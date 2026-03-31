מגמה שלילית באסיה; בורסת סיאול נופלת במעל 4%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:30

אסיה

הבוקר, בורסות אסיה, אשר רגישות במיוחד למחירי הנפט, נסחרות בירידות, על אף שאלו שינו כיוון. בורסת טוקיו יורדת בכ-1.2%, בורסת הונג קונג נחלשת בכ-0.5%, בורסת שנגחאי מאבדת כ-0.5% ובורסת סיאול, שהציגה ביצועי־יתר מתחילת השנה, מובילה את הירידות ונופלת בכ-4.3%.

החוזים העתידיים על וול סטריט קופצים בשיעור של עד 0.9%, לאחר שבוול סטריט ג'ורנל דווח כי הנשיא טראמפ אמר לעוזריו שהוא חותר לסיום המלחמה, גם אם מצרי הורמוז יישארו סגורים.

וול סטריט

בוול סטריט, המסחר ננעל אתמול במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק נפל בכ-0.7%, בהובלת מניות השבבים; מדד ה-S&P 500 נחלש בכ-0.4%; ומדד הדאו ג'ונס מוטסה התעשייה הוסיף לערכו כ-0.1%. במקביל, מחירי הנפט המשיכו לטפס ומדד הפחד (VIX) נסחר במעל 30 נקודות - שיא של כשנה.

המסחר התנהל על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ לפיה "ארה"ב נמצאת בשיחות רציניות עם משטר חדש, ויותר הגיוני, כדי לסיים את הפעולות הקרקעיות שלה באיראן". עם זאת, הוא ציין גם כי אם הן לא יגיעו לעסקה בקרוב, שכוללת את פתיחתו המיידית של מיצרי הורמוז, ארה"ב "תסכם את השהות הנפלאה שלה באיראן, בכך שנפוצץ ונשמיד לחלוטין את כל תחנות ייצור החשמל שלהם, שדות הנפט והאי ח'ארג (ואולי גם את כל מתקני ההתפלה!)".

במקביל, יו"ר הפד ג'רום פאוול הצהיר אתמול בשיחה שהתקיימה באוניברסיטת הרווארד כי הבנק המרכזי לא צריך להגיב בהעלאת ריבית לטלטלה במחירי האנרגיה. הוא ציין כי על אף העלייה הנוכחית במחירי האנרגיה, "נראה שציפיות האינפלציה מעוגנות היטב מעבר לטווח הקצר". בעקבות דבריו, המסחר בחוזים העתידיים על ריבית הפד שיקף ירידה בהסתברות של העלאת ריבית השנה מ-50% ל-5.5%. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ירדה בכ-9 נקודות בסיס לרמה של 4.34%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-9 נקודות בסיס לרמה של 3.82%.

במבט על המדדים הענפיים של ה-S&P 500 אתמול, את העליות הוביל מדד הפיננסים, עם עלייה של כ-1.1%. עליות נרשמו גם בסקטורים דפנסיביים כמו תשתיות (0.7%), מוצרי צריכה בסיסיים (0.6%), חומרי גלם (0.4%) ובריאות (0.4%). מנגד, סקטור הטכנולוגיה נחלש בכ-1.5%. בין המניות שבלטו בירידות אתמול בסקטור הטכנולוגיה, ניתן למצוא שמות מרכזיים בתחומי השבבים וה-AI, ביניהם מיקרון , אנבידיה , AMD , ברודקום , פלנטיר ורבים נוספים.

מניית מיקרון בלטה לשלילה במיוחד עם צניחה של כ-10%, והיא משלימה ירידה של כ-30% מאז הדוחות החזקים שפרסמה מוקדם יותר החודש. הירידה באה, בין היתר, על רקע TurboQuant, פיתוח חדש של אלפאבית (גוגל) שלדבריה עשוי להפחית את כמות הזיכרון הדרוש להפעלת מודלים גדולים של AI פי שישה. זאת, בנוסף לחששות הכלליים בשוק ה-AI סביב הוצאות הון והתפתחות של בועה אפשרית. המניה גם הניבה תשואה מרשימה מאוד של כ-260% ב-12 החודשים האחרונים.

ב-CNBC דיווחו כי קרן הסל VanEck Semiconductor ETF, העוקבת אחר מניות שבבים, בדרך לסגור את החודש החלש ביותר שלה מאז דצמבר 2022, אז היא ירדה בסך הכל בכ-10.9%. אתמול היא נפלה בכ-3.1% והשלימה ירידה חודשית של כ-10.8%.

