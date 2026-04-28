המנגלים של יום העצמאות הביאו לזינוק בקצביות בדרום, והיכן עוד?

אחרי הזינוקים החדים שנרשמו בשבוע של הכרזת הפסקת האש מול איראן, השבוע האחרון התאפיין בירידות טבעיות והמשך חזרה הדרגתית לשגרה - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות הבולטים בישראל.

עם זאת, ליום העצמאות שחל ביום רביעי ניכרה השפעה ברורה על היקפי הקניות, כאשר יום שני היה החזק ביותר מבחינת מחזור הרכישות. ענף הקצביות היה זה שבלט במיוחד, עם עלייה של כ-65% במחזורי הקניות לעומת השבוע הקודם, לצד גידול של כ-38% במספר העסקאות.

מניתוח גאוגרפי של הענף עולה כי ההיערכות לחג הייתה משמעותית יותר בדרום הארץ ובירושלים והסביבה, עם עלייה של מאות אחוזים בכמות העסקאות. גם בצפון ובמרכז נרשמו עליות חדות, אך מתונות יותר. הודות לכך, ענף המזון הוא היחיד שרשם עלייה השבוע, שהסתכמה ב-3%.

לעומת זאת, ביתר הענפים נרשמו ירידות בהשוואה לשבוע הקודם, שהגדולה מביניהן היא בענף מוצרי החשמל. בענף האופנה וההנעלה נרשמה ירידה של כ-11% במחזור הקניות, שנבעה בעיקר מירידה במספר העסקאות, בעוד גובה הקנייה הממוצעת נותר יציב - כ-216 שקל.

למרות ההתמתנות השבועית, מנתוני המדד עולה כי רמת הפעילות במשק עדיין גבוהה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך, מוצרי החשמל והמחשבים רשמו עלייה של כ-18% במחזור הקניות לעומת השנה שעברה, וענף האופנה עלה בכ-31%.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "למרות המצב הביטחוני, ראינו שגם השנה הציבור הישראלי צמא לחגוג ולבלות. ההיצע הנמוך של הטיסות גרם לרבים להישאר בארץ, ובפועל, חלק מהצריכה שבשנים רגילות הייתה יכולה לצאת לחו"ל נשארה בתוך המשק המקומי ותרמה למחזורי קניות גבוהים סביב חגיגות יום העצמאות".