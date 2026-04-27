מגמה חיובית באסיה;בורסות טוקיו ודרום קוריאה בשיאים

08:50

באסיה הבוקר מגמה חיובית, בורסת דרום קוריאה מזנקת ב-2.5%, טוקיו ב-1.3%, שני המדדים בשיאים חדשים. שנגחאי והנג סנג בהונג קונג ללא שינוי.

החוזים העתידיים בניו יורק יורדים הבוקר בעד 0.3% על רקעה קיפאון במגעים והסלמה מחודשת במצר הורמוז, שדוחפת את מחירי הנפט מעלה והשאירה את המתיחות הגיאופוליטית במרכז תשומת הלב לקראת שבוע קריטי בשווקים.

בוול סטריט יפתח אחר הצהריים שבוע סוער במיוחד שכולל את הדוחות של ארבע מ"שבע המופלאות" והחלטת הריבית האחרונה של יו"ר הפד ג'רום פאוול.

בשישי נאסד"ק עלה ב-1.6% ונסגר ברמתו הגבוהה מעולם. דאו ג'ונס נסוג ב-0.2%. S&P 500 הוסיף 0.8% וקבע שיא סגירה בפעם התשיעית השנה. בסיכום שבועי, מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 טיפסו ב-1.5% וב-0.6%, בהתאמה, בדרכם לשבוע חיובי רביעי ברציפות - רצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז 2024. דאו ג'ונס נסוג השבוע ב-0.4%, וקטע רצף של שלושה שבועות חיוביים.

בלטו בעיקר מניות השבבים ומדד השבבים של פילדלפיה (SOX) רשם 18 ימים רצפוים של עלייה, הרצף החיובי הארוך ביותר אי פעם. המדד קפץ ביותר מ-47% במהלך 18 ימי המסחר האחרונים.

מי שבלטה במיוחד בשישי היא אינטל שנסקה ב-23% ואף שברה את את השיא שקבעה בימי בועת הדוט.קום בשנת 2000. זאת, לאחר שחברת השבבים דיווחה אמש על תוצאות רבעוניות שעלו באופן ניכר על הציפיות, וסיפקה תחזית חזקה לרבעון הנוכחי, הודות לצמיחה איתנה בתחום מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית.

גם חברת טקסס אינסטרומנטס רשמה שבוע מצוין עם עלייה של כ-19% בעקבות אופטימיות להתאוששות בביקושים לשבבים. מנגד, חברת סנואופלייק ריכזה עניין שלילי ואיבדה כ-10% מערכה השבוע, לאחר שהמשקיעים הענישו את המניה בשל תחזית צמיחה להכנסות ממנויים שלא עמדה בציפיות האופטימיות של השוק.

העליות החדות בוול סטריט בשבועות האחרונים נשענות במידה רבה על קבוצה מצומצמת של מניות טכנולוגיה ענקיות, שממשיכות למשוך את מדד S&P 500 למרות חוסר הוודאות הגיאופוליטי סביב המלחמה באיראן, שווי השוק של אנבידיה שב ופרץ מעל לרמה של חמישה טריליון דולר.

כעת, דוחות הרווחים הקרובים של החברות הגדולות ביותר - אלפאבית, מיקרוסופט, אמזון ומטא ביום רביעי, ואפל ביום חמישי - הופכים לנקודת מבחן קריטית לשאלה האם הראלי הזה יכול להימשך.

ארבע החברות הללו לבדן שוות יחד כמעט 16 טריליון דולר, ומהוות כרבע משווי המדד כולו. המשמעות היא שהכיוון של השוק כולו תלוי במידה רבה בתוצאות ובתחזיות שלהן. המשקיעים מצפים לראות לא רק תוצאות חזקות, אלא גם תחזיות שמצדיקות את העליות האחרונות, בעיקר סביב תחום ה-AI וההשקעות בתשתיות טכנולוגיות.

