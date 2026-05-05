1 תחבורה

מארק און מונה למנכ"ל הגלובלי של חברת Gett במקום מתיאו דה רנצי, אחרי שבעשור האחרון כיהן כמנכ"ל Gett ישראל ובמקביל כמנהל התפעול הראשי של הקבוצה. בחברה, שיצאה לאחרונה מבריטניה אך מחזיקה בפעילות מו"פ בארבע טריטוריות (בהן קפריסין ופולין), מתכננים התרחבות גלובלית שתצא לדרך בשבועות הקרובים.

● יורדים לדרום, השנה השלישית: התמונות והרגעים מוועידת הדרום לעסקים

● תרומת שיא למחקר בבית חולים בישראל: 50 מיליון דולר לבילינסון

לדברי יו"ר Gett, רן גוראון, "מארק הוא מנהיג בעל שילוב נדיר של חשיבה אסטרטגית ויכולות ביצוע מוכחות. הוא הוביל מהלכים בתנאים מורכבים, והשיג תוצאות מרשימות. מינויו מסמן את המעבר של Gett לשלב הצמיחה הבא".

2 הופעות

קבוצת בלוסטון Live Nation פותחת את העונה השישית של מתחם "קו רקיע" בפארק אריאל שרון, ומגדילה את קיבולת המתחם עד ל-3,000 איש בערב. על הקו הקולינרי הופקד השף מושיק רוט, וההשקעה הכוללת נאמדת ב-3 מיליון שקל. המהלך הוא בשיתוף פורום הפקות, ובחסות אמריקן אקספרס ו-CBC ישראל (החברה המרכזית לייצור משקאות קלים).

בין ההופעות הצפויות הקיץ: ברי סחרוף (7.5.26), אברהם טל ומוש בן ארי ביחד, איחוד של שלומי שבת ופבלו רוזנברג, ישי ריבו, מוניקה סקס, התקווה 6, עילי בוטנר והילדים החדשים ועוד.

צילום: קו רקיע

3 פרסום

שיכון ובינוי נדל"ן תעלה בשבוע הבא בקמפיין ראשון עם הפרזנטורית החדשה, אניה בוקשטיין (בתמונה עם המנכ"ל עמית בירמן), שנבחרה "מתוך רצון החברה להתחבר לקהל רחב דרך דמות המגלמת רגישות, יצירתיות וחוסן". הקמפיין, באמצעות משרד הפרסום LEAD, ידגיש את הביטחון ברכישת בית של הקבוצה.

עמית בירמן, מנכ''ל שיכון ובינוי נדל''ן ואניה בוקשטיין / צילום: שוקה כהן

4 מינויים חדשים

ערבה פז סביליה מונתה למנכ"לית חברת האנרגיה המתחדשת זפירוס. קודם לכן כיהנה כמנכ"לית דוראל תשתיות סביבתיות.

ערבה פז סביליה / צילום: אפיק גבאי

גיל האן מונה למנכ"ל אשת טורס במקום הבעלים אפרים קרמר, שיעבור לשמש כיו"ר פעיל.

פרופ' אייל שמעוני מונה לסגן המשנה לנשיא למו"פ באוניברסיטת תל חי. עד לאחרונה שימש כסמנכ"ל הטכנולוגיה של שטראוס.