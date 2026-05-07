חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:15

1. שוק המניות

המסחר בת"א ייפתח הבוקר כשהשווקים בעולם כבר מתמחרים את סיום המלחמה בין ארה״ב לאיראן, למרות האזהרה של טראמפ כי איראן תופצץ "ברמה גבוהה בהרבה" אם תסרב להסכם שלום והדיווחים על כך שהאיראנים דוחים חלק מסעיפיו. אתמול בלילה נרשמו שיאים בוול סטריט, הבוקר הבורסות באסיה ממשיכות את המומנטום, טוקיו בשיא.

גם הירידה במחירי הנפט מפחיתה מצידה את החששות מאינפלציה, מחלישה את הדולר ומוסיפה מומנטום למניות הטכנולוגיה ולשאר נכסי הסיכון - כל אלה הם בשורות טובות למניות הפיננסים, הנדל"ן והטכנולוגיה בת"א, אך הרבה פחות למניות הבטחוניות והאנרגיה.

המניות הדואליות חוזרות לת"א בפערי ארביטרז' מאזנים. מניית נייס בפער שלילי של כ-3.5% בעקבות הירידה החדה אתמול בוול סטריט (כ-19%). החברה שנהנתה לאחרונה מעליות על רקע האפשרות למכירת פעילותה בתחום ניהול הסיכונים הפיננסיים, פרסמה דוח רבעוני שאכזב את המשקיעים. אלביט וטאואר בפער שלילי של כ-0.5%. מניות טבע, אנלייט ומניות השבבים קמטק ונובה יאזנו עם עליות של 1%-2%.

● הבורסה לא מפסיקה לשבור שיאים: כך תבחרו בין שלושת מדדי הדגל של ת"א

אתמול ננעל המסחר במגמה מעורבת - מדד ת"א 35 ירד בכ-0.4%, מדד ת"א 90 עלה בכ-0.9%. זאת, לאחר שבמרבית שעות המסחר נרשמו במדדים המובילים עליות, ואף עליות חדות של כ-2%.

מבין המדדים הענפיים, מי שהוביל את העליות היה מדד הבנייה שעלה בכ-3.1%. בתוך כך, מניות עמרם וישראל קנדה זינקו.

גם מדד הבנקים עלה בכ-1%, למרות שרשות התחרות הכריזה על חמשת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז חדשה במשק. דומה שהמהלך הנוכחי כבר תומחר מזמן, שכן לממונה על התחרות נדרשו שלוש שנים להשלים את הבדיקה.

מנגד, מי שהובילו את הירידות הם מדד הביטחוניות שצלל בכ-4.7%, ומדד הנפט והגז שירד בכ-3.4%.

כדאי לזכור עדכון המדדים החצי-שנתי שיתקיים היום צפוי לגרור מחזורי מסחר גבוהים. במגדל שוקי הון מעריכים כי המניות הגדולות - טבע, לאומי והפועלים - ייהנו מביקושים נרחבים; מנגד, מניית טאואר צפויה לספוג היצעים כבדים.

באסיה הבוקר בולטת הבורסה בטוקיו כשמדד ניקיי מזנק מעל 5%, מדד האנג סנג של הונג קונג קופץ ב-1.46%, מדדי שנגחאי והקוספי עולים בכ-0.2% כל אחד.

לאחר שלושה ימים של שבירת שיאים, החוזים בוול סטריט יציבים בינתיים.

אתמול בוול סטריט כאמור, תקוות להסכם בין ארה״ב לאיראן שיסיים את המלחמה שהכבידה על השווקים ועל התחזית הכלכלית תרמו לתיאבון לסיכון שסוחף את השווקים. מדד נאסד"ק עלה ב-1.9% לשיא עשירי השנה. דאו ג'ונס ב-1%, S&P 500 הוסיף 1.1% ואף הוא בשיא.

מניות השבבים שוב הובילו את הראלי בשוק הטכנולוגיה ומחזקות את העליות במדדים. מדד השבבים של פילדלפיה, SOX כבר משלים זינוק של כ-65% מתחילת השנה. AMD זינקה לאחר פרסום הדוחות, בעוד סופר מיקרו קמפיוטר עלתה במעל 20%, בדומה לסמסונג. אינטל עם עלייה של כ־1.7%, ואחריה אנבידיה שהוסיפה כ־4.1%.

מניית ניו יורק טיימס זינקה לאחר שהחברה פרסמה דוחות חזקים לרבעון הראשון, ברבעון האחרון נוספו כ־310 אלף מנויים דיגיטליים, ירידה לעומת תוספת של 450 אלף ברבעון הקודם, והיקף המנויים הכולל הגיע ל־13.1 מיליון.

אנבידיה הודיעה על שותפות חדשה עם קורנינג במסגרתה יוקמו שלושה מפעלי סיבים אופטיים חדשים, לצד רכישה של זכויות בהיקף של כ־500 מיליון דולר במניות קורנינג.

ישראליות בוול סטריט:

כאמור מניית נייס צללה בכ-19% במסחר לאחר פרסום הדוחות.

סולאראדג' , ירדה לאחר שסיכמה את הרבעון הראשון עם פספוס בשורת הרווח.

חברת הפרסום מבוסס הביצועים טאבולה זינקה לאחר שעקפה את התחזיות ברבעון הראשון של השנה והעלאת התחזית השנתית.

