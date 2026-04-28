האם קרן טרנר הייתה בכירה ב"אחים לנשק"?

תקציר הבדיקה הטענה: קרן טרנר שימשה בכירה בארגון "אחים לנשק" מה לא נכון: טרנר מעולם לא הייתה חברה בארגון "אחים לנשק"

טרנר מונתה לוועד המנהל של "החמ"ל האזרחי", אבל רק לאחר שהוא התפצל מ"אחים לנשק" הציון: לא נכון

האיחוד של ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד מכה גלים במערכת הפוליטית. אף על־פי שמבנה הרשימה טרם נסגר סופית, מסתמן שתהיה שם נציגות מכובדת לאנשים המשויכים לצד של בנט. אחת מהן היא קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה.

ההודעה על הצטרפותה של טרנר לא עברה בשקט, כשבחוגי הקואליציה "האשימו" אותה בחברות בארגון "אחים לנשק". שר החינוך יואב קיש, למשל, טען בפרסום ברשתות החברתיות כי בנט "מכניס לרשימה בכירה מסרבני האחים לנשק". האם זה נכון?

נעשה סדר בדברים. ארגון "אחים לנשק" הוקם בראשית 2023 בתגובה לרפורמה המשפטית. האירוע הפומבי הראשון שבו נישא השם "אחים לנשק" היה "צעדת המילואימניקים" בפברואר 2023, שהייתה יוזמה של בוגרי וקציני סיירת מטכ"ל לדורותיה, ולקחו בה חלק משרתי ומשרתות מילואים משריון, גולני, שלדג, חובלים, טיס ועוד, וכן בכירים במערכת הביטחון. ביוני 2023 אחים לנשק נרשמה כעמותה.

אבל אז פרצה המלחמה ב־7 באוקטובר, והארגון שינה את אופי פעילותו והקים את "החמ"ל האזרחי", אליו הצטרפו התארגנויות אחרות כמו "מטה ההייטק" ו"בונות אלטרנטיבה", ושיתפו איתו פעולה גם הרשויות המקומיות. החמ"ל, בין היתר, הקים מרכזי פעילות לסיוע למאמץ האזרחי והצבאי בזמן חירום, הפעיל צוותי חילוץ וסיפק מעטפת לאוכלוסיות שונות שנפגעו במלחמה. בשבועות הראשונים למלחמה פעלו בחמ"ל 15 אלף מתנדבים ביום וכ־100 אלף מתנדבים בסך־הכול.

מבירור שערכנו איתה, בשבועות הראשונים למלחמה קרן טרנר הייתה גם היא אחת מ־100 אלף המתנדבים האלה - והיא עסקה באריזת תיקי חובש. אבל לא על זה יצא קצפם של מבקריה - שכאמור טענו ששימשה בכירה בארגון "אחים לנשק".

ובכן, טרנר מעולם לא הייתה בכירה ב"אחים לנשק". מה כן קרה? ב־2 בינואר 2024, כשלושה חודשים לאחר שפרצה המלחמה, עמותת החמ"ל האזרחי התפצלה מ"אחים לנשק", רשמה את שמה כ"אחים ואחיות לישראל - חמ"ל אזרחי" ושינתה את מטרות העמותה. כפי שנמסר לנו מהעמותה, בתאריך זה "הושלמה הפרדה מבנית ומשפטית מלאה בין פעילות הסיוע האזרחית לבין כל פעילות אחרת, והארגון פועל מאז כישות נפרדת הממוקדת במיזמים חברתיים, לוגיסטיים וחינוכיים".

עמותת "אחים לנשק" שינתה גם היא את שמה - והפכה ל"אחים ואחיות לנשק - למען הדמוקרטיה". יחד עם זאת, כן חשוב לציין כי בין חברי הוועד המנהל של החמ"ל האזרחי, עדיין נשארו דמויות שמזוהות עם "אחים לנשק", כדוגמת איל נוה.

ומה לגבי טרנר? היא עצמה מעולם לא הצטרפה ל"אחים לנשק", אלא רק לחמ"ל האזרחי. ב־14 בינואר 2024, כמעט שבועיים לאחר שההפרדה המבנית כבר הושלמה ופורסמה רשמית, טרנר מונתה כחברת ועד בעמותת "אחים ואחיות לישראל - חמ"ל אזרחי". כלומר, חמ"ל אזרחי - כן; אחים לנשק - לא.

מטעם שר החינוך יואב קיש נמסר בתגובה: "חמ"ל אזרחי הוקם על־ידי אנשי 'אחים לנשק' - ארגון בזוי שפגע בצה"ל ובביטחון המדינה. שום מיתוג מחדש, שינוי שם או הפרדה משפטית מלאכותית לא ישנו את העובדה הפשוטה: מדובר, רובם ככולם, באותם אנשים ובאותה תפיסת עולם. העובדה שדווקא איתם בחר בנט לשתף פעולה, מעידה עליו רבות".

השורה התחתונה: דברי קיש לא נכונים. טרנר לא כיהנה בשום תפקיד בארגון "אחים לנשק", אלא היא מונתה לוועד המנהל של החמ"ל האזרחי רק לאחר שהוא הופרד מ"אחים לנשק".