מאז השפל של סוף מרץ, מדד S&P 500 עלה בכ־13%, כאשר מניות כמו אלפאבית, אמזון, אנבידיה ומטא זינקו ביותר מ־25%. העליות האלו משקפות אופטימיות גבוהה מאוד מצד המשקיעים, ולכן הסיכון כעת הוא שאם הדוחות לא יעמדו בציפיות הגבוהות - השוק עלול להעניש אותן ולהגיב בירידות חדות.

בניגוד למניות בוול סטריט, שוק האג"ח היה פחות נלהב, עם עליית תשואות לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים עלתה בכ-5 נ"ב לרמה של 4.30%.

סוחרים בשוק האג"ח הממשלתיות בארה״ב מפנים כעת את תשומת הלב לפגישת הפדרל ריזרב השבוע, במטרה להבין כיצד קובעי המדיניות מעריכים את תחזית האינפלציה, בזמן שהמתיחות במזרח התיכון ממשיכה לשמור על מחירי הנפט ברמות גבוהות.

תשואות האג"ח הממשלתיות נעות בטווח צר בשבועיים האחרונים, כאשר הסוחרים עקבו אחר המשא ומתן לסיום המלחמה עם איראן. מאחר שמחירי הנפט עדיין גבוהים משמעותית מרמותיהם לפני המלחמה, כלכלנים העלו את תחזיות האינפלציה בארה״ב ומעריכים כי הפד יבצע רק הורדת ריבית אחת השנה.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט קפצו בשבוע החולף, בעקבות המתיחות במצר הורמוז, שנותר חסום לחלוטין. נפט מסוג ברנט טיפס בקרוב ל־10% וננעל סביב 105 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי טיפס במעל 7% וננעל סביב 94 דולר. הבוקר נרשמות עליות של כ-1% ל-95.5 ו-106.5 דולר.

בשוק המט"ח, למרות שהמדדים המרכזיים בוול סטריט המשיכו לטפס, השקל נחלש בשבוע החולף ב-0.7% מול הדולר, לרמה של 2.99 שקלים לדולר, בין היתר על רקע התחזקות הדולר בעולם. הבוקר נסחר השקל ב-2.98 שקל לדולר אחד.

שבוע סוער צפוי גם בכלכלה העולמית - בין שלישי לחמישי, שלושה ימי החלטות ריבית בוושינגטון, אוטווה, לונדון, פרנקפורט וטוקיו צפויים להסתיים ללא שינוי בריביות, כאשר כל אחד מהבנקים המרכזיים שומר על גישה ניצית ומזהירה על רקע השלכות המלחמה עם איראן.

מתח נוסף שמרחף מעל מדיניות ה"המתנה והבחינה" שמצופה מהבנקים המרכזיים השבוע הוא חוסר הוודאות סביב זהות יו״ר הפד הבא. ישיבת המדיניות הקרובה עשויה להיות האחרונה של ג’רום פאוול בתפקידו כראש הבנק המרכזי של ארה״ב.

במקביל, משרד המשפטים האמריקאי הודיע על סיום החקירה בנוגע לחריגות בעלויות שיפוץ בניין הפד, מהלך שעשוי לפנות את הדרך לאישור מינויו של קווין וורש, מועמדו של טראמפ להחליף את פאוול.

בנק יפן יהיה הראשון לפרסם החלטה ביום שלישי, כאשר בכירים אותתו בימים האחרונים כי הם נוטים לדחות בשלב זה העלאת ריבית נוספת. ביום רביעי צפויים גם בנק קנדה והפדרל ריזרב לאמץ גישה של "המתנה וראייה", ואילו ביום חמישי צפויים בנק אנגליה והבנק המרכזי האירופי לשדר מסר דומה.

למרות שהתנאים המקומיים בכל כלכלה הם גורם מרכזי, ההתפתחויות במצר הורמוז, נקודת חנק קריטית לאספקת האנרגיה העולמית, עשויות להשפיע במידה משמעותית על כיוון המדיניות המוניטרית בעל העולם.