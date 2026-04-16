ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה פיצול בנת”ע: רשות החברות מציעה להקים חברת הפעלה לרכבות הקלות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הרכבת הקלה

פיצול בנת”ע: רשות החברות מציעה להקים חברת הפעלה לרכבות הקלות

רשות החברות מציעה לפצל את פעילות נת"ע בין הקמה להפעלה באמצעות הקמת חברה בת • לפי חוות הדעת, המהלך עשוי לשפר את השירות ולהפחית עומס ניהולי

סתיו ליבנה 14:14
הרכבת הקלה / הדמיה: נת''ע
רשות החברות ממליצה לבצע שינוי מבני משמעותי בחברת נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע), במסגרתו תוקם חברה בת ייעודית שתהיה אחראית על הפעלת ותחזוקת מערכות הסעת ההמונים בגוש דן, בעוד נת"ע עצמה תתמקד בפיתוח והקמה של פרויקטי תשתית.

ההמלצה ניתנה במסגרת חוות דעת שהועברה למשרד האוצר ולמשרד התחבורה, בהמשך להחלטת ממשלה מ-2023 שעסקה בהסדרת המבנה הארגוני של פרויקטי התחבורה הגדולים, ובראשם פרויקט המטרו. במסגרת העבודה נבחנו שלוש חלופות, ובהן הקמת חברה ממשלתית נפרדת לחלוטין או העברת פעילות ההפעלה לחברה ממשלתית קיימת, אך ברשות החברות מצאו כי החלופה של הקמת חברה בת היא היעילה ביותר. כיום נת״ע מרכזת תחתיה גם את הקמת פרויקטי התחבורה וגם את הפעלתם.

לפי חוות הדעת, מודל של חברת בת יאפשר הפרדה בין שלבי ההקמה להפעלה, תוך שמירה על ידע מקצועי בתוך הקבוצה. עוד מציינים ברשות כי המהלך עשוי לשפר את איכות השירות לנוסעים, לאפשר ניהול גמיש יותר של פעילות ההפעלה ולהפחית עומס ניהולי מנת"ע, שמתמודדת עם פרויקטי תשתית בהיקפי ענק.

במקביל, מציינים ברשות גם חסרונות אפשריים למודל, ובהם תלות של חברת הבת במדיניות של חברת האם, וכן סיכונים לחיכוכים תפעוליים בין הגופים. עם זאת, לפי חוות הדעת, ניתן להתמודד עם סיכונים אלה באמצעות מנגנוני תיאום, הסכמים בין החברות והגדרת ממשקי עבודה ברורים.

אם יקודם המהלך, נת"ע תמשיך להוביל את הקמת פרויקטי התשתית, ובראשם פרויקט המטרו, המוערך בכ-150 מיליארד שקל. הקמת חברת בת מחייבת קבלת החלטת ממשלה בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.