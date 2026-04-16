פיצול בנת”ע: רשות החברות מציעה להקים חברת הפעלה לרכבות הקלות

רשות החברות ממליצה לבצע שינוי מבני משמעותי בחברת נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע), במסגרתו תוקם חברה בת ייעודית שתהיה אחראית על הפעלת ותחזוקת מערכות הסעת ההמונים בגוש דן, בעוד נת"ע עצמה תתמקד בפיתוח והקמה של פרויקטי תשתית.

ההמלצה ניתנה במסגרת חוות דעת שהועברה למשרד האוצר ולמשרד התחבורה, בהמשך להחלטת ממשלה מ-2023 שעסקה בהסדרת המבנה הארגוני של פרויקטי התחבורה הגדולים, ובראשם פרויקט המטרו. במסגרת העבודה נבחנו שלוש חלופות, ובהן הקמת חברה ממשלתית נפרדת לחלוטין או העברת פעילות ההפעלה לחברה ממשלתית קיימת, אך ברשות החברות מצאו כי החלופה של הקמת חברה בת היא היעילה ביותר. כיום נת״ע מרכזת תחתיה גם את הקמת פרויקטי התחבורה וגם את הפעלתם.

לפי חוות הדעת, מודל של חברת בת יאפשר הפרדה בין שלבי ההקמה להפעלה, תוך שמירה על ידע מקצועי בתוך הקבוצה. עוד מציינים ברשות כי המהלך עשוי לשפר את איכות השירות לנוסעים, לאפשר ניהול גמיש יותר של פעילות ההפעלה ולהפחית עומס ניהולי מנת"ע, שמתמודדת עם פרויקטי תשתית בהיקפי ענק.

במקביל, מציינים ברשות גם חסרונות אפשריים למודל, ובהם תלות של חברת הבת במדיניות של חברת האם, וכן סיכונים לחיכוכים תפעוליים בין הגופים. עם זאת, לפי חוות הדעת, ניתן להתמודד עם סיכונים אלה באמצעות מנגנוני תיאום, הסכמים בין החברות והגדרת ממשקי עבודה ברורים.

אם יקודם המהלך, נת"ע תמשיך להוביל את הקמת פרויקטי התשתית, ובראשם פרויקט המטרו, המוערך בכ-150 מיליארד שקל. הקמת חברת בת מחייבת קבלת החלטת ממשלה בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.