המועמד הבולט לתפקיד מנכ"ל רכבת ישראל הסיר את מועמדותו

גלעד בר-אדון, מנכ"ל חברת מוריה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מנכ"ל רכבת ישראל, לאחר כארבעה חודשים מאז שהגיש את מועמדותו.

ההתפתחות מגיעה כשבוע לאחר שהודיע על כוונתו לסיים את תפקידו כמנכ"ל חברת מוריה, החברה לפיתוח ירושלים, לאחר שבע שנים בתפקיד. קודם לכן עמד בראש החברה הממשלתית פרזות.

● החוק שעשוי לשנות את פני התחבורה הציבורית תקוע 30 שנה. האם הפעם הוא יקודם?

● סטארלינק בדרך לרכבת? הפתרון של המדינה לבעיות הקליטה בדרכים

שמו של בר-אדון עלה בחודשים האחרונים כאחד המועמדים לתפקיד מנכ"ל רכבת ישראל, ואף זכה לתמיכה מצד שרת התחבורה מירי רגב והשר דודי אמסלם. בה בעת גורמים באוצר התנגדו למינויו, ובין היתר עלו טענות כי חסר לו ניסיון נדרש לניהול גוף כמו רכבת ישראל.

בר־אדון החליט שלא להמשיך בהתמודדות בשל התארכות התהליך וחוסר הוודאות סביב ההכרעה, וכעת כפי שמסר בתגובה לגלובס הוא בוחן חלופות מקצועיות נוספות.

רכבת ישראל פועלת כבר חודשים ללא מנכ"ל קבוע, מאז עזיבתו של המנכ"ל הקודם לאחר התקלה החמורה במערכת החשמול בקיץ האחרון. בשנה האחרונה עזבו את החברה שורת בכירים, וביקורת ציבורית ומקצועית נמתחה על התנהלות ההנהלה ועל העיכובים בפרויקטים שונים. כעת צפויה טלטלה נוספת בצמרת החברה, עם עזיבה נוספת של יו"ר הרכבת משה שמעוני שצפוי לעבור לתפקיד יו"ר חברת החשמל.