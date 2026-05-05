ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אירועים ומינויים אחרי ניהול Gett ישראל: מארק און מונה למנכ"ל הגלובלי של החברה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אירועים ומינויים

אחרי עשור של ניהול Gett ישראל: מארק און מונה למנכ"ל הגלובלי של החברה

מארק און מונה למנכ"ל הגלובלי של חברת Gett במקום מתיאו דה רנצי • שיכון ובינוי נדל"ן תעלה בשבוע הבא בקמפיין ראשון עם הפרזנטורית החדשה, אניה בוקשטיין • וזה המנכ"ל החדש של אשת טורס • אירועים ומינויים

גלית חתן 17:58
מארק און / צילום: שוקה כהן
מארק און / צילום: שוקה כהן

1תחבורה

מארק און מונה למנכ"ל הגלובלי של חברת Gett במקום מתיאו דה רנצי, אחרי שבעשור האחרון כיהן כמנכ"ל Gett ישראל ובמקביל כמנהל התפעול הראשי של הקבוצה. בחברה, שיצאה לאחרונה מבריטניה אך מחזיקה בפעילות מו"פ בארבע טריטוריות (בהן קפריסין ופולין), מתכננים התרחבות גלובלית שתצא לדרך בשבועות הקרובים.

יורדים לדרום, השנה השלישית: התמונות והרגעים מוועידת הדרום לעסקים
תרומת שיא למחקר בבית חולים בישראל: 50 מיליון דולר לבילינסון

לדברי יו"ר Gett, רן גוראון, "מארק הוא מנהיג בעל שילוב נדיר של חשיבה אסטרטגית ויכולות ביצוע מוכחות. הוא הוביל מהלכים בתנאים מורכבים, והשיג תוצאות מרשימות. מינויו מסמן את המעבר של Gett לשלב הצמיחה הבא".

2הופעות

קבוצת בלוסטון Live Nation פותחת את העונה השישית של מתחם "קו רקיע" בפארק אריאל שרון, ומגדילה את קיבולת המתחם עד ל-3,000 איש בערב. על הקו הקולינרי הופקד השף מושיק רוט, וההשקעה הכוללת נאמדת ב-3 מיליון שקל. המהלך הוא בשיתוף פורום הפקות, ובחסות אמריקן אקספרס ו-CBC ישראל (החברה המרכזית לייצור משקאות קלים).

בין ההופעות הצפויות הקיץ: ברי סחרוף (7.5.26), אברהם טל ומוש בן ארי ביחד, איחוד של שלומי שבת ופבלו רוזנברג, ישי ריבו, מוניקה סקס, התקווה 6, עילי בוטנר והילדים החדשים ועוד.

צילום: קו רקיע
 צילום: קו רקיע

3פרסום

שיכון ובינוי נדל"ן תעלה בשבוע הבא בקמפיין ראשון עם הפרזנטורית החדשה, אניה בוקשטיין (בתמונה עם המנכ"ל עמית בירמן), שנבחרה "מתוך רצון החברה להתחבר לקהל רחב דרך דמות המגלמת רגישות, יצירתיות וחוסן". הקמפיין, באמצעות משרד הפרסום LEAD, ידגיש את הביטחון ברכישת בית של הקבוצה.

עמית בירמן, מנכ''ל שיכון ובינוי נדל''ן ואניה בוקשטיין / צילום: שוקה כהן
 עמית בירמן, מנכ''ל שיכון ובינוי נדל''ן ואניה בוקשטיין / צילום: שוקה כהן

4מינויים חדשים

ערבה פז סביליה מונתה למנכ"לית חברת האנרגיה המתחדשת זפירוס. קודם לכן כיהנה כמנכ"לית דוראל תשתיות סביבתיות.

ערבה פז סביליה / צילום: אפיק גבאי
 ערבה פז סביליה / צילום: אפיק גבאי

גיל האן מונה למנכ"ל אשת טורס במקום הבעלים אפרים קרמר, שיעבור לשמש כיו"ר פעיל.

פרופ' אייל שמעוני מונה לסגן המשנה לנשיא למו"פ באוניברסיטת תל חי. עד לאחרונה שימש כסמנכ"ל הטכנולוגיה של שטראוס.

מספר היום

35 מיליון שקל
​הסכום שתשלם קרן פימי על 50% מחברת המזון סלטי שמיר