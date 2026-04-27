בג"ץ לממשלה: גבשו מתווה לחקירת ה-7 באוקטובר עד 1 ביולי

בג"ץ הודיע היום (ב') כי יאפשר לממשלה שהות נוספת של כחודשיים למצוא מתווה ראוי לחקור את אירועי טבח ה-7 באוקטובר. נקבע כי על הממשלה לעדכן את בג"ץ על כך עד 1 ביולי.
"בשים לב לכך שמחד גיסא, בשלה העת זה מכבר לפתוח בחקר אירועי ה-7 באוקטובר, ומאידך גיסא, מסור לממשלה שיקול-דעת רחב באשר לאופן שבו יש ליישם את החובה המוטלת עליה כאמור לחקר האירועים; ובהינתן הקושי במתן סעדים שיפוטיים בענייננו - ראינו לנכון בשלב זה לאפשר לממשלה שהות נוספת של כחודשיים, מתוך תקווה שיימצא בקרוב מתווה ראוי לחקר האירועים, אשר יזכה להסכמה ציבורית רחבה".
