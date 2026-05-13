חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:00

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר על רקע המשך המתיחות סביב הפסקת האש השברירית בין ארה״ב לאיראן, אותה תאר אמש הנשיא טראמפ כאחת שנמצאת במצב של "הנשמה מלאכותית". במקביל דוחות הרבעון הראשון ממשיכים לזרום אל הבורסה. היום צפויים להתפרסם כמה דוחות רבעוניים מסקרנים, ביניהם של בזק וטאואר.

טאואר צפויה לפרסם את תוצאותיה לפני פתיחת המסחר בוול סטריט, כאשר המשקיעים יתמקדו בעיקר בתחזיות הצמיחה לטווח הארוך ובהתייחסות ההנהלה להרחבת קיבולת הייצור. אנליסטים של וודבוש מעריכים כי יצרנית השבבים הישראלית תעמוד בציפיות לרבעון ואף עשויה להכות אותן. תשומת הלב מופנית גם לתחזית שלה לרבעון השני.

הבוקר בעולם מגמה מעורבת באסיה ועליות קלות בחוזים בוול סטריט, שם המשקיעים יעקבו אחר ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בסין, שיחל היום. מחירי הנפט נסוגים מעט.

המניות הדואליות יכבידו על פתיחת המסחר - בעיקר מניות השבבים שנפלו אתמול בוול סטריט עם יתר מניות הסקטור . קמטק שירדה ב-15% אתמול בוול סטריט בעקבות דוחות מאכזבים, בפער שלילי של 5.6%, טאואר ונובה בפערי ארביטרז' שליליים של 2%, 4% בהתאמה. משקלן של השלוש במדד ת"א 35 הוא כ-14%. טבע ואיי.סי.אל שבפער חיובי של כ-1%, יאזנו מעט.

אתמול בערב פרסמה הבורסה את תוצאות הרבעון הראשון שהושפעו בעיקר מהזינוק במחזורי המסחר. הכנסותיה הסתכמו לסך של כ-183.3 מיליון שקל - גידול של כ-40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מכלל תחומי הפעילות, ובראשם שירותי מסלקה (עלייה של 69% בהכנסות) ועמלות מסחר וסליקה (עלייה של 44%). הרווח הנקי המתואם ברבעון הסתכם בכ-78.1 מיליון שקל וצמח בכ-112%.

אתמול בת"א, על רקע חוסר הבהירות והאפשרות לחידוש המלחמה מול איראן, הבורסה שנסחרה ביציבות ברוב שעות המסחר ננעלה בירידות בהשפעת פתיחת המסחר האדומה בוול סטריט.

מדד ת"א 35 ירד בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 השיל מערכו כ-0.6%. מדד הביטחוניות הוביל את העליות בקרב המדדים הענפיים, התחזק ב-2% בהובלת מניות נקסט ויז'ן וארית תעשיות. מדד נפט וגז עלה בשיעור דומה בעקבות עליית מחירי הנפט. מנגד מדד מניות הטכנולוגיה ומדדי הנדל"ן השונים השילו כ-1%.

מניות שריכזו עניין אתמול:

המניה הביטחונית אלביט מערכות מערכות טיפסה במסחר לאחר שדיווחה על עוד עסקת ענק בהיקף של 212 מיליון דולר עבור צבא ארה"ב.

מניית דלתא גליל (הפעילות הבינלאומית של החברה, ששולטת גם בפעילות הישראלית) זינקה אחרי רבעון שיא.

עסקה נחתמה אתמול במשק החשמל: שמיר אנרגיה תקים פרויקט אגירת אנרגיה, אנלייט אנרגיה תקנה ממנה חשמל ללקוחותיה ב-240 מיליון שקל.

באסיה הבוקר מגמה מעורבת: מדד קוספי עבר לעלייה של כ־1.2% לאחר פתיחה שלילית, ביפן, מדד ניקיי בעלייה קלה, מדד הנג סנג בהונג קונג ללא שינוי.

החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים כעת בעליות קלות.