2. שוקי האג"ח

אחרי הפסקה של שני עשורים, קבוצת פוקס חוזרת לשוק האג"ח בתל אביב. החברה, בניהולו של הראל ויזל, השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח (סדרה ב'), וזכתה לביקושי ענק של כ־2.4 מיליארד שקל. מתוכם, בחרה החברה לגייס 555 מיליון שקל בריבית נמוכה של 4.39%.

הסדרה, המדורגת AA על ידי מעלות ו־A3 על ידי מידרוג, תיפרע בעשרה תשלומים שווים בין 2027 ל־2036. כספי הגיוס מיועדים למיחזור חוב קצר מועד ולהשקעות בצמיחה עתידית. את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום.

חברה נוספת שגייסה אג"ח אתמול היא קבוצת עמרם אברהם העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל ובנדל"ן מניב בישראל. היא השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס חוב באמצעות סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד'). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך כ-574 מיליון שקל, ומתוכם גייסה סכום של כ-245.5 מיליון שקל. לאור הביקושים הגבוהים, נסגרה הריבית במכרז על 5.14% בשנה (שקלי, לא צמוד) במח"מ של כ- 4 שנים. איגרות החוב אינן מדורגות וללא בטוחות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

גם בשוק המטבעות והסחורות נרשמת תגובה לדיווחים על התקדמות במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן. מחיר חבית נפט מסוג ברנט צנח לרמה לעומת שיא של 118 דולר במלחמה, על רקע הציפייה לשחרור המצור במצר הורמוז וחידוש האספקה הסדירה. במקביל, השקל מזנק: הדולר נחלש ב־1.4% לרמה של 2.9 שקלים, והאירו ירד ל־3.42 שקלים.

כפועל יוצא של ירידת הדולר, הזהב והכסף זינקו - הזהב עלה עד 3.6% לרמה של מעל 4,700 דולר לאונקיה, בעוד הכסף מזנקת בכ־6.8%.

הירידה במחירי האנרגיה מפעילה לחץ כלפי מטה על תשואות האג"ח, ובמקביל הדולר נסחר ברמות שלפני המלחמה, שילוב שתומך במחירי המתכות היקרות, שאינן נושאות ריבית ומתומחרות בדולרים. גם שוקי המניות בעולם שעולים מגבירים את התיאבון לסיכון על רקע האופטימיות סביב הפסקת האש בין המדינות.

אצלנו בהתאם למגמה בעולם, השקל לא מפסיק להתחזק, והבוקר נסחר בסביבות 2.9 שקלים לדולר לאחר שכבר חצה הלילה את רף ה-2.9 שקלים לפני שנחלש מעט. למרות הביקורת, בנק ישראל לא מתערב בשווקים, והשקל מתחזק ככל שהעליות בוול סטריט נמשכות.

4. מאקרו

שוק העבודה בארה"ב משדר סימני עוצמה. על פי נתוני מכון המחקר ADP, המודדים את תוספת המשרות בסקטור הפרטי ומבוססים על נתוני שכר של מעל 26 מיליון שכירים, בחודש אפריל נרשם הגידול החד ביותר מאז ינואר 2025. על פי הנתונים, נוספו 109 אלף משרות חדשות - כמעט פי שניים מאשר במרץ (61 אלף). מרבית המשרות נוספו בענפי הבריאות והחינוך.

עוד עולה מהדוח כי המעסיקים בארה"ב מרגישים בנוח יותר לגייס עובדים חדשים כעת, לאחר שחוסר הוודאות סביב מדיניות המכסים של טראמפ והשפעתה התפוגגו במידה רבה.

מחר יתפרסם דוח התעסוקה הממשלתי, כשהצפי הוא לגיוס מתון יחסית באפריל - זאת לאחר שבמרץ נרשם הגידול הגבוה ביותר מאז 2024. לאחר שהפדרל ריזרב הותיר את הריבית ללא שינוי בשבוע שעבר, היו"ר היוצא, ג'רום פאוול, ציין כי שוק העבודה הראה "יותר ויותר סימני יציבות", וזו הסיבה לכך שקובעי המדיניות אינם ממהרים להפחית את הריבית בשלב זה.

5. תחזית

חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט פרסמה בשבוע שעבר דוחות שאכזבו את המשקיעים. מיד אחרי הדיווח המניה קרסה בכ־20%, ירידה שהתמתנה מאז וכעת מסתכמת ב־16%. האכזבה הגדולה הגיעה בעקבות הפחתת תחזית ההכנסות השנתית, בשל האטה במכירת מוצרים במסגרת שינוי שהיא מבצעת בארגון המכירות שלה.

בבנק אוף אמריקה הורידו את ההמלצה למניה מ"קנייה" ל"נייטרלי" וחתכו את מחיר היעד מ־260 ל־120 דולר, פרמיה של 2% בלבד על המחיר בנאסד"ק. האנליסט טל ליאני כתב שהשווי הנוכחי מספק תמיכה מסוימת מפני דאונסייד נוסף, אך הוסיף שאין עדות ברורה להאצת הצמיחה, ולכן אין הצדקה למכפילים נרחבים.

אבל יש גם מי שעדיין אופטימיים לגבי צ'ק פוינט. אחד מהם הוא האנליסט ג'וזף גאלו מג'פריס שלאחר פגישות עם בכירי החברה החליט לשמור על המלצת "קנייה" במחיר של 160 דולר - פרמיה של 36%. גאלו סבור שהטון בפגישות היה חיובי וצפויה התאוששות במכירות המוצרים.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 41 אנליסטים מסקרים את צ'ק פוינט, מתוכם 25 נייטרליים ו־16 חיוביים. מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 20.8%.