק מהפקת הגז הטבעי מופקים בישראל גם נפט גולמי מסוג קונדנסנט. סגירת מאגרי כריש ולוויתן הביאו לאובדן הפקה של כ-20,000 חביות קונדסנט ליום. כלומר שליש מהצריכה המקומית של בנזין אפשר יהיה לספק ממקורות עצמיים אם יפתחו מחדש את ההפקה בכריש ולוויתן".