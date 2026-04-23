חברות התעופה יחזרו? הרגולטור האירופי יחליט בקרוב

מאז פרוץ המלחמה סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי (EASA) הנחתה את חברות התעופה הכפופות לה להימנע מטיסה ליעדים במזרח התיכון, בהם גם ישראל, בשל המצב הביטחוני. ההנחיה - שהוארכה מספר פעמים לאורך החודשים האחרונים והתעדכנה בהתאם להתפתחויות - תקפה נכון לשעה זאת עד מחר (24 באפריל), וביממה הקרובה שוב תוארך או תעודכן מחדש.

במסמך העדכני מציינת הסוכנות כי הסיכון נובע בין היתר מ"פעילות צבאית מתמשכת" ו"שימוש בטילים בליסטיים וטילי שיוט", וכן מזהירה מפני סיכוני זליגה של לחימה. בהתאם לכך, המדינות הנכללות בה בנוסף לישראל הן איראן, עיראק, ירדן, לבנון, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטר, עומאן, כווית ובחריין.

האפשרויות העומדות בפני הסוכנות כוללות הארכה של ההנחיה במתכונתה הנוכחית, ביטולה או הקלה מסוימת - למשל מעבר למודל של ניהול סיכונים פרטני לפני כל טיסה או הגבלת ההמלצה לחלקים מהמרחב האווירי.

הנחיות ה-EASA מתייחסות לחברות תעופה ממדינות האיחוד האירופי ולמפעילים הפועלים תחת רישוי אירופי, אך גם לרשויות התעופה הלאומיות בכל מדינה יש שיקול-דעת משלהן בקביעת מדיניות ההפעלה - חלקן מדקדקות יותר מאחרות, וחלקן עושות מאמצים להתגמש. בהתאם לכך, חלק מהחברות בוחרות לפעול בישראל על אף ההנחיה.

כך למשל, טוס איירווייז הקפריסאית ובלו בירד היוונית - שתיהן בעלות רישוי אירופי, אך נמצאות בבעלות חברת התיירות קווי חופשה הישראלית. הפעילות שלהן מתבססת במידה רבה על הקהל הישראלי, דבר המהווה תמריץ משמעותי להמשיך לפעול בישראל גם תחת אזהרה של הרגולטור. נזכיר כי ברקע כוונת קווי חופשה להקים סניף ישראלי של טוס איירווייז כבר בשנה הקרובה (תמריץ נוסף להראות נוכחות בשוק הישראלי בעת הזו).

לא רק החברות שבבעלות ישראלית פועלות בישראל בימים אלה, גם חברות אירופיות כמו סייפרוס איירווייז הקפריסאית וסקיי אקספרס היוונית כבר חזרו לנתב"ג. המשמעות עבור החברות הללו היא בעיקר ביטוחית, ומתבטאת בפרמיות גבוהות יותר ולעתים גם במגבלות מצד המבטחים על היקף הפעילות.

מרבית חברות התעופה האירופיות, לעומת זאת, ממשיכות לפי שעה להימנע מחזרה לפעילות בישראל, ומתיישרות עם הנחיות הרגולטור האירופי. כך למשל קבוצת לופטהנזה, קבוצת התעופה הגדולה בעולם, החליטה להשעות את פעילותה עד 30 באפריל.

אפילו וויזאייר, שמתכננת להקים בסיס פעילות בישראל, הודיעה לפני כשבוע על הארכת הביטולים עד 4 במאי. אם ההנחיה תוסר, הסיכוי שחברות אירופיות שטרם חזרו לפעילות יעמדו בתאריכים שנקבו יעלה, וחלקן אף עשויות להקדים את חזרתן לישראל.

הרגולטור האמריקאי לא מזהיר שלא לטוס לישראל, אך החברות האמריקאיות לא ממהרות להגיע

נכון לשעה זו, לרגולטור האמריקאי FAA (Federal Aviation Administration) אין הנחיה דומה ביחס לישראל, אך חברות התעופה האמריקאיות עדיין לא מתכננות לחזור לארץ - לפחות עד ספטמבר.

ההחלטה שלא לחדש טיסות נובעת לא רק מהנחיות רגולטוריות, אלא גם מהמציאות הביטחונית ומאי-הוודאות המתמשכת. חברות רבות מעדיפות להפנות מטוסים וקיבולת ליעדים יציבים ובטוחים יותר, שבהם ניתן להבטיח פעילות רציפה והכנסות צפויות, ולהמתין להתייצבות המצב לפני חזרה. במיוחד חברות שמפעילות טיסות ארוכות-טווח זקוקות לוודאות.

ברקע לכך קיימת גם עלייה במחירי הדלק הסילוני, שמקשה על פעילות חברות התעופה בתקופה זו. לפי דוח של S&P Global Ratings, מחירי דלק סילוני גבוהים לאורך זמן ושיבושים פיזיים באספקה עלולים להוביל לקיצוצי קיבולת מהותיים, לאובדן הכנסות ואף לפעולות דירוג שליליות. מחירי הדלק הסילוני זינקו ליותר מ-200 דולר לחבית - יותר מכפול מאז פרוץ הסכסוך במזרח התיכון והגיעו לשיא היסטורי, מה שהוביל לעלייה חדה באחת מההוצאות הגדולות ביותר של חברות התעופה.

תאריכי חזרת החברות הזרות - רשימה עדכנית

28 באפריל - אג'יאן איירליינס

30 באפריל - קבוצת לופטהנזה

1 במאי - אייר סיישל

3 במאי - אייר פראנס

4 במאי - וויזאייר

11 במאי - בולגריה אייר

17 במאי - KLM

31 במאי - ITA איירווייז, אייר אירופה, לוט פוליש איירליינס, אייר בלטיק, טאפ אייר פורטוגל, אייר אינדיה

1 ביולי- איבריה אקספרס, בריטיש איירווייז

9 באוגוסט- אנימה ווינגס

5 בספטמבר- דלתא אייר ליינס

7 בספטמבר - אייר קנדה, יונייטד איירליינס

10 בספטמבר - אמריקן איירליינס