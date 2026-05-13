איי.סי.אל: זינוק של 38% ברווח ברבעון הראשון, מעלה תחזיות

מניית איי.סי.אל מזנקת בתל אביב אחרי פרסום דוחות חזקים לרבעון הראשון של 2026. על פי הדוח למשקיעים שפורסם היום (ד'), המכירות עלו ברבעון האחרון ל-2 מיליארד דולר, עלייה של 14% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כך גם ה-EBITDA המתואם עלה ב-15% ל-412 מיליון דולר. השורה התחתונה זינקה עוד יותר, ב-38%, לכדי 126 מיליון דולר ברבעון.

זינוק זה הביא את ICL לעדכן את התחזיות שלה לשנת 2026: ה-EBITDA המתואם שלה צפוי לעמוד על 1.5-1.7 מיליארד דולר, לעומת 1.4-1.6 מיליארד דולר בתחזית הקודמת. התחזית למכירות האבסולוטיות של אשלג נשארו דומות.

מחירי הדשנים זינקו בשל המלחמה, אך השפעה זו עוד לא מתבטאת בדוחות לרבעון הראשון, וייתכן שיהיה ניתן לראות אותם ברבעון השני. ICL עדיין רחוקה משחזור השווי שהיה לה לפני השינויים הדרמטיים שבוצעו בזיכיון ים המלח לקראת 2030.

הביקוש הסיני וסגירת מצר הורמוז

העליות ברווחים נובעת בעיקר מעליית מחירים של כמה ממוצריה, לרבות פוטאש, שמחירו זינק ב-21%. בנוסף, סין הגדילה את יבוא הפוטאש, מה שאפשר ל-ICL הזדמנות להגדיל את מכירותיה. שני אלו יחד כמעט הכפילו את ההכנסות ממגזר זה מ-56 מיליון דולר ל-105 מיליון דולר ברבעון האחרון.

גם מחירי האשלג עלו משמעותית והגדילו את ההכנסות והרווח של ICL . מצד שני, מחירי הגופרית עלו, כאשר גופרית היא תשומה המשמשת את ICL להרכבת מוצריה. בנוסף, התחזקות השקל מול הדולר הקטינה את הרווחים השקליים שלה.

מחירי הדשנים זינקו במלחמה בעקבות חסימת מתקני ייצור במפרץ הפרסי עקב חסימת מצר הורמוז, אך על פי ICL זה קרה רק בסוף הרבעון הראשון של 2026, מה שאומר שרוב ההשפעה צפויה להתבטא ברבעון השני. המלחמה דווקא עלתה ל-ICL כ-17 מיליון דולר בהוצאות מיוחדות. ICL היא בעלת זיכיון ים המלח זה עשרות שנים, אך זה צפוי להיפתח למכרז בינ"ל בשנים הקרובות, בתנאים חדשים ומצומצמים יותר. ICL מביעה אמון ביכולתה לזכות מחדש במכרז, אך הדבר מעיב כבר כעת על השווי שלה בשוק. המפעיל החדש, יהיה אשר יהיה, יחל לפעול ב-2030.

על פי אלעד אהרונסון, נשיא ומנכ"ל ICL, "התוצאות הטובות משקפות יכולת ביצוע חזקה והפגנת חוסן תפעולי, כאשר החברה ממשיכה להנות מפריסה גלובלית ייחודית עם יתרונות של נוכחות תפעולית אזורית מגוונת.

"במהלך הרבעון השלמנו גם את רכישת Bartek Ingredients ואת הקמת המתקן לייצור דשנים מיוחדים בהודו - עדות מוחשית ליישום האסטרטגיה שלנו להאצת הצמיחה בתחומי הדשנים המיוחדים ופתרונות מזון מיוחדים".

עוד לדבריו, "לאור הרבעון החיובי, במהלכו הושפענו לטובה מעליית מחירי הברום והאשלג - אשר צפויים להישאר ברמות תמחור גבוהות באופן יחסי - אנו מעלים את התחזית שלנו ב-100 מיליון דולר. במבט קדימה, אנו צופים כי נמשיך להנות מסביבת התמחור הנוכחית, ונפעל במקביל למיתון השפעת עלויות חומרי הגלם וגורמים משפיעים נוספים באמצעות יכולת ניווט ותגובה מהירה לשינויים בתנאי השוק".