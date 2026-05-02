ענקית הספנות מציגה: נתיב הובלה יבשתי למפרץ, בלי ישראל

מאז 2023, היו תקוות גדולות כי הצורך בנתיב הובלות יבשתי במפרץ הפרסי יביא לעליית מעמדה של ישראל, באמצעות סחורות מהודו לאירופה במסגרת תוכנית מסדרון IMEC - ובחזרה. עם זאת, מתגלה היום (ש') כי MSC החליטה להשיק, בהשפעת מבצע "שאגת הארי", נתיב הובלות לנמלי המפרץ הנצורים בשל המתקפות האיראניות במיצר הורמוז, דרך ערב הסעודית.

הנתיב החדש שיחל לפעול מ־10 במאי יכלול קו הובלת מכולות מנמל אנטוורפן, השני בנפח פעילותו באירופה וה־14 בעולם, וממנו לגרמניה, איטליה, ליטא וספרד. לאחר מכן, הספינות יחצו את תעלת סואץ, ויעגנו בשני הנמלים המרכזיים של ערב הסעודית בים האדום: ג'דה והמלך עבדאללה. משם, המכולות יועמסו על משאיות שיעשו את דרכן למדינות המפרציות שנמליהם הימיים נצורים.

אלו כוללים את החוף המזרחי של ערב הסעודית באזור דמאם (כ־1,300 ק"מ מהחוץ המערבי של הממלכה), וכן בחריין, עיראק וכווית. בה בעת, זהו כלי הזנה לאבו דאבי וג'בל עלי באיחוד האמירויות, שבמקרה הספציפי שלה נהנית מנמל פוג'יירה, שנמצא לחופי מפרץ עומאן, ומחוץ למיצר הורמוז. מבחינת מימוש מיזם IMEC, זו חבטה נוספת לאינטרסים של ישראל, שהייתה שמחה כי יתממש - אבל המלחמה הממושכת עושה את שלה.

עוד בטרם הצעד של MSC, ענקית הספנות הגרמנית הפג לויד, שהצעת הרכישה של צים שלה שהושלמה נחשפה בגלובס, הודיעה כבר במרץ על פתרון יצירתי הכולל הובלת סחורות בין מזרח המפרץ הפרסי למערבו, באמצעוץ ערב הסעודית ועומאן. חברה נוספת שנקטה בצעד שכזה היא הענקית הדנית מארסק, אבל MSC דרמטית מעצם היותה חברת הספנות הגדולה בעולם.

MSC חולשת על כ־20% מתנועת המכולות בעולם, כאשר אחריה נמצאת מארסק עם כ־13.7%. CMA CGM הצרפתית מפעילה כ־12.6%, וקוסקו הסינית, החברה היחידה שנעתרה ב־2024 לדרישה החות'ית שלא לפקוד את נמלי ישראל - כפי שנחשף בגלובס - עם כ־10.6%. במקום החמישי, נמצאת הפג לויד, עם כ־7.4%, לא כולל ה־2.5% של צים במקום התשיעי.

בסיכומו של דבר, כשרואים את כל ענקיות הספנות העולמית מוצאות פתרונות יצירתיים להובלת סחורות יבשתית מהמזרח לאירופה ללא ישראל, זה מוציא את "העוקץ" כאמור מתוכנית IMEC. במסגרת המיזם שהשיק נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן בספטמבר 2023 ואף זכה לברכת הדרך גם ממחליפו דונלד טראמפ, שאפו להוביל סחורות מהודו, דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן וישראל - וממנה לאירופה. עם זאת, כעת כשבשטח פועלים פתרונות אחרים, ישנו ספק גדול לגבי התממשות המיזם.