אתמול וול סטריט נסוגה מהשיאים על רקע עלייה במחירי הנפט ונתוני אינפלציה גבוהים מהצפוי בארה״ב לחודש אפריל. נאסד"ק שכבר נסחר בירידה של כ-2% סיים בירידה מתונה של 0.6%, S&P 500 ב-0.1%, דאו ג'ונס אף ננעלה בעלייה קטנה.

את הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה, תעודת הסל XLK ירדה ב-1.5%. מנגד נרשמו עליות במניות האנרגיה והבריאות .

הראלי החד בשוקי המניות מאז התחתית שנגרמה מהמלחמה מתחיל להראות סימני התחממות יתר, במיוחד במניות הטכנולוגיה שהובילו את העליות. זינוק של כמעט 70% במניות השבבים מאז סוף מרץ כבר עורר קריאות לבלימה, על רקע החשש שהסכסוך עם איראן עלול להאט את הצמיחה ולהגביר לחצים אינפלציוניים.

בין היתר, מדובר ב"נשימה טבעית" לאחר ראלי חד במיוחד במניות השבבים וה־AI, שזינקו בעוצמה בתקופה האחרונה. למרות הירידות כעת, מניות כמו אינטל , קוואלקום ומיקרון טכנולוג'י עדיין עלו ביותר מ־50% בחודש האחרון.

מדד סמיקונדקטור SOX , שכולל גם שמות כבדים כמו אנבידיה וברודקום , ירד בכ־3%.

לדברי ג’יי האטפילד, מנכ״ל Infrastructure Capital Advisors, התיקון הזה היה כמעט בלתי נמנע לאחר רצף דוחות חזק במיוחד: "תאוות בצע מגיעה בעונת הדוחות, ופחד מגיע אחריה".

יום רע לישראליות בוול סטריט:

קמטק כאמור נפלה במסחר למרות דוח טוב. הירידה מוסברת בתחזית שלא נתפסת כחזקה מספיק אחרי קפיצה כה גדולה במניה, שטיפסה ב-12 החודשים האחרונים במעל 130%. בבנק ההשקעות קנטור העריכו לקראת הדוחות של קמטק כי המספרים יהיו גבוהים מהתחזית. להערכת קנטור, קמטק תצטרך להציג תחזית צמיחה שנתית של לפחות 25% כדי שזה יהיה "מספיק טוב".

פלטפורמת המסחר וההשקעות איטורו ירדה אף היא לאחר שסיכמה את הרבעון הראשון של השנה עם צמיחה של 19% בהכנסות נטו ל-258 מיליון דולר, גידול של 37% ברווח הנקי ל-82 מיליון דולר ועלייה של 28% ברווח הנקי המתואם.

ויה , חברה המספקת פתרונות לתחבורה ציבורית חכמה, ירדה לאחר שרשמה צמיחה של 29% בהכנסות ברבעון הראשון לצד גידול של 23% בהפסד הנקי.

מניות נוספת שריכזו עניין -

מניית גיים סטופ ירדה, לאחר ש־eBay דחתה את הצעת הרכישה העוינת שלה בהיקף של 56 מיליארד דולר. eBay הביעה ספקות לגבי אמינות ההצעה, ובמכתב שנשלח ליו״ר והמנכ״ל ריאן כהן ציינה כי ההצעה "אינה אמינה ואינה אטרקטיבית".

מניית אנדר ארמור נפלה לאחר שהחברה דיווחה על הפסד של 3 סנט למניה ועל הכנסות של 1.17 מיליארד דולר, נמוך משמעותית מהצפי של אנליסטים שעמד על הפסד של 2 סנט והכנסות של 1.68 מיליארד דולר.

מניית און הולדינג ירדה, למרות דוח רבעוני שעקף את תחזיות השוק גם בשורה העליונה וגם התחתונה. החברה גם אישרה מחדש את תחזית הצמיחה, אך המשקיעים בחרו לממש רווחים לאחר העליות האחרונות.

2. שוקי האג"ח

אצלנו אתמול, מדד תל־גוב כללי נסחר בירידה קלה, אך המגמה חיובית בסך הכול, כאשר מאז סוף מרץ, אז נרשמה נקודת השפל האחרונה, טיפס המדד בכ־1.7%.