המשקיע והמיליארדר ביל אקמן, כתב אתמול בפוסט שפרסם ברשת X כי השיבוש הנוכחי בשוווקים יצר את אחת מנקודות הכניסה הטובות ביותר להשקעה בחברות איכות. אקמן כתב כי "כמה מהעסקים האיכותיים ביותר בעולם נסחרים במחירים זולים במיוחד. זו אחת ההזדמנויות הטובות ביותר מזה זמן רב לקנות איכות. התעלמו מהדובים".

אקמן סימן באופן ספציפי ענקיות משכנתא אמריקאיות כמו פרדי מאק ופאני מיי כ"זולות לגמרי" (במקור: Stupidly cheap). בעקבות הציוץ שלו, מניות שתי החברות הללו, שנסחרות בשוק מעבר לדלפק (OTC), טסו בכ-47% ובכ-51%, בהתאמה. אקמן הוסיף כי "זו אחת מהמלחמות הכי חד־צדדיות בהיסטוריה, שתסתיים בצורה טובה בעבור ארה"ב והעולם. ולנו יש פוטנציאל לדיבידנד שלום גדול".

דיוויד וגנר, ראש תחום מניות ב-Aptus Capital Advisors, ששוחח אתמול עם CNBC, נקט גם הוא בגישה שורית למדי. וגנר אמר כי הוא "לא מודאג מדי", וכי זינוק פתאומי "יכול לערער את ביטחון המשקיעים ולתדלק חששות מפני אינפלציה, אבל הזעזוע לרוב מתפוגג בעוד שהכלכלה והשווקים מסתגלים". וגנר ציין כי "הנתונים הבסיסיים נותרים מאוד חזקים, ואמר שצמיחת הרווחים השנתית בקרב חברות ה-S&P 500 עומדת משמעותית מעל הממוצע ההיסטורי שלה. "אנשים מנסים להפוך את זה לדאגות סביב צמיחה, וזה לא המצב".

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח, השקל נחלש מול הדולר והשער היציג נקבע על 3.17 - שיא של כחודשיים, שהושפע בעיקר ממגמת התחזקות הדולר בעולם, שנסחר סביב שיא של 11 חודשים. הבוקר, השקל מתחזק מעט מול הדולר ושערו הרציף עומד על 3.16 שקלים.

אחד הגורמים להתחזקות המטבע האמריקאי הוא מחירי הנפט, שממשיכים לשבור שיאים. נפט מסוג ברנט נמצא כעת בדרך לזינוק החודשי הגדול ביותר שלו אי־פעם, בעוד הוא נסחר כעת במחיר של 114 דולר לחבית. בסך הכל, נפט מסוג ברנט המריא החודש בכ-55%, כאשר השיא החודשי הקודם שלו נרשם בספטמבר 1990, במהלך מלחמת המפרץ הראשונה.

נפט מסוג אמריקאי ננעל אתמול, לראשונה מאז יולי 2022, במחיר של מעל 100 דולר לחבית (כ-104 דולר). נפט מסוג אמריקאי זינק במהלך החודש האחרון בכ-53% במרץ והוא בדרך לחודש החזק ביותר שלו מאז מאי 2020.

הבוקר, כאמור, בעקבות הדיווח בוול סטריט על כך שהנשיא טראמפ מכוון לסיום המלחמה באיראן, העליות שנרשמו מוקדם יותר הבוקר נמחקו ברובן, כך שכעת, נפט מסוג ברנט נסחר סביב 113 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 102 דולר לחבית.

בשוק הסחורות, גם הזהב מתאושש מעט הבוקר בעקבות הדיווח ונסחר בעלייה של מעל 1%, במחיר של כ-4,560 דולר לאונקיה. עם זאת, הוא עדיין רחוק במעל 20% משיאו האחרון שנרשם בינואר, אז עמד על קרוב ל-5,600 דולר לאונקיה. מחיר הזהב ירד במעל 13% החודש, וכך הוא נמצא בדרך לירידה החודשית החדה ביותר שלו מאז אוקטובר 2008. הסיבות המרכזיות לירידה נעוצות במגמת ההתחזקות של הדולר ובהתפוגגות של הציפיות להפחתות ריבית השנה בארה"ב, שכן הזהב הוא נכס שאינו מניב תשואה.