משקיע העל אופטימי ביחס לתוצאות המלחמה ומזהה הזדמנות קנייה

מיליארדר קרנות הגידור הפרו ישראלי ביל אקמן לא מתרגש מהירידות שנשרמו בוול סטריט בסוף השבוע וסבור שהמשקיעים צריכים "להתעלם מהדובים".

בפוסט שפרסם בסוף השבוע ברשת X הוא כותב: "חלק מהעסקים האיכותיים ביותר בעולם נסחרים במחירים זולים ביותר... זו אחת המלחמות החד-צדדיות ביותר בהיסטוריה שתסתיים טוב עבור ארה"ב והעולם. ויש לנו פוטנציאל לדיבידנד שלום גדול". הוא הוסיף כי כעת זהו "אחד הזמנים הטובים ביותר מזה זמן רב לקנות איכות".

אקמן הוא בדרך כלל תומך נלהב של הממשל האמריקאי הנוכחי ושל ישראל. והפוסט שלו אכן משך כמה תגובות שליליות שהתייחסו לכך, כולל טענות שהוא לא מעריך נכון את הנזק הכלכלי שייגרם כתוצאה מעלויות האנרגיה המגאות .

עם זאת, המסר האופטימי שלו משתלב עם שורה של פרשנויות נוספות. כך למשל - צוות אסטרטגים בגולדמן זאקס בראשות בן סניידר אמר כי קונצנזוס בין התחזיות מצביע על צמיחה שנתית של 12% ברווח למניה עבור מדד S&P 500 ברבעון זה. זה יהיה הרבעון השישי ברציפות של צמיחה דו-ספרתית ברווח למניה, הם ציינו.

מייקל דרדה, הכלכלן הראשי ואסטרטג השוק ב -Roth Capital אף קרא למשקיעים "להוסיף עוד טכנולוגיות מידע לתיק".

התרחישים האפשריים לפי רוביני

פרופ' נוריאל רוביני שחזה את המשבר הפיננסי ב-2008 העריך בסוף השבוע כי טראמפ יעמיק את המלחמה ולא יחתור לסיומה כי אחרת ייראה כמו "לוזר". ביחס לכלכלה תיאר רוביני שני תרחישים. אחד שבו "הכל ילך כשורה, אולי המלחמה תימשך קצת יותר זמן בגלל ההסלמה הזו, אבל אז עלולה להיות קריסת המשטר".

משמעות הדבר היא שמחירי הנפט עשויים להיות גבוהים יותר בטווח הקצר, אך שינוי משטר, שטראמפ קרא לו באיראן, יכול להביא "מצב טוב יותר לעולם מבחינת יציבות גיאופוליטית", אמר .

יחד עם זאת רוביני גם הזהיר מפני תרחיש נוסף שבו, לאחר שטראמפ יחריף את המלחמה, "האיראנים יוכלו להמשיך לחסום את הורמוז או לתקוף את מתקני הנפט במפרץ, והכלכלה העולמית תגיע לסטגפלציה בסגנון שנות ה-70".

שבוע המסחר בוול סטריט נפתח היום בעליות שערים למרות סיומת צורמת ביום שישי. מדד S&P 500 נפל בכ-2.1%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה צנח בכ-3.2% והדאו ג'ונס מוטה התעשייה נחלש בכ-0.9%. כך, הנאסד"ק והדאו ג'ונס נפלו רשמית לטריטוריה של תיקון - כלומר, ירדו במעל 10% ביחס לשיאם האחרון. מדד S&P 500 נמצא במרחק של 8.7% משיאו.

מדד התנודתיות VIX ("מדד הפחד") זינק בשישי ב-14% לרמה של 31 נקודות ובהרבה מעל הממוצע, 19.5 נקודות.