משרד האוצר פרסם כי בנק מורגן סטנלי מצטרף לתוכנית עושי השוק הראשיים באג"ח ממשלתיות של מדינת ישראל. מדובר במהלך שנועד לתמוך ב"עומק השוק", כלומר לשפר את הסחירות באג"ח ממשלת ישראל ולהבטיח רמת נזילות גבוהה בהן. הבנק מצטרף ל־12 בנקים נוספים, 5 ישראלים ו־7 זרים, שכבר משתתפים באופן סדיר בהנפקת אג"ח ממשלת ישראל, ופועלים במקביל בשוק המשני שבו נסחרות האג"ח מול המוסדיים והציבור.

באוצר מסרו כי תוכנית עשיית השוק המדוברת "סייעה רבות לאפשרויות המימון של המדינה במשבר הקורונה וכן בשנתיים וחצי האחרונות, שבהן גויסו מעל חצי טריליון שקל בשוק המקומי הסחיר".

בארה"ב, נתון האינפלציה החם של אתמול הגביר את הלחץ בשוק האג״ח, ודחף את תשואות האוצר האמריקאי חזרה לכיוון השיאים של השנה. התשואה על אג״ח ממשלת ארה״ב ל־10 שנים עלתה לכ־4.46%, כאשר המשקיעים מתמחרים מחדש סיכון אינפלציוני גבוה יותר.

העלייה בתשואות שנעה הפוך למחירי האג״ח, מגיעה על רקע פסימיות גוברת לגבי הסיכוי להסכם בין ארה״ב לאיראן שיקל על מחירי האנרגיה. במקביל, שוק החוזים על הריבית מצביע כעת על הסתברות של כ־37% להעלאת ריבית נוספת השנה, לעומת כ־24% בלבד יום קודם לכן. שינוי שממחיש עד כמה מהר השוק מעדכן ציפיות לנוכח הלחצים האינפלציוניים.

אסטרטג השוק הוותיק אד ירדני אומר כי המשקיעים מקבלים בשלווה את העלייה בתשואות האג״ח הממשלתיות, ומתעלמים מהאינפלציה שנובעת מהתייקרות האנרגיה בעקבות המלחמה מול איראן. לדבריו, האג״ח האמריקאי עדיין נתפס כנכס מקלט בטוח, למרות ריבוי הסיכונים הגלובליים.

עם זאת, ירדני מזהיר כי אם התשואות ימשיכו לעלות, ייתכן ששר האוצר סקוט בסנט ישקול להפחית הנפקות אג״ח ארוכות ולהגדיל הנפקות של מק״מים (Treasury bills). לדבריו, "אני לא חושב שייתנו לתשואות לטפס מ־5% ל־6% בלי תגובה".

שוק האג״ח בבריטניה נפל בחדות, כאשר תשואות האג״ח הארוכות טיפסו לשיא של כמעט שלושה עשורים, על רקע ספקולציות לגבי עתידו של ראש הממשלה קייר סטרמר והחשש המחודש ממצבה הפיסקלי המוחלש של המדינה.

אגרות החוב הממשלתיות (Gilts) ירדו לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-30 שנה נגעה לזמן קצר ב-5.81% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 1998.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר ביציבות - 2.9 שקלים לדולר (יציג) וזאת למרות התחזקות הדולר בעולם, בעקבות האינפלציה הגבוהה מהצפי בארה"ב.

מחירי הנפט יורדים מעט הבוקר לאחר שאתמול שוב וחצו את רף ה־100 דולר לחבית על רקע המשך המתיחות סביב העימות בין ארה״ב לאיראן, לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי הסכם הפסקת האש בין הצדדים נמצא על "הנשמה מלאכותית". במקביל, מיצר הורמוז נותר בפועל סגור לתנועת מכליות, מה שמגביר את הלחץ על המלאים הגלובליים. חוזי ברנט עלו בכ-3.6% ונסחרים מעט מתחת ל-108 דולר לחבית, בעוד חוזי WTI זינקו בשיעור דומה, מעל 101.5 דולר לחבית.

אמין נאסר, מנכ"ל ארמקו, מפיקת הנפט הגדולה בעולם, אמר בשיחת משקיעים כי אם מצר הורמוז יישאר חסום לאחר אמצע יוני, הוא צופה כי שוק הנפט לא יתייצב עד 2027. לדבריו, "אפילו בתרחיש האופטימי ביותר, שרשראות אספקת האנרגיה והסחורות יצטרכו כמה חודשים כדי לחזור לנפחי התנועה שלפני העימות". נאסר הוסיף כי מלאי הנפט מצטמצמים במהירות, מה שנכון בפרט לגבי מוצרים כמו בנזין ודלק סילוני ש"עלולים להגיע לרמות נמוכות באופן קריטי לקראת עונת הנסיעות והטיולים של הקיץ".

4. מאקרו

בארה"ב, מדד המחירים לצרכן עלה ב־0.6% באפריל, מה שמציב את האינפלציה השנתית על 3.8%, מעל הציפיות ל־3.7% והקצב הגבוה ביותר מאז מאי 2023. העלייה מיוחסת בעיקר להתייקרות האנרגיה בעקבות העימות עם איראן.

לדברי אסטרטגים בשוק, מדובר בקריאה שנייה ברציפות מעל 3%, מה שמאותת כי האינפלציה חוזרת להאיץ, בעיקר בשל מחירי הנפט הגבוהים, שצפויים להמשיך ולהשפיע על הסביבה הכלכלית כל עוד המתיחות במזרח התיכון נמשכת.

עם זאת, לדברי יוני פנינג, אסטרטג ראשי, חדר עסקאות מזרחי טפחות, הנתון לא צפוי להשפיע באופן משמעותי על החלטות הריבית הקרובות של הפד. "שתי ההחלטות הקרובות היו ונותרו עם הסתברות מתונה להורדה. אבל שער העקום נע כרגע, כך שאם עד לאחרונה ההסתברות בשוק הייתה של כ־70% להעלאת ריבית, במהלך השנה הקרובה, כעת היא עומדת על כ־75% - זהו, לדברי פנינג, אינו נתון ש"תיקון למטה במחירי הנפט לא ינטרל".

מי שיקח את החלטת הריבית הבאה הוא קווין ווארש לאחר שהסנאט האמריקאי אישר את מינויו לחבר במועצת הנגידים של הפד, במהלך שמקרב אותו צעד נוסף לתפקיד יו״ר הבנק המרכזי. המינוי עבר ברוב של 51 מול 45. כעת צפוי וורש לעמוד מחר להצבעה נוספת על תפקיד היו״ר, כאשר כהונת נגיד נמשכת 14 שנים ואילו כהונת יו״ר הפד היא לארבע שנים בלבד.

5. תחזית

חברת התוכנה מאנדיי פרסמה דוחות ועקפה את תחזיות האנליסטים. לאחריהן עלתה ב־6.7%. בתגובה לדוחות, האנליסטים בריאן שוורץ ועידן גוטקינג מאופנהיימר ממשיכים להמליץ על מאנדיי ב"תשואת יתר", אך מורידים את מחיר היעד מ־130 ל־115 דולר (פרמיה של 49.5%), בהתאם לירידת מכפילים בסקטור התוכנה.

לדבריהם, מאנדיי פתחה את השנה היטב והציגה צמיחה חזקה בעסקי ה־AI, אך זו צפויה להאט ותהיה ירידה ברווח התפעולי בהמשך השנה, מה שלהערכתם ישאיר את החשש הקיים מפני השפעות ה־AI על מאנדיי.

לעומת זאת, האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס נשאר בהמלצת "החזק", ומעלה את מחיר היעד ב־5 דולר, ל־80 דולר (פרמיה של 4%). הוא ציין את עקיפת התחזיות ואת העובדה שמאנדיי מאמצת AI באופן יותר אגרסיבי (החברה משלבת סוכני AI בפלטפורמה שלה ושינתה מודל התמחור), אך מעריך שהתועלת מכך עדיין מעורפלת, הוא מזהה סימני לחץ לטווח הקצר.